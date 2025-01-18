В Германии призвали не раскрывать гарантии безопасности для Украины
Писториус: Западу не стоит раскрывать часть гарантий безопасности для Украины
© AP Photo / Markus SchreiberМинистр обороны Германии Борис Писториус
© AP Photo / Markus Schreiber
Министр обороны Германии Борис Писториус. Архивное фото
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Западу не стоит раскрывать часть гарантий безопасности, которые будут предоставлены Украине после возможного прекращения огня, чтобы Россия не смогла их учесть в возможных переговорах, заявил в интервью газете Süddeutsche Zeitung министр обороны ФРГ Борис Писториус.
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"Этот вопрос будет обсуждаться, когда придет время. Мы являемся крупнейшим партнером НАТО в Европе. Очевидно, что нам придется сыграть свою роль и взять на себя ответственность. Главный вопрос при этом: как обеспечить такой уровень безопасности для Украины...?", - сказал министр, добавив, что нельзя "сейчас все выносить на публику, чтобы" Россия точно знала, что беспокоит Украину и её союзников, и могла "на этом строить свою переговорную стратегию".
В ноябре пресс-бюро Службы внешней разведки РФ сообщило, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый "миротворческий контингент" численностью около 100 тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя эти сообщения, заявил, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта.
Канцлер ФРГ Олаф Шольц в середине декабря обещал, что, пока он является главой кабинета министров страны, Германия не будет в ущерб своей безопасности отправлять военных на Украину и поставлять ей Taurus. В свою очередь, фаворит предвыборной гонки, Фридрих Мерц от оппозиционного блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС), заявил, что в вопросе отправки немецких военных на Украину в случае заключения перемирия следовало бы основываться на консенсусе, а не на конфликте с Россией.
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