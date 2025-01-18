https://ria.ru/20250118/vsu-1994393113.html

ВСУ в Курахово выстроили целые подземные городки, заявил Пушилин

ВСУ в Курахово выстроили целые подземные городки, заявил Пушилин - РИА Новости, 18.01.2025

ВСУ в Курахово выстроили целые подземные городки, заявил Пушилин

Украинские войска в период оккупации Курахово выстроили под жилой застройкой целые подземные городки, заявил глава ДНР Денис Пушилин в Telegram-канале. РИА Новости, 18.01.2025

2025-01-18T18:05:00+03:00

2025-01-18T18:05:00+03:00

2025-01-18T21:00:00+03:00

специальная военная операция на украине

курахово

донецкая народная республика

запорожская область

денис пушилин

александр захарченко

вооруженные силы украины

безопасность

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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Украинские войска в период оккупации Курахово выстроили под жилой застройкой целые подземные городки, заявил глава ДНР Денис Пушилин в Telegram-канале."Укрепления ВФУ сделали достаточно серьезные, немало траншей прорыто и обустроено укрытий под жилым сектором и на подступах к населенному пункту — целые подземные городки. Но это не остановило наших парней, они не только освободили Курахово — это удалось сделать достаточно бережно", — написал он.По словам руководителя региона, противник нанес основную часть разрушений оставшейся инфраструктуре, когда его уже выбили из города: сейчас украинские боевики пытаются отомстить, обстреливая населенный пункт.Как уточнил Пушилин, освобождение Курахово, длившееся ровно месяц, велось с нескольких сторон. "Лобовой штурм невозможен, да и никто бы из командования и не разрешил: это было бы чревато большими потерями. Работали выверенно малыми группами, где-то перехитрив противника, где-то переломив ситуацию силой характера", — подчеркнул глава ДНР.Он также сообщил, что вручил награды бойцам, отличившимся при взятии города, —военнослужащим 5-й гвардейской бригады имени Александра Захарченко. Пушилин прибыл в Курахово в субботу днем, чтобы оценить степень разрушений в городе для дальнейшего его восстановления. О взятии под контроль этого города Минобороны сообщило 6 января. Он находится в 46 километрах от Донецка и 30 километрах к югу от Красноармейска. Это самый крупный населенный пункт в юго-западной части Донбасса, имеющий важное оперативное значение. Освобождение Курахово создает плацдарм для наступления российских войск в восточной части Запорожской области вдоль трассы Запорожье — Донецк.В четверг председатель комиссии Общественной палаты по вопросам суверенитета, сопредседатель Координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил, что армия уже продвинулась западнее и южнее Курахово, освободив за сутки свыше 13 квадратных километров территории.

https://ria.ru/20250118/kurakhovo-1994326607.html

https://ria.ru/20250116/kurakhovo-1994076482.html

https://ria.ru/20250118/kurakhovo-1980950150.html

курахово

донецкая народная республика

запорожская область

донецк

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курахово, донецкая народная республика, запорожская область, денис пушилин, александр захарченко, вооруженные силы украины, безопасность, донецк, владимир рогов