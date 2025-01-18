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В Уфе локализовали пожар в "Светофоре"
В Уфе локализовали пожар в "Светофоре" - РИА Новости, 18.01.2025
В Уфе локализовали пожар в "Светофоре"
Пожар в торговом центре в Уфе локализован на площади 900 квадратных метров, обрушилась кровля, сообщает МЧС России. РИА Новости, 18.01.2025
2025-01-18T04:52:00+03:00
2025-01-18T04:52:00+03:00
2025-01-18T08:17:00+03:00
происшествия
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республика башкортостан
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Пожар в торговом центре в Уфе локализован на площади 900 квадратных метров, обрушилась кровля, сообщает МЧС России. Ранее ГУ МЧС по Башкирии информировало, что в 1.39 (мск) субботы в оперативную дежурную смену главного управления МЧС России по Республике Башкортостан поступило сообщение о том, что происходит горение в магазине "Светофор" в Советском районе города Уфы. "В Уфе огонь охватил 900 "квадратов" здания. Произошло обрушение кровли. Распространения огня на соседние строения не допущено. Пожар локализовали более 40 специалистов и 12 единиц техники. На месте работают эксперт испытательной пожарной лаборатории и дознаватели МЧС России", - говорится в сообщении Telegram-канала ведомства.
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Тушение пожара в ТЦ в Уфе
Крупный пожар произошел в ТЦ в Уфе: огонь охватил 900 "квадратов", в здании обрушилась кровля, сообщает МЧС.
Башкирский главк ведомства уточняет, что загорелся магазин "Светофор" в Советском районе.
2025-01-18T04:52
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РИА Новости
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РИА Новости
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происшествия, уфа, россия, республика башкортостан, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Уфа, Россия, Республика Башкортостан, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Уфе локализовали пожар в "Светофоре"
МЧС: в Уфе локализовали пожар в Светофоре на 900 квадратах