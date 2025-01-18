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В храмах РПЦ начинают освящать крещенскую воду - РИА Новости, 18.01.2025
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Религия
 
00:00 18.01.2025
https://ria.ru/20250118/voda-1994262509.html
В храмах РПЦ начинают освящать крещенскую воду
В храмах РПЦ начинают освящать крещенскую воду - РИА Новости, 18.01.2025
В храмах РПЦ начинают освящать крещенскую воду
У православных наступает Крещенский сочельник —канун праздника Богоявления, или Крещения Господня. В этот день во всех храмах за богослужениями, как и на само... РИА Новости, 18.01.2025
2025-01-18T00:00:00+03:00
2025-01-18T00:00:00+03:00
религия
иордан
россия
религия
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. У православных наступает Крещенский сочельник —канун праздника Богоявления, или Крещения Господня. В этот день во всех храмах за богослужениями, как и на само Крещение, совершают чин великого освящения воды.Крещенский сочельник, или "навечерие Богоявления", призван подготовить верующих к одному из 12-ти главных церковных праздников — Крещению Господню. На Руси в этот день традиционно готовили "сочиво" - блюдо из вареной пшеницы с медом и изюмом. Отсюда и название "сочельник".В сам праздник Крещения 19 января Православная церковь вспоминает, как Иисус Христос пришел к реке Иордан, чтобы принять крещение водой от Иоанна Предтечи. В момент, когда Спаситель выходил из воды, миру, согласно церковному учению, была явлена Пресвятая Троица: Бог-Сын, Бог-Дух Святой, сошедший на Христа в виде голубя, и Бог-Отец, свидетельствовавший о Сыне с небес.В ночь с 18 на 19 января существует традиция купаний в прорубях ("иорданях"), в которые верующие погружаются троекратно. По данным МЧС России, в этом году по всей стране будут работать около 2,9 тысяч специально оборудованных купелей.В древности Рождество и Богоявление праздновались в один день, но со временем церковные воспоминания этих событий развели по времени, а период между Рождеством и Крещением стали называться "святками".
https://ria.ru/20250118/kreschenie-1922176486.html
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иордан, россия, религия
Религия, Иордан, Россия, Религия
В храмах РПЦ начинают освящать крещенскую воду

В храмах Русской православной церкви начинают освящать крещенскую воду

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкПатриарх Московский и всея Руси Кирилл во время Божественной литургии с чином великого освящения воды в Крещенский сочельник в в храме Христа Спасителя. 18 января 2019
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время Божественной литургии с чином великого освящения воды в Крещенский сочельник в в храме Христа Спасителя. 18 января 2019 - РИА Новости, 1920, 18.01.2025
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время Божественной литургии с чином великого освящения воды в Крещенский сочельник в в храме Христа Спасителя. 18 января 2019
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. У православных наступает Крещенский сочельник —канун праздника Богоявления, или Крещения Господня. В этот день во всех храмах за богослужениями, как и на само Крещение, совершают чин великого освящения воды.
Крещенский сочельник, или "навечерие Богоявления", призван подготовить верующих к одному из 12-ти главных церковных праздников — Крещению Господню. На Руси в этот день традиционно готовили "сочиво" - блюдо из вареной пшеницы с медом и изюмом. Отсюда и название "сочельник".
В сам праздник Крещения 19 января Православная церковь вспоминает, как Иисус Христос пришел к реке Иордан, чтобы принять крещение водой от Иоанна Предтечи. В момент, когда Спаситель выходил из воды, миру, согласно церковному учению, была явлена Пресвятая Троица: Бог-Сын, Бог-Дух Святой, сошедший на Христа в виде голубя, и Бог-Отец, свидетельствовавший о Сыне с небес.
В ночь с 18 на 19 января существует традиция купаний в прорубях ("иорданях"), в которые верующие погружаются троекратно. По данным МЧС России, в этом году по всей стране будут работать около 2,9 тысяч специально оборудованных купелей.
В древности Рождество и Богоявление праздновались в один день, но со временем церковные воспоминания этих событий развели по времени, а период между Рождеством и Крещением стали называться "святками".
Крещение - РИА Новости, 1920, 18.01.2025
Крещение Господне в 2025 году
14:17
 
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