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"Военные опасны": украинских офицеров внезапно унизили в Киеве
"Военные опасны": украинских офицеров внезапно унизили в Киеве - РИА Новости, 18.01.2025
"Военные опасны": украинских офицеров внезапно унизили в Киеве
Офицеров ВСУ не пустили в столовую одного из хостелов в Киеве, об этом заявил советник ВМС Украины Дмитрий Плетенчук на своей странице в соцсети Facebook*. РИА Новости, 18.01.2025
2025-01-18T02:42:00+03:00
2025-01-18T02:42:00+03:00
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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Офицеров ВСУ не пустили в столовую одного из хостелов в Киеве, об этом заявил советник ВМС Украины Дмитрий Плетенчук на своей странице в соцсети Facebook*.По словам военного, ему и еще двум офицерам ВСУ не разрешили пообедать в хостеле, девушка на респшне им заявила, что "военные опасны"."Поэтому на мою просьбу позволить мне вместе с двумя уважаемыми офицерами в форме пообедать в заведении нам отказывают", — пожаловался он, добавив, что им даже не дали номер телефона руководителя.Ранее западные СМИ сообщали, что украинцы все больше жалуются на усталость от продолжающихся боевых действий. Американская газета The Washington Post писала о растущем расколе в украинском обществе на фоне общего упадка морального духа и неудач ВСУ на фронте.Согласно результатам недавно проведенного опроса, доля граждан Украины, ожидающих завершения конфликта к концу 2025 года, выросла до 37 процентов. В прошлом году этот показатель составлял 26 процентов.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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В мире, Киев, Украина, Россия, Вооруженные силы Украины
"Военные опасны": украинских офицеров внезапно унизили в Киеве
Украинских офицеров не пустили в столовую киевского хостела