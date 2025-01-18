https://ria.ru/20250118/usa-1994375100.html

Опрос показал отношение американцев к проблемам за рубежом

Опрос показал отношение американцев к проблемам за рубежом - РИА Новости, 18.01.2025

Опрос показал отношение американцев к проблемам за рубежом

Более половины американцев считают, что властям США следует обращать меньше внимания на проблемы за рубежом и сконцентрироваться на внутренних проблемах страны, РИА Новости, 18.01.2025

2025-01-18T15:17:00+03:00

2025-01-18T15:17:00+03:00

2025-01-18T15:17:00+03:00

в мире

сша

россия

югославия

нато

министерство обороны сша

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155711/88/1557118801_0:368:2987:2048_1920x0_80_0_0_4d58c49dbf973d5a8416704a390a3a62.jpg

МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Более половины американцев считают, что властям США следует обращать меньше внимания на проблемы за рубежом и сконцентрироваться на внутренних проблемах страны, следует из опроса, проведённого исследовательской компанией Ipsos совместно с американской газетой New York Times. По результатам опроса, 60% опрошенных американцев выразили мнение, что США следует меньше обращать внимания на проблемы других стран, сосредоточившись на проблемах внутри страны. Обратную точку зрения высказали 38% респондентов - они заявили, что для будущего США будет лучше быть активными во внешней политике. Опрос проводился со 2 по 10 января среди более 2,1 тысячи взрослых американцев. Статистическая погрешность опроса составляет около 2,6 процентных пункта. Ранее бывший советник Пентагона, отставной полковник Дуглас Макгрегор заявлял, что США за последние 20 лет потратили 14 триллионов долларов на "бессмысленные" военные интервенции в другие страны, которые были обречены на провал. Он также призывал США прекратить "вторгаться в чужие страны" для расширения своего политического влияния. В МИД РФ ранее неоднократно напоминали, что "Вашингтон никогда не стеснялся применять силу под высосанными из пальца предлогами в любой точке земного шара, используя в оправдание ссылки на необходимость защиты жизни и благополучия американских граждан". В ведомстве также приводили в качестве примера бомбардировки Югославии, которую США и НАТО "пытались вбомбить в демократию", вторжение в Ирак, где "так и не нашли оружие массового уничтожения", о наличии которого у Багдада заявляли представители Вашингтона, и вмешательство НАТО в гражданскую войну в Ливии.

https://ria.ru/20250113/trampizm-1993361454.html

https://ria.ru/20250118/izrail-1994198202.html

сша

россия

югославия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, сша, россия, югославия, нато, министерство обороны сша