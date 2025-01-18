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В городе Запорожье прогремел взрыв
В городе Запорожье прогремел взрыв - РИА Новости, 18.01.2025
В городе Запорожье прогремел взрыв
Взрыв раздался в субботу в подконтрольном ВСУ городе Запорожье, сообщило украинское издание "Общественное Новости". РИА Новости, 18.01.2025
2025-01-18T07:18:00+03:00
2025-01-18T07:18:00+03:00
2025-01-18T07:18:00+03:00
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Взрыв раздался в субботу в подконтрольном ВСУ городе Запорожье, сообщило украинское издание "Общественное Новости". "В Запорожье был слышен звук взрыва", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. Согласно данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, на момент публикации сообщения в подконтрольных Киеву частях Запорожской области воздушная тревога звучит 20 минут. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию региона. Под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь.
https://ria.ru/20250118/vzryvy-1994330683.html
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запорожье, запорожская область, киев, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Запорожье, Запорожская область, Киев, Вооруженные силы Украины
В городе Запорожье прогремел взрыв
В подконтрольном ВСУ Запорожье прогремел взрыв