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Пострадавшим при взрыве газа в Богородске подберут временное жилье - РИА Новости, 18.01.2025
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19:24 18.01.2025
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Пострадавшим при взрыве газа в Богородске подберут временное жилье
Пострадавшим при взрыве газа в Богородске подберут временное жилье - РИА Новости, 18.01.2025
Пострадавшим при взрыве газа в Богородске подберут временное жилье
Временное жилье подберут жильцам двух квартир, наиболее пострадавших при взрыве газа в доме в Богородске, сообщил глава местного самоуправления Богородского... РИА Новости, 18.01.2025
2025-01-18T19:24:00+03:00
2025-01-18T19:24:00+03:00
происшествия
россия
богородск
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 янв - РИА Новости. Временное жилье подберут жильцам двух квартир, наиболее пострадавших при взрыве газа в доме в Богородске, сообщил глава местного самоуправления Богородского округа Алексей Коротков в своем Telegram-канале.Глава МСУ в субботу встретился с жильцами дома с улицы Огарева и объяснил им порядок оказания помощи - общей и индивидуальной. "Первое - это оказание помощи тем жильцам, у которых нет другого жилья. Таких - две семьи, пока они расположились у своих близких, но будем им подбирать временное жилье", - написал Коротков в своем Telegram-канале. Он также сообщил, что жители дома смогут попасть в квартиры для вывоза вещей по предварительному соглашению со специалистами МЧС и сотрудниками силовых структур. "Восстановим подъездные замки и замки двух квартир, где сильно повреждены двери. Это сделают специалисты управляющей компании в течение недели", - заявил глава МСУ. По его словам, также проработан вопрос о предоставлении материальной помощи. "Пострадавшие смогут написать два вида заявлений: на выплату единовременной матпомощи в связи с нарушением условий жизнедеятельности в результате ЧС или на оказание финансовой помощи в связи с утратой предметов первой необходимости", - рассказал Коротков. Он добавил, что распорядился отработать заявления от жильцов пострадавшего дома в самые короткие сроки. Одновременно с работой комиссии по оценке материального ущерба начнёт деятельность и специализированная организация - Научно-исследовательский экспертный центр строительства и недвижимости, которая оценит состояние дома. "По результатам оценки состояния дома будет принято решение о его пригодности для дальнейшего проживания после восстановления, или решение о расселении жителей", - подчеркнул Коротков. Ранее в администрации округа сообщили РИА Новости, что всего в доме зарегистрировано 28 человек, 27 из них проживали в доме. Все они разместились у родственников. Ранее МЧС РФ сообщил о том, что взрыв газовоздушной смеси стал причиной пожара в многоквартирном двухэтажном жилом доме на улице Огарева в Богородске. Загорелась кровля, произошло обрушение межквартирной перегородки. По данным минздрава региона, пострадал один человек - пожилой женщине с признаками отравления угарным газом оказывают необходимую помощь. Позже в пресс-службе МЧС сообщили РИА Новости, что один человек погиб в результате взрыва. Региональным СУСК возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека)".
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Пожарные на месте взрыва газа в Богородске Нижегородской области
https://t.me/bgtvnews Семерых спасли из пожара (https://t.me/rt_russian/227481) в Нижегородской области, один человек пострадал. Об этом сообщили в МЧС. В двухэтажном многоквартирном доме в Богородске произошёл взрыв газа. Загорелась крыша, и обрушились межквартирные перегородки. На месте работают спасатели. Видео: «Богородск ТВ».
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происшествия, россия, богородск
Происшествия, Россия, Богородск
Пострадавшим при взрыве газа в Богородске подберут временное жилье

Жильцам двух квартир, пострадавших при взрыве газа, подберут временное жилье

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 янв - РИА Новости. Временное жилье подберут жильцам двух квартир, наиболее пострадавших при взрыве газа в доме в Богородске, сообщил глава местного самоуправления Богородского округа Алексей Коротков в своем Telegram-канале.
Глава МСУ в субботу встретился с жильцами дома с улицы Огарева и объяснил им порядок оказания помощи - общей и индивидуальной.
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"Первое - это оказание помощи тем жильцам, у которых нет другого жилья. Таких - две семьи, пока они расположились у своих близких, но будем им подбирать временное жилье", - написал Коротков в своем Telegram-канале.
Он также сообщил, что жители дома смогут попасть в квартиры для вывоза вещей по предварительному соглашению со специалистами МЧС и сотрудниками силовых структур.
"Восстановим подъездные замки и замки двух квартир, где сильно повреждены двери. Это сделают специалисты управляющей компании в течение недели", - заявил глава МСУ.
По его словам, также проработан вопрос о предоставлении материальной помощи.
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"Пострадавшие смогут написать два вида заявлений: на выплату единовременной матпомощи в связи с нарушением условий жизнедеятельности в результате ЧС или на оказание финансовой помощи в связи с утратой предметов первой необходимости", - рассказал Коротков.
Он добавил, что распорядился отработать заявления от жильцов пострадавшего дома в самые короткие сроки.
Одновременно с работой комиссии по оценке материального ущерба начнёт деятельность и специализированная организация - Научно-исследовательский экспертный центр строительства и недвижимости, которая оценит состояние дома. "По результатам оценки состояния дома будет принято решение о его пригодности для дальнейшего проживания после восстановления, или решение о расселении жителей", - подчеркнул Коротков.
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Ранее в администрации округа сообщили РИА Новости, что всего в доме зарегистрировано 28 человек, 27 из них проживали в доме. Все они разместились у родственников.
Ранее МЧС РФ сообщил о том, что взрыв газовоздушной смеси стал причиной пожара в многоквартирном двухэтажном жилом доме на улице Огарева в Богородске. Загорелась кровля, произошло обрушение межквартирной перегородки. По данным минздрава региона, пострадал один человек - пожилой женщине с признаками отравления угарным газом оказывают необходимую помощь. Позже в пресс-службе МЧС сообщили РИА Новости, что один человек погиб в результате взрыва. Региональным СУСК возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека)".
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