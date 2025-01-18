https://ria.ru/20250118/vertolet-1994327654.html

Вертолет Ка-52М уничтожил бронетехнику и боевиков ВСУ в курском приграничье

Вертолет Ка-52М уничтожил бронетехнику и боевиков ВСУ в курском приграничье - РИА Новости, 18.01.2025

Вертолет Ка-52М уничтожил бронетехнику и боевиков ВСУ в курском приграничье

Экипаж вертолета Ка-52м уничтожил украинскую бронетехнику и военных в приграничном районе Курской области, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 18.01.2025

2025-01-18T05:05:00+03:00

2025-01-18T05:05:00+03:00

2025-01-18T05:05:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

курская область

брянская область

владимир путин

валерий герасимов

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Экипаж вертолета Ка-52м уничтожил украинскую бронетехнику и военных в приграничном районе Курской области, сообщило Минобороны РФ. "Экипаж армейской авиации на вертолете Ка-52м в составе смешанной тактической группы сорвал ротацию подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области. В ходе выполнения боевой задачи по поддержке сухопутных войск, летчики армейской авиации выполнили пуски ракет по заданным координатам и уничтожили бронетехнику, а также личный состав ВСУ", - говорится в сообщении. Отмечается, что после удара экипажи выполнили противоракетное маневрирование на предельно малой высоте с отстрелом тепловых ловушек, предотвращающих попадание ракет ПЗРК противника. Передовой авиационный наводчик подтвердил уничтожение цели. Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 50 тысяч военных. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

https://ria.ru/20250118/bespilotniki-1994319263.html

https://ria.ru/20250117/vremevka-1994295692.html

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россия, курская область, брянская область, владимир путин, валерий герасимов, вооруженные силы украины