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Экс-депутату Рады предъявили обвинения в госизмене - РИА Новости, 18.01.2025
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21:21 18.01.2025
https://ria.ru/20250118/ukraina-1994409572.html
Экс-депутату Рады предъявили обвинения в госизмене
Экс-депутату Рады предъявили обвинения в госизмене - РИА Новости, 18.01.2025
Экс-депутату Рады предъявили обвинения в госизмене
Офис генерального прокурора Украины предъявил обвинения в государственной измене депутату Верховной рады VII-IX созывов, сообщила пресс-служба ведомства. РИА Новости, 18.01.2025
2025-01-18T21:21:00+03:00
2025-01-18T21:21:00+03:00
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Офис генерального прокурора Украины предъявил обвинения в государственной измене депутату Верховной рады VII-IX созывов, сообщила пресс-служба ведомства. Имя подозреваемого не сообщается, но, по версии украинских СМИ, речь идет об экс-депутате Верховной рады и церковном меценате Вадиме Новинском. "Под процессуальным руководством офиса генерального прокурора народный депутат Украины VII-IX созывов уведомлен о подозрении в государственной измене и нарушении равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности и религиозных убеждений", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале офиса генпрокурора Украины. Как отмечается в публикации офиса генпрокурора Украины, подозреваемый депутат состоял в "Партии регионов" и "Оппозиционном блоке" - партиях, в которых состоял Новинский. Ранее офис Владимира Зеленского обнародовал имена священнослужителей канонической Украинской православной церкви, в отношении которых введены санкции СНБО. В список попал в том числе Новинский. Позже сообщалось, что он подал иск в Верховный суд, требуя отменить указ Зеленского о применении к нему санкций. Украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на Украинскую православную церковь Московского патриархата – самую большую общину верующих в стране. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ. СБУ стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности". В отношении некоторых представителей духовенства украинскими судами вынесены обвинительные приговоры, многие находятся под арестом. Сотни православных храмов УПЦ силой были захвачены украинскими раскольниками при поддержке местных властей, при этом "физическому насилию подвергаются священники и миряне, мужчины и женщины". С 23 сентября 2024 года в стране вступил в силу принятый Радой и подписанный Владимиром Зеленским закон, позволяющий запретить УПЦ.
https://ria.ru/20250116/dmitruk-1994043971.html
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в мире, украина, верховная рада украины
В мире, Украина, Верховная Рада Украины
Экс-депутату Рады предъявили обвинения в госизмене

Офис генпрокурора Украины предъявил обвинения в госизмене экс-депутату

© Фото : ГПУЗдание Генеральной прокуратуры Украины
Здание Генеральной прокуратуры Украины - РИА Новости, 1920, 18.01.2025
© Фото : ГПУ
Здание Генеральной прокуратуры Украины. Архивное фото
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Офис генерального прокурора Украины предъявил обвинения в государственной измене депутату Верховной рады VII-IX созывов, сообщила пресс-служба ведомства.
Имя подозреваемого не сообщается, но, по версии украинских СМИ, речь идет об экс-депутате Верховной рады и церковном меценате Вадиме Новинском.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
В Раде нашли повод для уголовного дела против Зеленского
16 января, 17:27
"Под процессуальным руководством офиса генерального прокурора народный депутат Украины VII-IX созывов уведомлен о подозрении в государственной измене и нарушении равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности и религиозных убеждений", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале офиса генпрокурора Украины.
Как отмечается в публикации офиса генпрокурора Украины, подозреваемый депутат состоял в "Партии регионов" и "Оппозиционном блоке" - партиях, в которых состоял Новинский.
Ранее офис Владимира Зеленского обнародовал имена священнослужителей канонической Украинской православной церкви, в отношении которых введены санкции СНБО. В список попал в том числе Новинский. Позже сообщалось, что он подал иск в Верховный суд, требуя отменить указ Зеленского о применении к нему санкций.
Украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на Украинскую православную церковь Московского патриархата – самую большую общину верующих в стране. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ. СБУ стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности". В отношении некоторых представителей духовенства украинскими судами вынесены обвинительные приговоры, многие находятся под арестом. Сотни православных храмов УПЦ силой были захвачены украинскими раскольниками при поддержке местных властей, при этом "физическому насилию подвергаются священники и миряне, мужчины и женщины". С 23 сентября 2024 года в стране вступил в силу принятый Радой и подписанный Владимиром Зеленским закон, позволяющий запретить УПЦ.
Нашивка СБУ - РИА Новости, 1920, 18.01.2025
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