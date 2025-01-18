Рейтинг@Mail.ru
"Не могу понять". На Украине пожаловались на серьезную проблему в ВСУ - РИА Новости, 18.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:55 18.01.2025
https://ria.ru/20250118/vsu-1994386230.html
"Не могу понять". На Украине пожаловались на серьезную проблему в ВСУ
"Не могу понять". На Украине пожаловались на серьезную проблему в ВСУ - РИА Новости, 18.01.2025
"Не могу понять". На Украине пожаловались на серьезную проблему в ВСУ
Заместитель командира девятого батальона 3-й отдельной танковой бригады Сергей Пономаренко пожаловался на проблему с координацией в ВСУ. Об этом он заявил в... РИА Новости, 18.01.2025
2025-01-18T16:55:00+03:00
2025-01-18T16:55:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/11/1978491844_0:0:1277:719_1920x0_80_0_0_fa9b00eff425f76ca2f7271491efe15a.jpg
МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Заместитель командира девятого батальона 3-й отдельной танковой бригады Сергей Пономаренко пожаловался на проблему с координацией в ВСУ. Об этом он заявил в эфире "Радио НВ"."Главное, чего не хватает в вооруженных силах — это организованности и взаимодействия. Я не могу понять по сей день, почему так происходит", — посетовал Пономаренко.Военный рассказал, что командиры подразделений даже невысокого ранга часто считают вверенные им батальоны своим отдельным царством, а поездки в соседние подразделения для налаживания сотрудничества унизительными. По его мнению, командиры не сильно заботятся о благополучии своих солдат.В начале января депутат Верховной рады Украины Марьяна Безуглая обвинила украинское военное руководство в том, что Вооруженные силы России продвигаются на десятки километров вперед за день. Она также заявляла, что украинская армия разваливается из-за коррумпированности военного командования и принимаемых им решений.
https://ria.ru/20250118/ukraina-1994350224.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/11/1978491844_56:0:1277:916_1920x0_80_0_0_c5b2cd3ff8a84391b67fe254e730a319.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Вооруженные силы Украины
"Не могу понять". На Украине пожаловались на серьезную проблему в ВСУ

Танкист Пономаренко пожаловался на отсутствие дисциплины и взаимодействия в ВСУ

© AP Photo / Andrii MarienkoУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 18.01.2025
© AP Photo / Andrii Marienko
Украинские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Заместитель командира девятого батальона 3-й отдельной танковой бригады Сергей Пономаренко пожаловался на проблему с координацией в ВСУ. Об этом он заявил в эфире "Радио НВ".
«
"Главное, чего не хватает в вооруженных силах — это организованности и взаимодействия. Я не могу понять по сей день, почему так происходит", — посетовал Пономаренко.
Военный рассказал, что командиры подразделений даже невысокого ранга часто считают вверенные им батальоны своим отдельным царством, а поездки в соседние подразделения для налаживания сотрудничества унизительными. По его мнению, командиры не сильно заботятся о благополучии своих солдат.
В начале января депутат Верховной рады Украины Марьяна Безуглая обвинила украинское военное руководство в том, что Вооруженные силы России продвигаются на десятки километров вперед за день. Она также заявляла, что украинская армия разваливается из-за коррумпированности военного командования и принимаемых им решений.
Здание Верховной рады Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 18.01.2025
В Раде раскрыли, кто мешает урегулированию конфликта на Украине
11:28
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала