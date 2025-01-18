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Российский военный в Курахово уговорил 13 солдат ВСУ сдаться
Российский военный в Курахово уговорил 13 солдат ВСУ сдаться - РИА Новости, 18.01.2025
Российский военный в Курахово уговорил 13 солдат ВСУ сдаться
В Курахово российский военнослужащий с позывным Босяк зашел в расположение к 13 солдатам ВСУ и уговорил их сдаться, сообщил командир штурмовой роты штурмового... РИА Новости, 18.01.2025
2025-01-18T23:03:00+03:00
2025-01-18T23:03:00+03:00
2025-01-18T23:45:00+03:00
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КУРАХОВО, 18 янв — РИА Новости. В Курахово российский военнослужащий с позывным Босяк зашел в расположение к 13 солдатам ВСУ и уговорил их сдаться, сообщил командир штурмовой роты штурмового отряда "Борз" 110-й мотострелковой бригады 51-й армии группировки "Южная" российских Вооруженных сил. "Зашел к противнику на второй этаж, один. Вокруг него стояло 13 вооруженных солдат. Он в одиночку объяснил им, что у них нет выхода — они находятся в окружении — и что им лучше сложить оружие", — рассказал о подвиге подчиненного командир штурмовой роты с позывным Джексон. По его словам, перед этим военнослужащие с позывными Шах и Босяк взяли в плен украинского боевика, который перепутал позиции и вышел к российским войскам. Босяк провел с ним беседу и отправил к сослуживцам в соседнее здание, а сам зашел вслед за ним и убедил военных ВСУ сдаться. "Противник понял, сложил оружие. Пацаны их всех "упаковали". Ну и, соответственно, дальше, на следующий день, при выводе уже пленных, к сожалению (Босяк. — Прим. ред.), попал под артобстрел. Получил ранения, после которых уже скончался", — сказал Джексон.О взятии под контроль Курахово Минобороны сообщило 6 января. Город находится в 46 километрах от Донецка и 30 километрах к югу от Красноармейска. Это самый крупный населенный пункт в юго-западной части Донбасса, имеющий важное оперативное значение. Его освобождение создает плацдарм для наступления российских войск в восточной части Запорожской области вдоль трассы Запорожье — Донецк.
https://ria.ru/20250118/kurakhovo-1994401564.html
https://ria.ru/20250118/kurakhovo-1980950150.html
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россия, донецкая народная республика, курахово, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, красноармейск, донецк, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика, Курахово, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Красноармейск, Донецк, Безопасность
Российский военный в Курахово уговорил 13 солдат ВСУ сдаться
В Курахово военный с позывным Босяк в одиночку уговорил 13 солдат ВСУ сдаться