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Пленный из Одессы рассказал об отношении к отмене русского языка на Украине - РИА Новости, 18.01.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
09:39 18.01.2025
https://ria.ru/20250118/ukraina-1994338542.html
Пленный из Одессы рассказал об отношении к отмене русского языка на Украине
Пленный из Одессы рассказал об отношении к отмене русского языка на Украине - РИА Новости, 18.01.2025
Пленный из Одессы рассказал об отношении к отмене русского языка на Украине
Пленный украинский военнослужащий Константин Бровчак из Одессы заявил Минобороны РФ, что не видит смысла запрещать русский язык на Украине, ведь люди на нём... РИА Новости, 18.01.2025
2025-01-18T09:39:00+03:00
2025-01-18T09:39:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
одесса
министерство обороны рф (минобороны рф)
россия
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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Пленный украинский военнослужащий Константин Бровчак из Одессы заявил Минобороны РФ, что не видит смысла запрещать русский язык на Украине, ведь люди на нём разговаривают. "А почему нет. Для чего его убирать, если общаются? Хотите, разговаривайте на украинском, хотите – на русском", - сказал Бровчак. Он назвал конфликт на Украине "войной для бедных", поскольку воевать идут те, кто не смог откупиться.
https://ria.ru/20250118/plennyy-1994331514.html
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в мире, украина, одесса, министерство обороны рф (минобороны рф), россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Одесса, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Россия
Пленный из Одессы рассказал об отношении к отмене русского языка на Украине

Пленный солдат из Одессы Бровчак не увидел смысла запрещать русский язык

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкВоеннопленный ВСУ
Военнопленный ВСУ - РИА Новости, 1920, 18.01.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Военнопленный ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Пленный украинский военнослужащий Константин Бровчак из Одессы заявил Минобороны РФ, что не видит смысла запрещать русский язык на Украине, ведь люди на нём разговаривают.
"А почему нет. Для чего его убирать, если общаются? Хотите, разговаривайте на украинском, хотите – на русском", - сказал Бровчак.
Он назвал конфликт на Украине "войной для бедных", поскольку воевать идут те, кто не смог откупиться.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаОдессаМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Россия
 
 
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