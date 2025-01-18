https://ria.ru/20250118/vsu-1994386230.html

"Не могу понять". На Украине пожаловались на серьезную проблему в ВСУ

"Не могу понять". На Украине пожаловались на серьезную проблему в ВСУ - РИА Новости, 18.01.2025

"Не могу понять". На Украине пожаловались на серьезную проблему в ВСУ

Заместитель командира девятого батальона 3-й отдельной танковой бригады Сергей Пономаренко пожаловался на проблему с координацией в ВСУ. Об этом он заявил в... РИА Новости, 18.01.2025

2025-01-18T16:55:00+03:00

2025-01-18T16:55:00+03:00

2025-01-18T16:55:00+03:00

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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Заместитель командира девятого батальона 3-й отдельной танковой бригады Сергей Пономаренко пожаловался на проблему с координацией в ВСУ. Об этом он заявил в эфире "Радио НВ"."Главное, чего не хватает в вооруженных силах — это организованности и взаимодействия. Я не могу понять по сей день, почему так происходит", — посетовал Пономаренко.Военный рассказал, что командиры подразделений даже невысокого ранга часто считают вверенные им батальоны своим отдельным царством, а поездки в соседние подразделения для налаживания сотрудничества унизительными. По его мнению, командиры не сильно заботятся о благополучии своих солдат.В начале января депутат Верховной рады Украины Марьяна Безуглая обвинила украинское военное руководство в том, что Вооруженные силы России продвигаются на десятки километров вперед за день. Она также заявляла, что украинская армия разваливается из-за коррумпированности военного командования и принимаемых им решений.

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