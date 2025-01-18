https://ria.ru/20250118/vino-1994333330.html

Россия вдвое сократила импорт вина из ЕС

Россия вдвое сократила импорт вина из ЕС - РИА Новости, 18.01.2025

Россия вдвое сократила импорт вина из ЕС

По итогам ноября Россия вдвое сократила импорт вина из Евросоюза — до 47,6 миллиона евро в годовом выражении, подсчитало РИА Новости по данным Евростата. РИА Новости, 18.01.2025

2025-01-18T08:13:00+03:00

2025-01-18T08:13:00+03:00

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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. По итогам ноября Россия вдвое сократила импорт вина из Евросоюза — до 47,6 миллиона евро в годовом выражении, подсчитало РИА Новости по данным Евростата. С мая прошлого года лидерство по поставкам вина в нашу страну сохраняет Италия — на ее долю приходится 35 процентов всего импорта. При этом в ноябре 2023-го первую строчку списка занимала Латвия, обеспечивавшая 46 процентов всех поставок из ЕС. Последний раз она оказалась лидером в апреле, а по итогам ноября заняла второе место с долей в 30 процентов.Третьей стала Польша с 13 процентами, четвертое место поделили между собой Португалия и Литва (по шесть процентов), а замкнула пятерку Германия, на которую пришлось пять процентов поставок. По сравнению с осенью 2023-го из крупнейших торговых партнеров России в Европе экспорт вина сильнее всего сократила Литва — в шесть раз, до 2,9 миллиона евро. Латвия по объемам отгрузок в денежном выражении просела втрое — до 16,5 миллиона евро. Но нашлись и те, кто заметно нарастил поставки: например, Португалия (втрое — до трех миллионов евро) и Австрия (в шесть раз — до 270,7 тысячи евро).

https://ria.ru/20241230/vino-1991833312.html

https://ria.ru/20241110/rossiya-1982852299.html

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Ольга Фомченкова

экономика, россия, латвия, португалия, евростат, евросоюз, вино