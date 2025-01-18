Опрос показал отношение американцев к проблемам за рубежом
NYT: 60% американцев призвали обращать меньше внимания на проблемы других стран
© AP Photo / Jose Luis MaganaЗдание конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне
© AP Photo / Jose Luis Magana
Здание конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне. Архивное фото
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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Более половины американцев считают, что властям США следует обращать меньше внимания на проблемы за рубежом и сконцентрироваться на внутренних проблемах страны, следует из опроса, проведённого исследовательской компанией Ipsos совместно с американской газетой New York Times.
По результатам опроса, 60% опрошенных американцев выразили мнение, что США следует меньше обращать внимания на проблемы других стран, сосредоточившись на проблемах внутри страны. Обратную точку зрения высказали 38% респондентов - они заявили, что для будущего США будет лучше быть активными во внешней политике.
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Опрос проводился со 2 по 10 января среди более 2,1 тысячи взрослых американцев. Статистическая погрешность опроса составляет около 2,6 процентных пункта.
Ранее бывший советник Пентагона, отставной полковник Дуглас Макгрегор заявлял, что США за последние 20 лет потратили 14 триллионов долларов на "бессмысленные" военные интервенции в другие страны, которые были обречены на провал. Он также призывал США прекратить "вторгаться в чужие страны" для расширения своего политического влияния.
В МИД РФ ранее неоднократно напоминали, что "Вашингтон никогда не стеснялся применять силу под высосанными из пальца предлогами в любой точке земного шара, используя в оправдание ссылки на необходимость защиты жизни и благополучия американских граждан". В ведомстве также приводили в качестве примера бомбардировки Югославии, которую США и НАТО "пытались вбомбить в демократию", вторжение в Ирак, где "так и не нашли оружие массового уничтожения", о наличии которого у Багдада заявляли представители Вашингтона, и вмешательство НАТО в гражданскую войну в Ливии.