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"Не могу понять". На Украине пожаловались на серьезную проблему в ВСУ
"Не могу понять". На Украине пожаловались на серьезную проблему в ВСУ - РИА Новости, 18.01.2025
"Не могу понять". На Украине пожаловались на серьезную проблему в ВСУ
Заместитель командира девятого батальона 3-й отдельной танковой бригады Сергей Пономаренко пожаловался на проблему с координацией в ВСУ. Об этом он заявил в... РИА Новости, 18.01.2025
2025-01-18T16:55:00+03:00
2025-01-18T16:55:00+03:00
2025-01-18T16:55:00+03:00
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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Заместитель командира девятого батальона 3-й отдельной танковой бригады Сергей Пономаренко пожаловался на проблему с координацией в ВСУ. Об этом он заявил в эфире "Радио НВ"."Главное, чего не хватает в вооруженных силах — это организованности и взаимодействия. Я не могу понять по сей день, почему так происходит", — посетовал Пономаренко.Военный рассказал, что командиры подразделений даже невысокого ранга часто считают вверенные им батальоны своим отдельным царством, а поездки в соседние подразделения для налаживания сотрудничества унизительными. По его мнению, командиры не сильно заботятся о благополучии своих солдат.В начале января депутат Верховной рады Украины Марьяна Безуглая обвинила украинское военное руководство в том, что Вооруженные силы России продвигаются на десятки километров вперед за день. Она также заявляла, что украинская армия разваливается из-за коррумпированности военного командования и принимаемых им решений.
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в мире, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Вооруженные силы Украины
"Не могу понять". На Украине пожаловались на серьезную проблему в ВСУ
Танкист Пономаренко пожаловался на отсутствие дисциплины и взаимодействия в ВСУ