https://ria.ru/20250118/ukraina-1994272755.html

"Русские оккупанты" раз в пять лет становятся "украинскими освободителями"

"Русские оккупанты" раз в пять лет становятся "украинскими освободителями" - РИА Новости, 18.01.2025

"Русские оккупанты" раз в пять лет становятся "украинскими освободителями"

Выступая на этой неделе в Варшаве, просроченный глава украинского режима Владимир Зеленский сообщил польской аудитории: "Всегда в прошлые времена, когда Россия... РИА Новости, 18.01.2025

2025-01-18T08:00:00+03:00

2025-01-18T08:00:00+03:00

2025-01-18T08:02:00+03:00

аналитика

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россия

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Выступая на этой неделе в Варшаве, просроченный глава украинского режима Владимир Зеленский сообщил польской аудитории: "Всегда в прошлые времена, когда Россия приходила с войной на Украину, русские войска шли дальше". Этим он объяснил, почему после Украины мы обязательно нападем на Польшу.Ни в Польше, ни на Украине это заявление не вызвало никаких удивлений, поскольку данное утверждение давно стало частью общего нарратива о "российской и советской оккупации". Именно поэтому и в той, и в другой стране практически полностью разрушены памятники советским воинам, освобождавшим их от немецкого нацизма.Но ведь логично было бы задать вопрос спикеру: то есть его дед — гвардии лейтенант Красной армии Семен Зеленский — вместе с той самой Россией "пришел с войной на Украину", а потом отправился дальше "оккупировать" Польшу? Ну так ведь следует из извращенной логики его внука и официальной трактовки истории в Киеве и Варшаве! В составе 57-й стрелковой дивизии Зеленский-старший прошел всю Польшу и затем дошел до Берлина. То есть, с точки зрения его внука, этого не надо было делать, поскольку это была "русская оккупация" Европы?И здесь мы подходим к очень тяжелому для современной украинской и западной пропаганды моменту. Он происходит раз в пять лет, когда приближаются круглые даты Великой Победы над нацизмом. В этот период представители стран и носители идеологий, поверженных нашим воином-освободителем, вынуждены на время забывать о термине "оккупация". Но для этого приходится изгаляться, чтобы забыть и о том, кто же победил нацизм и принес освобождение.Начинается этот тяжелый для западников период в январе, когда мир отмечает очередной юбилей освобождения узников Освенцима: 27 января 1945 года в ходе стремительной и дерзкой Висло-Одерской операции советские воины ворвались в этот лагерь смерти, успев спасти тысячи заключенных. Еще за пару недель до этого Красная армия находилась более чем в 150 километрах от Освенцима. Немцы были уверены, что у них есть время для уничтожения всех узников и заметания следов. Но Сталин решил выручить британских союзников, застрявших в Арденнах, и по просьбе Черчилля начал операцию гораздо раньше запланированного срока. Наши предки, включая Семена Зеленского, жертвовали собой, чтобы спасти как можно больше мирных жителей Европы и наших же соотечественников, содержавшихся в лагерях.Но теперь они — "русские оккупанты"!.. Ой, погодите, в том-то и дело, что на период очередной круглой даты освобождения Освенцима они становятся "освободителями". Но, стало быть, должны на время перестать быть русскими! Так происходило и пять лет назад, когда польские организаторы юбилейных мероприятий впервые не прислали приглашение президенту России. Так происходит и сейчас, когда Россию вообще исключили из списка приглашенных.Уже тогда, пять лет назад, Зеленский, выступая в той же Польше, вдруг вспомнил, что командиром танка, первым ворвавшегося в Освенцим, был украинец Игорь Побирченко, а узников освобождали бойцы 100-й Львовской дивизии и 1-го Украинского фронта.Сейчас все эти факты (а это действительно бесспорные факты!) снова вытащены на свет божий. Народный депутат Украины София Федина призвала "выигрывать информационную войну с Россией" вокруг Освенцима и напомнить всему миру о той же Львовской дивизии и 1-м Украинском, поскольку это "опровергает российскую пропаганду, которая присвоила победу над нацизмом". "Эта история является значимой частью украинской идентичности и исторической правды, которая ломает кремлевские мифы", — восклицает нардеп.Польские пропагандисты повторяют те же "аргументы" один в один, поясняя, почему на юбилей приглашена Украина, но не Россия. Профессор Дариуш Стола из Института политических исследований категорически опровергает тот факт, что освободители Освенцима не будут участвовать в церемониях. "Советская армия была не только русской армией, солдаты из всех республик и наций СССР сражались, включая украинцев. Лагерь был освобожден отрядами Украинского фронта, а если быть более точным — дивизией, которая была — хотя бы по своему названию — Львовской дивизией".Вот так победили украинцы и поляки "русскую пропаганду"! Правда, сокрыв от своих аудиторий тот факт, что вплоть до октября 1943 года 1-й Украинский фронт назывался Воронежским, а героическая 100-я стрелковая дивизия формировалась в Вологодской области в основном из местных жителей и получила почетное наименование Львовской именно за то, что освобождала Львов от нацистов. То есть, согласно нынешним трактовкам Зеленского, была "оккупантом" еще до того, как "оккупировать" Польшу!Нет, мы-то как раз помним, что в рядах Красной армии против нацизма сражались представители всех народов СССР, и в равной степени чтим их подвиг, включая подвиг лейтенанта Зеленского! Мало того, у нас сохранены учетные карточки бойцов армии, освобождавшей Освенцим. Там четко указано, что среди них — и украинцы, и белорусы, и казахи, и евреи, и татары, и армяне, и грузины. Но больше всего, конечно, русских! Как и в других подразделениях Красной армии.Но пусть теперь в Киеве объяснят, почему могилы бойцов Львовской дивизии на Марсовом поле во Львове уничтожены. Пусть заодно расскажут, почему еще в 2014 году, то есть задолго до СВО, памятник воинам этой дивизии в городе Стрый был не просто свален, а выброшен на местную помойку.Абсолютно верно это прокомментировал другой украинский нардеп Макс Бужанский: "Сначала поиздевались над Красной армией, глумились над памятью собственных военачальников и бойцов. <…> А потом случайно где-то прознали, что через две недели 80 лет освобождению Освенцима — крупнейшее международное событие высочайшего уровня. Захотели свою долю пирога побед, внимания, успехов и побежали устраивать флешмобы, <…> исправлять очень важный аспект давно проигранной информационной войны".При этом в Варшаве отсутствие приглашения Владимиру Путину поначалу объясняли наличием юридически ничтожного решения Международного уголовного суда. Мол, Польша признает этот суд и обязана будет выдать ордер на арест российского президента. Но в ноябре прошлого года тот же МУС выдал такой же ордер на арест премьера Израиля Биньямина Нетаньяху. И тут же все эти аргументы закрутились в противоположную сторону!Президент Польши Анджей Дуда просто попросил премьера Дональда Туска не выполнять решение суда по поводу израильского лидера — и премьер согласился. И оказывается, уже нет никаких обязательств Польши перед МУС! Причем Россия хотя бы заранее вышла из-под юрисдикции этого органа, давно уже ставшего потешным. А поляки даже не стали заморачиваться с этим и придумывать какие-то юридические обоснования! В "мире, основанном на правилах" такие тонкости уже никого не интересуют.Так что 80-летие освобождения Освенцима вновь превращается в торжество лицемерия и двойных стандартов. И на Западе, и на Украине! Над воротами Освенцима была начертана лицемерная фраза: "Труд освобождает". А сейчас впору писать: "Ложь освобождает". От остатков совести!Но мы-то, конечно, вспомним. И детей, сожженных в печах, и героев, прервавших это страшное злодеяние перед человечностью. Нельзя ни на минуту забывать и палачей, чьи преступления на Западе стараются предать забвению.

https://ria.ru/20250117/polsha-1994227193.html

https://ria.ru/20250117/zelenskiy-1994125963.html

https://ria.ru/20250117/polsha-1994101241.html

https://ria.ru/20250117/polsha-1994099454.html

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аналитика, польша, россия, украина