Рейтинг@Mail.ru
"Военные опасны": украинских офицеров внезапно унизили в Киеве - РИА Новости, 18.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:42 18.01.2025
https://ria.ru/20250118/voennye-1994323722.html
"Военные опасны": украинских офицеров внезапно унизили в Киеве
"Военные опасны": украинских офицеров внезапно унизили в Киеве - РИА Новости, 18.01.2025
"Военные опасны": украинских офицеров внезапно унизили в Киеве
Офицеров ВСУ не пустили в столовую одного из хостелов в Киеве, об этом заявил советник ВМС Украины Дмитрий Плетенчук на своей странице в соцсети Facebook*. РИА Новости, 18.01.2025
2025-01-18T02:42:00+03:00
2025-01-18T02:42:00+03:00
в мире
киев
украина
россия
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/17/1961394483_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_d6fd5e27b457ec1ae10ae5adc0c7728f.jpg
МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Офицеров ВСУ не пустили в столовую одного из хостелов в Киеве, об этом заявил советник ВМС Украины Дмитрий Плетенчук на своей странице в соцсети Facebook*.По словам военного, ему и еще двум офицерам ВСУ не разрешили пообедать в хостеле, девушка на респшне им заявила, что "военные опасны"."Поэтому на мою просьбу позволить мне вместе с двумя уважаемыми офицерами в форме пообедать в заведении нам отказывают", — пожаловался он, добавив, что им даже не дали номер телефона руководителя.Ранее западные СМИ сообщали, что украинцы все больше жалуются на усталость от продолжающихся боевых действий. Американская газета The Washington Post писала о растущем расколе в украинском обществе на фоне общего упадка морального духа и неудач ВСУ на фронте.Согласно результатам недавно проведенного опроса, доля граждан Украины, ожидающих завершения конфликта к концу 2025 года, выросла до 37 процентов. В прошлом году этот показатель составлял 26 процентов.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20250118/uslovie-1994319841.html
https://ria.ru/20250117/plan-1994157796.html
https://ria.ru/20250117/vsu-1993816733.html
киев
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/17/1961394483_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_73721b5e704c078cb18aafbef4b5d1a8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, киев, украина, россия, вооруженные силы украины
В мире, Киев, Украина, Россия, Вооруженные силы Украины
"Военные опасны": украинских офицеров внезапно унизили в Киеве

Украинских офицеров не пустили в столовую киевского хостела

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинский военнослужащий
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 18.01.2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинский военнослужащий. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Офицеров ВСУ не пустили в столовую одного из хостелов в Киеве, об этом заявил советник ВМС Украины Дмитрий Плетенчук на своей странице в соцсети Facebook*.
По словам военного, ему и еще двум офицерам ВСУ не разрешили пообедать в хостеле, девушка на респшне им заявила, что "военные опасны".
Госсекретарь США Энтони Блинкен - РИА Новости, 1920, 18.01.2025
Блинкен назвал неожиданное условие окончания конфликта на Украине
01:20
«
"Поэтому на мою просьбу позволить мне вместе с двумя уважаемыми офицерами в форме пообедать в заведении нам отказывают", — пожаловался он, добавив, что им даже не дали номер телефона руководителя.
Ранее западные СМИ сообщали, что украинцы все больше жалуются на усталость от продолжающихся боевых действий. Американская газета The Washington Post писала о растущем расколе в украинском обществе на фоне общего упадка морального духа и неудач ВСУ на фронте.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 17.01.2025
В Раде раскрыли зловещий план Зеленского
Вчера, 11:58
Согласно результатам недавно проведенного опроса, доля граждан Украины, ожидающих завершения конфликта к концу 2025 года, выросла до 37 процентов. В прошлом году этот показатель составлял 26 процентов.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 17.01.2025
"Военные в отчаянии". Раскрыт неприятный секрет подготовки ВСУ
Вчера, 08:00
 
В миреКиевУкраинаРоссияВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала