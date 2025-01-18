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ВСУ нанесли удары по Шебекинскому округу Белгородской области
ВСУ нанесли удары по Шебекинскому округу Белгородской области - РИА Новости, 18.01.2025
ВСУ нанесли удары по Шебекинскому округу Белгородской области
ВСУ нанесли удары по Шебекинскому округу Белгородской области с помощью беспилотников, в двух селах повреждены частные домовладения, предварительно,... РИА Новости, 18.01.2025
2025-01-18T13:52:00+03:00
2025-01-18T13:52:00+03:00
2025-01-18T13:52:00+03:00
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. ВСУ нанесли удары по Шебекинскому округу Белгородской области с помощью беспилотников, в двух селах повреждены частные домовладения, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале."ВСУ с помощью беспилотников нанесли удары по Шебекинскому округу. Предварительно, никто не пострадал. В селе Муром FPV-дрон атаковал жилой дом - выбито остекление, повреждена хозяйственная постройка. В одном соседнем домовладении посечён забор, во втором - пробита кровля гаража", - написал он.Кроме того, ещё одна атака беспилотника произошла в селе Новая Таволжанка, там повреждены кровля и окно частного домовладения, а также легковой автомобиль. Глава региона добавил, что информация о последствиях уточняется.
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Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Муром, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины, Россия
ВСУ нанесли удары по Шебекинскому округу Белгородской области
Гладков: частные дома повреждены в двух белгородских селах после атаки БПЛА