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ВСУ в Курахово выстроили целые подземные городки, заявил Пушилин - РИА Новости, 18.01.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
18:05 18.01.2025 (обновлено: 21:00 18.01.2025)
https://ria.ru/20250118/vsu-1994393113.html
ВСУ в Курахово выстроили целые подземные городки, заявил Пушилин
ВСУ в Курахово выстроили целые подземные городки, заявил Пушилин - РИА Новости, 18.01.2025
ВСУ в Курахово выстроили целые подземные городки, заявил Пушилин
Украинские войска в период оккупации Курахово выстроили под жилой застройкой целые подземные городки, заявил глава ДНР Денис Пушилин в Telegram-канале. РИА Новости, 18.01.2025
2025-01-18T18:05:00+03:00
2025-01-18T21:00:00+03:00
специальная военная операция на украине
курахово
донецкая народная республика
запорожская область
денис пушилин
александр захарченко
вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Украинские войска в период оккупации Курахово выстроили под жилой застройкой целые подземные городки, заявил глава ДНР Денис Пушилин в Telegram-канале."Укрепления ВФУ сделали достаточно серьезные, немало траншей прорыто и обустроено укрытий под жилым сектором и на подступах к населенному пункту — целые подземные городки. Но это не остановило наших парней, они не только освободили Курахово — это удалось сделать достаточно бережно", — написал он.По словам руководителя региона, противник нанес основную часть разрушений оставшейся инфраструктуре, когда его уже выбили из города: сейчас украинские боевики пытаются отомстить, обстреливая населенный пункт.Как уточнил Пушилин, освобождение Курахово, длившееся ровно месяц, велось с нескольких сторон. "Лобовой штурм невозможен, да и никто бы из командования и не разрешил: это было бы чревато большими потерями. Работали выверенно малыми группами, где-то перехитрив противника, где-то переломив ситуацию силой характера", — подчеркнул глава ДНР.Он также сообщил, что вручил награды бойцам, отличившимся при взятии города, —военнослужащим 5-й гвардейской бригады имени Александра Захарченко. Пушилин прибыл в Курахово в субботу днем, чтобы оценить степень разрушений в городе для дальнейшего его восстановления. О взятии под контроль этого города Минобороны сообщило 6 января. Он находится в 46 километрах от Донецка и 30 километрах к югу от Красноармейска. Это самый крупный населенный пункт в юго-западной части Донбасса, имеющий важное оперативное значение. Освобождение Курахово создает плацдарм для наступления российских войск в восточной части Запорожской области вдоль трассы Запорожье — Донецк.В четверг председатель комиссии Общественной палаты по вопросам суверенитета, сопредседатель Координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил, что армия уже продвинулась западнее и южнее Курахово, освободив за сутки свыше 13 квадратных километров территории.
https://ria.ru/20250118/kurakhovo-1994326607.html
https://ria.ru/20250116/kurakhovo-1994076482.html
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курахово
донецкая народная республика
запорожская область
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курахово, донецкая народная республика, запорожская область, денис пушилин, александр захарченко, вооруженные силы украины, безопасность, донецк, владимир рогов
Специальная военная операция на Украине, Курахово, Донецкая Народная Республика, Запорожская область, Денис Пушилин, Александр Захарченко, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Донецк, Владимир Рогов
ВСУ в Курахово выстроили целые подземные городки, заявил Пушилин

Пушилин: в Курахово ВСУ выстроили под жилой застройкой целые подземные городки

© РИА Новости / Сергей БатуринВременно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин
Временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин - РИА Новости, 1920, 18.01.2025
© РИА Новости / Сергей Батурин
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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Украинские войска в период оккупации Курахово выстроили под жилой застройкой целые подземные городки, заявил глава ДНР Денис Пушилин в Telegram-канале.
"Укрепления ВФУ сделали достаточно серьезные, немало траншей прорыто и обустроено укрытий под жилым сектором и на подступах к населенному пункту — целые подземные городки. Но это не остановило наших парней, они не только освободили Курахово — это удалось сделать достаточно бережно", — написал он.
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По словам руководителя региона, противник нанес основную часть разрушений оставшейся инфраструктуре, когда его уже выбили из города: сейчас украинские боевики пытаются отомстить, обстреливая населенный пункт.
Как уточнил Пушилин, освобождение Курахово, длившееся ровно месяц, велось с нескольких сторон.
"Лобовой штурм невозможен, да и никто бы из командования и не разрешил: это было бы чревато большими потерями. Работали выверенно малыми группами, где-то перехитрив противника, где-то переломив ситуацию силой характера", — подчеркнул глава ДНР.
Он также сообщил, что вручил награды бойцам, отличившимся при взятии города, —военнослужащим 5-й гвардейской бригады имени Александра Захарченко.
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Пушилин прибыл в Курахово в субботу днем, чтобы оценить степень разрушений в городе для дальнейшего его восстановления.
О взятии под контроль этого города Минобороны сообщило 6 января. Он находится в 46 километрах от Донецка и 30 километрах к югу от Красноармейска. Это самый крупный населенный пункт в юго-западной части Донбасса, имеющий важное оперативное значение. Освобождение Курахово создает плацдарм для наступления российских войск в восточной части Запорожской области вдоль трассы Запорожье — Донецк.
В четверг председатель комиссии Общественной палаты по вопросам суверенитета, сопредседатель Координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил, что армия уже продвинулась западнее и южнее Курахово, освободив за сутки свыше 13 квадратных километров территории.
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Специальная военная операция на УкраинеКураховоДонецкая Народная РеспубликаЗапорожская областьДенис ПушилинАлександр ЗахарченкоВооруженные силы УкраиныБезопасностьДонецкВладимир Рогов
 
 
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