Россия вдвое сократила импорт вина из ЕС
Евростат: Россия вдвое сократила импорт вина из ЕС в годовом выражении
Покупательница в винно-водочном магазине. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. По итогам ноября Россия вдвое сократила импорт вина из Евросоюза — до 47,6 миллиона евро в годовом выражении, подсчитало РИА Новости по данным Евростата.
С мая прошлого года лидерство по поставкам вина в нашу страну сохраняет Италия — на ее долю приходится 35 процентов всего импорта. При этом в ноябре 2023-го первую строчку списка занимала Латвия, обеспечивавшая 46 процентов всех поставок из ЕС. Последний раз она оказалась лидером в апреле, а по итогам ноября заняла второе место с долей в 30 процентов.
Неигристое настроение. К чему готовятся российские виноделы
30 декабря 2024, 08:00
Третьей стала Польша с 13 процентами, четвертое место поделили между собой Португалия и Литва (по шесть процентов), а замкнула пятерку Германия, на которую пришлось пять процентов поставок.
По сравнению с осенью 2023-го из крупнейших торговых партнеров России в Европе экспорт вина сильнее всего сократила Литва — в шесть раз, до 2,9 миллиона евро. Латвия по объемам отгрузок в денежном выражении просела втрое — до 16,5 миллиона евро.
Но нашлись и те, кто заметно нарастил поставки: например, Португалия (втрое — до трех миллионов евро) и Австрия (в шесть раз — до 270,7 тысячи евро).
Россия нашла "новую нефть"
10 ноября 2024, 08:00