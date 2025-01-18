https://ria.ru/20250118/ukraina-1994338542.html
Пленный из Одессы рассказал об отношении к отмене русского языка на Украине
Пленный из Одессы рассказал об отношении к отмене русского языка на Украине - РИА Новости, 18.01.2025
Пленный из Одессы рассказал об отношении к отмене русского языка на Украине
Пленный украинский военнослужащий Константин Бровчак из Одессы заявил Минобороны РФ, что не видит смысла запрещать русский язык на Украине, ведь люди на нём... РИА Новости, 18.01.2025
2025-01-18T09:39:00+03:00
2025-01-18T09:39:00+03:00
2025-01-18T09:39:00+03:00
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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Пленный украинский военнослужащий Константин Бровчак из Одессы заявил Минобороны РФ, что не видит смысла запрещать русский язык на Украине, ведь люди на нём разговаривают. "А почему нет. Для чего его убирать, если общаются? Хотите, разговаривайте на украинском, хотите – на русском", - сказал Бровчак. Он назвал конфликт на Украине "войной для бедных", поскольку воевать идут те, кто не смог откупиться.
https://ria.ru/20250118/plennyy-1994331514.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Пленный из Одессы рассказал об отношении к отмене русского языка на Украине
Пленный солдат из Одессы Бровчак не увидел смысла запрещать русский язык