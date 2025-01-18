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В ряде районов Киева после взрывов пропало водоснабжение - РИА Новости, 18.01.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
07:27 18.01.2025 (обновлено: 08:15 18.01.2025)
https://ria.ru/20250118/vodosnabzhenie-1994331671.html
В ряде районов Киева после взрывов пропало водоснабжение
В ряде районов Киева после взрывов пропало водоснабжение - РИА Новости, 18.01.2025
В ряде районов Киева после взрывов пропало водоснабжение
Водоснабжение пропало утром в субботу в некоторых районах Киева после серии взрывов в столице Украины, сообщает украинское издание "Общественное Киев". РИА Новости, 18.01.2025
2025-01-18T07:27:00+03:00
2025-01-18T08:15:00+03:00
специальная военная операция на украине
киев
киевская область
харьковская область
виталий кличко
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Водоснабжение пропало утром в субботу в некоторых районах Киева после серии взрывов в столице Украины, сообщает украинское издание "Общественное Киев".&quot;В некоторых районах Киева после серии взрывов исчезла вода, сообщают наши корреспонденты&quot;, — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.Ранее в субботу украинский телеканал "Общественное" сообщил о серии взрывов в украинской столице. Спустя час телеканал ТСН заявил о второй серии мощных взрывов. Мэр Киева Виталий Кличко связал взрывы с работой украинской ПВО.Согласно данным украинского министерства цифровой трансформации, в Киеве и Киевской области, а также в Черниговской, Черкасской, Винницкой, Сумской, Полтавской, Житомирской, Кировоградской, Днепропетровской и Харьковской областях, а также на подконтрольной ВСУ части Запорожской области объявлена воздушная тревога.В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре противника: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20250118/vzryv-1994331204.html
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киев
киевская область
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киев, киевская область, харьковская область, виталий кличко, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Киев, Киевская область, Харьковская область, Виталий Кличко, Вооруженные силы Украины
В ряде районов Киева после взрывов пропало водоснабжение

В некоторых районах Киева пропало водоснабжение после взрывов

© AP Photo / Efrem LukatskyВид на Киев
Вид на Киев - РИА Новости, 1920, 18.01.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Водоснабжение пропало утром в субботу в некоторых районах Киева после серии взрывов в столице Украины, сообщает украинское издание "Общественное Киев".
«

"В некоторых районах Киева после серии взрывов исчезла вода, сообщают наши корреспонденты", — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.

Ранее в субботу украинский телеканал "Общественное" сообщил о серии взрывов в украинской столице. Спустя час телеканал ТСН заявил о второй серии мощных взрывов.
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В городе Запорожье прогремел взрыв
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Мэр Киева Виталий Кличко связал взрывы с работой украинской ПВО.
Согласно данным украинского министерства цифровой трансформации, в Киеве и Киевской области, а также в Черниговской, Черкасской, Винницкой, Сумской, Полтавской, Житомирской, Кировоградской, Днепропетровской и Харьковской областях, а также на подконтрольной ВСУ части Запорожской области объявлена воздушная тревога.
В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре противника: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.
При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.
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Специальная военная операция на УкраинеКиевКиевская областьХарьковская областьВиталий КличкоВооруженные силы Украины
 
 
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