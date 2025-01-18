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Большинство американцев не голосовали на выборах в ноябре, показал опрос
Большинство американцев не голосовали на выборах в ноябре, показал опрос - РИА Новости, 18.01.2025
Большинство американцев не голосовали на выборах в ноябре, показал опрос
Большинство американцев - 38% - заявили, что не голосовали на выборах президента США в ноябре, следует из опроса исследовательской компании Ipsos. РИА Новости, 18.01.2025
2025-01-18T15:14:00+03:00
2025-01-18T15:14:00+03:00
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Большинство американцев - 38% - заявили, что не голосовали на выборах президента США в ноябре, следует из опроса исследовательской компании Ipsos. При этом 29% опрошенных заявили, что проголосовали за кандидата от республиканцев и ныне избранного президента Дональда Трампа, а 28% - за кандидата от демократов Камалу Харрис. Опрос был проведен со 2 по 10 января, в нем приняли участие 2128 совершеннолетних жителей США. Погрешность составляет около 2,6 процентных пункта. На следующей неделе в США пройдет инаугурация Трампа. Двадцатого января 2025 года республиканский политик станет 47-м президентом Соединенных Штатов и вернется в Белый дом после четырех лет правления демократа Джо Байдена.
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в мире, сша, дональд трамп, камала харрис, джо байден
В мире, США, Дональд Трамп, Камала Харрис, Джо Байден
Большинство американцев не голосовали на выборах в ноябре, показал опрос
Ipsos: большинство американцев не голосовали на выборах президента в ноябре