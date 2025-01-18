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Пострадавшим при взрыве газа в Богородске подберут временное жилье

Пострадавшим при взрыве газа в Богородске подберут временное жилье - РИА Новости, 18.01.2025

Пострадавшим при взрыве газа в Богородске подберут временное жилье

Временное жилье подберут жильцам двух квартир, наиболее пострадавших при взрыве газа в доме в Богородске, сообщил глава местного самоуправления Богородского... РИА Новости, 18.01.2025

2025-01-18T19:24:00+03:00

2025-01-18T19:24:00+03:00

2025-01-18T19:24:00+03:00

происшествия

россия

богородск

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 янв - РИА Новости. Временное жилье подберут жильцам двух квартир, наиболее пострадавших при взрыве газа в доме в Богородске, сообщил глава местного самоуправления Богородского округа Алексей Коротков в своем Telegram-канале.Глава МСУ в субботу встретился с жильцами дома с улицы Огарева и объяснил им порядок оказания помощи - общей и индивидуальной. "Первое - это оказание помощи тем жильцам, у которых нет другого жилья. Таких - две семьи, пока они расположились у своих близких, но будем им подбирать временное жилье", - написал Коротков в своем Telegram-канале. Он также сообщил, что жители дома смогут попасть в квартиры для вывоза вещей по предварительному соглашению со специалистами МЧС и сотрудниками силовых структур. "Восстановим подъездные замки и замки двух квартир, где сильно повреждены двери. Это сделают специалисты управляющей компании в течение недели", - заявил глава МСУ. По его словам, также проработан вопрос о предоставлении материальной помощи. "Пострадавшие смогут написать два вида заявлений: на выплату единовременной матпомощи в связи с нарушением условий жизнедеятельности в результате ЧС или на оказание финансовой помощи в связи с утратой предметов первой необходимости", - рассказал Коротков. Он добавил, что распорядился отработать заявления от жильцов пострадавшего дома в самые короткие сроки. Одновременно с работой комиссии по оценке материального ущерба начнёт деятельность и специализированная организация - Научно-исследовательский экспертный центр строительства и недвижимости, которая оценит состояние дома. "По результатам оценки состояния дома будет принято решение о его пригодности для дальнейшего проживания после восстановления, или решение о расселении жителей", - подчеркнул Коротков. Ранее в администрации округа сообщили РИА Новости, что всего в доме зарегистрировано 28 человек, 27 из них проживали в доме. Все они разместились у родственников. Ранее МЧС РФ сообщил о том, что взрыв газовоздушной смеси стал причиной пожара в многоквартирном двухэтажном жилом доме на улице Огарева в Богородске. Загорелась кровля, произошло обрушение межквартирной перегородки. По данным минздрава региона, пострадал один человек - пожилой женщине с признаками отравления угарным газом оказывают необходимую помощь. Позже в пресс-службе МЧС сообщили РИА Новости, что один человек погиб в результате взрыва. Региональным СУСК возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека)".

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https://ria.ru/20241129/gaz-1986522240.html

https://ria.ru/20241218/gaz-1989831125.html

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Пожарные на месте взрыва газа в Богородске Нижегородской области https://t.me/bgtvnews Семерых спасли из пожара (https://t.me/rt_russian/227481) в Нижегородской области, один человек пострадал. Об этом сообщили в МЧС. В двухэтажном многоквартирном доме в Богородске произошёл взрыв газа. Загорелась крыша, и обрушились межквартирные перегородки. На месте работают спасатели. Видео: «Богородск ТВ». 2025-01-18T19:24 true PT0M30S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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происшествия, россия, богородск