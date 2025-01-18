https://ria.ru/20250118/ukraina-1994369335.html

В Германии призвали не раскрывать гарантии безопасности для Украины

В Германии призвали не раскрывать гарантии безопасности для Украины - РИА Новости, 18.01.2025

В Германии призвали не раскрывать гарантии безопасности для Украины

Западу не стоит раскрывать часть гарантий безопасности, которые будут предоставлены Украине после возможного прекращения огня, чтобы Россия не смогла их учесть... РИА Новости, 18.01.2025

2025-01-18T14:39:00+03:00

2025-01-18T14:39:00+03:00

2025-01-18T14:39:00+03:00

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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Западу не стоит раскрывать часть гарантий безопасности, которые будут предоставлены Украине после возможного прекращения огня, чтобы Россия не смогла их учесть в возможных переговорах, заявил в интервью газете Süddeutsche Zeitung министр обороны ФРГ Борис Писториус. В ходе интервью министра спросили, планирует ли Германия направлять своих военнослужащих на Украину в качестве миротворцев в случае заключения соглашения о прекращении огня. "Этот вопрос будет обсуждаться, когда придет время. Мы являемся крупнейшим партнером НАТО в Европе. Очевидно, что нам придется сыграть свою роль и взять на себя ответственность. Главный вопрос при этом: как обеспечить такой уровень безопасности для Украины...?", - сказал министр, добавив, что нельзя "сейчас все выносить на публику, чтобы" Россия точно знала, что беспокоит Украину и её союзников, и могла "на этом строить свою переговорную стратегию". В ноябре пресс-бюро Службы внешней разведки РФ сообщило, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый "миротворческий контингент" численностью около 100 тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя эти сообщения, заявил, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта. Канцлер ФРГ Олаф Шольц в середине декабря обещал, что, пока он является главой кабинета министров страны, Германия не будет в ущерб своей безопасности отправлять военных на Украину и поставлять ей Taurus. В свою очередь, фаворит предвыборной гонки, Фридрих Мерц от оппозиционного блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС), заявил, что в вопросе отправки немецких военных на Украину в случае заключения перемирия следовало бы основываться на консенсусе, а не на конфликте с Россией.

https://ria.ru/20250114/pistorius-1993701492.html

https://ria.ru/20241206/pistorius-1987640492.html

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в мире, украина, россия, германия, борис писториус, дмитрий песков, олаф шольц, хдс/хсс, нато, служба внешней разведки российской федерации (свр россии)