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В Киеве прогремели взрывы - РИА Новости, 18.01.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:17 18.01.2025 (обновлено: 07:01 18.01.2025)
https://ria.ru/20250118/vzryvy-1994329455.html
В Киеве прогремели взрывы
В Киеве прогремели взрывы - РИА Новости, 18.01.2025
В Киеве прогремели взрывы
Взрывы прогремели в Киеве на фоне воздушной тревоги, передает украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 18.01.2025
2025-01-18T06:17:00+03:00
2025-01-18T07:01:00+03:00
специальная военная операция на украине
киев
киевская область
россия
дмитрий песков
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Взрывы прогремели в Киеве на фоне воздушной тревоги, передает украинский телеканал "Общественное". "В Киеве прозвучали взрывы", — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного". Позднее телеканал ТСН сообщил о новых "мощных взрывах" в украинской столице.Согласно данным украинского министерства цифровой трансформации, в Киеве и Киевской области, а также в Ровненской, Хмельницкой, Черниговской, Черкасской и Винницкой областях объявлена воздушная тревога. В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре противника: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.
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киев, киевская область, россия, дмитрий песков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Киев, Киевская область, Россия, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
В Киеве прогремели взрывы

В Киеве на фоне воздушной тревоги прогремели взрывы

© iStock.com / Hanna BohdanВид на Киев
Вид на Киев - РИА Новости, 1920, 18.01.2025
© iStock.com / Hanna Bohdan
Вид на Киев. Архивное фото
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Взрывы прогремели в Киеве на фоне воздушной тревоги, передает украинский телеканал "Общественное".
«
Киеве прозвучали взрывы", — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного".
Позднее телеканал ТСН сообщил о новых "мощных взрывах" в украинской столице.
Согласно данным украинского министерства цифровой трансформации, в Киеве и Киевской области, а также в Ровненской, Хмельницкой, Черниговской, Черкасской и Винницкой областях объявлена воздушная тревога.
В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре противника: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.
При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.
Фонтан Европейский возле многоэтажного дома в Сумах, Украина - РИА Новости, 1920, 18.01.2025
В Сумах прогремел взрыв
00:05
 
Специальная военная операция на УкраинеКиевКиевская областьРоссияДмитрий ПесковВооруженные силы Украины
 
 
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