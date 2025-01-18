https://ria.ru/20250118/vino-1994344568.html

Эксперт объяснил рост популярности российского вина

Эксперт объяснил рост популярности российского вина - РИА Новости, 18.01.2025

Эксперт объяснил рост популярности российского вина

Повышение пошлин на импорт вина из недружественных стран и ослабление рубля привели к росту цен на импортную продукцию и, как итог, увеличили популярность... РИА Новости, 18.01.2025

2025-01-18T10:28:00+03:00

2025-01-18T10:28:00+03:00

2025-01-18T10:28:00+03:00

экономика

антон алиханов

вино

россия

виноделие

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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Повышение пошлин на импорт вина из недружественных стран и ослабление рубля привели к росту цен на импортную продукцию и, как итог, увеличили популярность российского вина у потребителей, рассказал РИА Новости эксперт группы корпоративных рейтингов АКРА Антон Тренин. Ранее в Роскачестве РИА Новости сообщили, что Россия планирует произвести свыше 200 миллионов литров игристых вин в 2025 году, тем самым обновив рекорд, в 2024 году объем производства превысил 170 миллионов литров. "Отечественная продукция постепенно вытесняет импортные вина. Во многом это стало возможным благодаря мерам государственного регулирования, таким как повышение пошлин на импорт вина из недружественных стран. В результате этих мер и ослабления рубля наблюдается рост цен на импортную продукцию, что приводит к переориентации потребителей на более доступные отечественные варианты", - сказал Тренин. По словам эксперта, в стране также наблюдается долгосрочный тренд роста потребления игристых вин - розничные продажи с 2019 по 2024 год увеличились почти в 1,5 раза. Это связано с повышенным спросом на более легкие и менее танинные слабоалкогольные вина, к которым игристое как раз и относится. Кроме того, в рамках федерального проекта "Стимулирование развития виноградарства и виноделия" в России ежегодно выделяется 3,5 миллиарда рублей на поддержку отрасли. Этот проект, запущенный в 2022 году, направлен на увеличение площади виноградников на 35% к 2030 году. В результате площадь виноградников постепенно растет, что может способствовать увеличению урожая, добавил Тренин. В октябре Минпромторг РФ предложил с 1 марта 2025 года ввести обязательную долю российского вина в меню или винной карте в ресторанах, а также в торговых залах магазинов минимум в 20% от общего количества вин. Позже глава министерства Антон Алиханов заявил РИА Новости, что ведомство планирует включить в законопроект о минимальной обязательной доле российского вина в магазинах и ресторанах механизм поэтапного повышения этой доли.

https://ria.ru/20241230/vino-1991833312.html

https://ria.ru/20241110/rossiya-1982852299.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, антон алиханов, вино, россия, виноделие