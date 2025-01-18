https://ria.ru/20250118/vzryvy-1994329455.html

В Киеве прогремели взрывы

В Киеве прогремели взрывы - РИА Новости, 18.01.2025

В Киеве прогремели взрывы

Взрывы прогремели в Киеве на фоне воздушной тревоги, передает украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 18.01.2025

2025-01-18T06:17:00+03:00

2025-01-18T06:17:00+03:00

2025-01-18T07:01:00+03:00

специальная военная операция на украине

киев

киевская область

россия

дмитрий песков

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/07/1938423765_0:72:3072:1800_1920x0_80_0_0_8c9daf9f2e87af21df634b9ba785ad4e.jpg

МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Взрывы прогремели в Киеве на фоне воздушной тревоги, передает украинский телеканал "Общественное". "В Киеве прозвучали взрывы", — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного". Позднее телеканал ТСН сообщил о новых "мощных взрывах" в украинской столице.Согласно данным украинского министерства цифровой трансформации, в Киеве и Киевской области, а также в Ровненской, Хмельницкой, Черниговской, Черкасской и Винницкой областях объявлена воздушная тревога. В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре противника: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.

https://ria.ru/20250118/sumy-1994315087.html

киев

киевская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

киев, киевская область, россия, дмитрий песков, вооруженные силы украины