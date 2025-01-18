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ВСУ нанесли удары по Шебекинскому округу Белгородской области - РИА Новости, 18.01.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
13:52 18.01.2025
https://ria.ru/20250118/vsu-1994365022.html
ВСУ нанесли удары по Шебекинскому округу Белгородской области
ВСУ нанесли удары по Шебекинскому округу Белгородской области - РИА Новости, 18.01.2025
ВСУ нанесли удары по Шебекинскому округу Белгородской области
ВСУ нанесли удары по Шебекинскому округу Белгородской области с помощью беспилотников, в двух селах повреждены частные домовладения, предварительно,... РИА Новости, 18.01.2025
2025-01-18T13:52:00+03:00
2025-01-18T13:52:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородская область
муром
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
россия
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. ВСУ нанесли удары по Шебекинскому округу Белгородской области с помощью беспилотников, в двух селах повреждены частные домовладения, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.&quot;ВСУ с помощью беспилотников нанесли удары по Шебекинскому округу. Предварительно, никто не пострадал. В селе Муром FPV-дрон атаковал жилой дом - выбито остекление, повреждена хозяйственная постройка. В одном соседнем домовладении посечён забор, во втором - пробита кровля гаража&quot;, - написал он.Кроме того, ещё одна атака беспилотника произошла в селе Новая Таволжанка, там повреждены кровля и окно частного домовладения, а также легковой автомобиль. Глава региона добавил, что информация о последствиях уточняется.
https://ria.ru/20250118/vremevka-1994357776.html
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происшествия, белгородская область, муром, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, россия
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Муром, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины, Россия
ВСУ нанесли удары по Шебекинскому округу Белгородской области

Гладков: частные дома повреждены в двух белгородских селах после атаки БПЛА

© Фото : Настоящий Гладков / TelegramГубернатор Белгородской области Вячеслав Гладков на месте обстрела
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков на месте обстрела - РИА Новости, 1920, 18.01.2025
© Фото : Настоящий Гладков / Telegram
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков на месте обстрела. Архивное фото
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. ВСУ нанесли удары по Шебекинскому округу Белгородской области с помощью беспилотников, в двух селах повреждены частные домовладения, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
«

"ВСУ с помощью беспилотников нанесли удары по Шебекинскому округу. Предварительно, никто не пострадал. В селе Муром FPV-дрон атаковал жилой дом - выбито остекление, повреждена хозяйственная постройка. В одном соседнем домовладении посечён забор, во втором - пробита кровля гаража", - написал он.

Кроме того, ещё одна атака беспилотника произошла в селе Новая Таволжанка, там повреждены кровля и окно частного домовладения, а также легковой автомобиль.
Глава региона добавил, что информация о последствиях уточняется.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородская областьМуромВячеслав ГладковВооруженные силы УкраиныРоссия
 
 
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