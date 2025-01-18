https://ria.ru/20250118/vsu-1994414572.html

Российский военный в Курахово уговорил 13 солдат ВСУ сдаться

Российский военный в Курахово уговорил 13 солдат ВСУ сдаться - РИА Новости, 18.01.2025

Российский военный в Курахово уговорил 13 солдат ВСУ сдаться

В Курахово российский военнослужащий с позывным Босяк зашел в расположение к 13 солдатам ВСУ и уговорил их сдаться, сообщил командир штурмовой роты штурмового... РИА Новости, 18.01.2025

2025-01-18T23:03:00+03:00

2025-01-18T23:03:00+03:00

2025-01-18T23:45:00+03:00

специальная военная операция на украине

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вооруженные силы рф

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КУРАХОВО, 18 янв — РИА Новости. В Курахово российский военнослужащий с позывным Босяк зашел в расположение к 13 солдатам ВСУ и уговорил их сдаться, сообщил командир штурмовой роты штурмового отряда "Борз" 110-й мотострелковой бригады 51-й армии группировки "Южная" российских Вооруженных сил. "Зашел к противнику на второй этаж, один. Вокруг него стояло 13 вооруженных солдат. Он в одиночку объяснил им, что у них нет выхода — они находятся в окружении — и что им лучше сложить оружие", — рассказал о подвиге подчиненного командир штурмовой роты с позывным Джексон. По его словам, перед этим военнослужащие с позывными Шах и Босяк взяли в плен украинского боевика, который перепутал позиции и вышел к российским войскам. Босяк провел с ним беседу и отправил к сослуживцам в соседнее здание, а сам зашел вслед за ним и убедил военных ВСУ сдаться. "Противник понял, сложил оружие. Пацаны их всех "упаковали". Ну и, соответственно, дальше, на следующий день, при выводе уже пленных, к сожалению (Босяк. — Прим. ред.), попал под артобстрел. Получил ранения, после которых уже скончался", — сказал Джексон.О взятии под контроль Курахово Минобороны сообщило 6 января. Город находится в 46 километрах от Донецка и 30 километрах к югу от Красноармейска. Это самый крупный населенный пункт в юго-западной части Донбасса, имеющий важное оперативное значение. Его освобождение создает плацдарм для наступления российских войск в восточной части Запорожской области вдоль трассы Запорожье — Донецк.

https://ria.ru/20250118/kurakhovo-1994401564.html

https://ria.ru/20250118/kurakhovo-1980950150.html

россия

донецкая народная республика

курахово

красноармейск

донецк

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россия, донецкая народная республика, курахово, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, красноармейск, донецк, безопасность