Рейтинг@Mail.ru
В Германии призвали не раскрывать гарантии безопасности для Украины - РИА Новости, 18.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:39 18.01.2025
https://ria.ru/20250118/ukraina-1994369335.html
В Германии призвали не раскрывать гарантии безопасности для Украины
В Германии призвали не раскрывать гарантии безопасности для Украины - РИА Новости, 18.01.2025
В Германии призвали не раскрывать гарантии безопасности для Украины
Западу не стоит раскрывать часть гарантий безопасности, которые будут предоставлены Украине после возможного прекращения огня, чтобы Россия не смогла их учесть... РИА Новости, 18.01.2025
2025-01-18T14:39:00+03:00
2025-01-18T14:39:00+03:00
в мире
украина
россия
германия
борис писториус
дмитрий песков
олаф шольц
хдс/хсс
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/09/1951758823_0:100:3072:1828_1920x0_80_0_0_8dd893534f31c41f9624123a080e7e70.jpg
МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Западу не стоит раскрывать часть гарантий безопасности, которые будут предоставлены Украине после возможного прекращения огня, чтобы Россия не смогла их учесть в возможных переговорах, заявил в интервью газете Süddeutsche Zeitung министр обороны ФРГ Борис Писториус. В ходе интервью министра спросили, планирует ли Германия направлять своих военнослужащих на Украину в качестве миротворцев в случае заключения соглашения о прекращении огня. "Этот вопрос будет обсуждаться, когда придет время. Мы являемся крупнейшим партнером НАТО в Европе. Очевидно, что нам придется сыграть свою роль и взять на себя ответственность. Главный вопрос при этом: как обеспечить такой уровень безопасности для Украины...?", - сказал министр, добавив, что нельзя "сейчас все выносить на публику, чтобы" Россия точно знала, что беспокоит Украину и её союзников, и могла "на этом строить свою переговорную стратегию". В ноябре пресс-бюро Службы внешней разведки РФ сообщило, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый "миротворческий контингент" численностью около 100 тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя эти сообщения, заявил, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта. Канцлер ФРГ Олаф Шольц в середине декабря обещал, что, пока он является главой кабинета министров страны, Германия не будет в ущерб своей безопасности отправлять военных на Украину и поставлять ей Taurus. В свою очередь, фаворит предвыборной гонки, Фридрих Мерц от оппозиционного блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС), заявил, что в вопросе отправки немецких военных на Украину в случае заключения перемирия следовало бы основываться на консенсусе, а не на конфликте с Россией.
https://ria.ru/20250114/pistorius-1993701492.html
https://ria.ru/20241206/pistorius-1987640492.html
украина
россия
германия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/09/1951758823_194:0:2925:2048_1920x0_80_0_0_9b72e875c9cf720c672cf5e3d9bbd736.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, германия, борис писториус, дмитрий песков, олаф шольц, хдс/хсс, нато, служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
В мире, Украина, Россия, Германия, Борис Писториус, Дмитрий Песков, Олаф Шольц, ХДС/ХСС, НАТО, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)
В Германии призвали не раскрывать гарантии безопасности для Украины

Писториус: Западу не стоит раскрывать часть гарантий безопасности для Украины

© AP Photo / Markus SchreiberМинистр обороны Германии Борис Писториус
Министр обороны Германии Борис Писториус - РИА Новости, 1920, 18.01.2025
© AP Photo / Markus Schreiber
Министр обороны Германии Борис Писториус. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Западу не стоит раскрывать часть гарантий безопасности, которые будут предоставлены Украине после возможного прекращения огня, чтобы Россия не смогла их учесть в возможных переговорах, заявил в интервью газете Süddeutsche Zeitung министр обороны ФРГ Борис Писториус.
В ходе интервью министра спросили, планирует ли Германия направлять своих военнослужащих на Украину в качестве миротворцев в случае заключения соглашения о прекращении огня.
Министр обороны ФРГ Борис Писториус - РИА Новости, 1920, 14.01.2025
Германия сообщила о планах разместить Patriot на границе с Украиной
14 января, 17:27
«
"Этот вопрос будет обсуждаться, когда придет время. Мы являемся крупнейшим партнером НАТО в Европе. Очевидно, что нам придется сыграть свою роль и взять на себя ответственность. Главный вопрос при этом: как обеспечить такой уровень безопасности для Украины...?", - сказал министр, добавив, что нельзя "сейчас все выносить на публику, чтобы" Россия точно знала, что беспокоит Украину и её союзников, и могла "на этом строить свою переговорную стратегию".
В ноябре пресс-бюро Службы внешней разведки РФ сообщило, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый "миротворческий контингент" численностью около 100 тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя эти сообщения, заявил, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта.
Канцлер ФРГ Олаф Шольц в середине декабря обещал, что, пока он является главой кабинета министров страны, Германия не будет в ущерб своей безопасности отправлять военных на Украину и поставлять ей Taurus. В свою очередь, фаворит предвыборной гонки, Фридрих Мерц от оппозиционного блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС), заявил, что в вопросе отправки немецких военных на Украину в случае заключения перемирия следовало бы основываться на консенсусе, а не на конфликте с Россией.
Министр обороны Германии Борис Писториус - РИА Новости, 1920, 06.12.2024
Писториус сделал неожиданное заявление о немецких войсках на Украине
6 декабря 2024, 04:09
 
В миреУкраинаРоссияГерманияБорис ПисториусДмитрий ПесковОлаф ШольцХДС/ХССНАТОСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала