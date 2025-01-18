https://ria.ru/20250118/voennye-1994323722.html

"Военные опасны": украинских офицеров внезапно унизили в Киеве

"Военные опасны": украинских офицеров внезапно унизили в Киеве - РИА Новости, 18.01.2025

"Военные опасны": украинских офицеров внезапно унизили в Киеве

Офицеров ВСУ не пустили в столовую одного из хостелов в Киеве, об этом заявил советник ВМС Украины Дмитрий Плетенчук на своей странице в соцсети Facebook*. РИА Новости, 18.01.2025

2025-01-18T02:42:00+03:00

2025-01-18T02:42:00+03:00

2025-01-18T02:42:00+03:00

в мире

киев

украина

россия

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/17/1961394483_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_d6fd5e27b457ec1ae10ae5adc0c7728f.jpg

МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Офицеров ВСУ не пустили в столовую одного из хостелов в Киеве, об этом заявил советник ВМС Украины Дмитрий Плетенчук на своей странице в соцсети Facebook*.По словам военного, ему и еще двум офицерам ВСУ не разрешили пообедать в хостеле, девушка на респшне им заявила, что "военные опасны"."Поэтому на мою просьбу позволить мне вместе с двумя уважаемыми офицерами в форме пообедать в заведении нам отказывают", — пожаловался он, добавив, что им даже не дали номер телефона руководителя.Ранее западные СМИ сообщали, что украинцы все больше жалуются на усталость от продолжающихся боевых действий. Американская газета The Washington Post писала о растущем расколе в украинском обществе на фоне общего упадка морального духа и неудач ВСУ на фронте.Согласно результатам недавно проведенного опроса, доля граждан Украины, ожидающих завершения конфликта к концу 2025 года, выросла до 37 процентов. В прошлом году этот показатель составлял 26 процентов.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20250118/uslovie-1994319841.html

https://ria.ru/20250117/plan-1994157796.html

https://ria.ru/20250117/vsu-1993816733.html

киев

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, киев, украина, россия, вооруженные силы украины