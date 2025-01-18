https://ria.ru/20250118/ufa-1994327410.html

В Уфе локализовали пожар в "Светофоре"

В Уфе локализовали пожар в "Светофоре" - РИА Новости, 18.01.2025

В Уфе локализовали пожар в "Светофоре"

Пожар в торговом центре в Уфе локализован на площади 900 квадратных метров, обрушилась кровля, сообщает МЧС России. РИА Новости, 18.01.2025

2025-01-18T04:52:00+03:00

2025-01-18T04:52:00+03:00

2025-01-18T08:17:00+03:00

происшествия

уфа

россия

республика башкортостан

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/12/1994333185_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_10b0bc2bda2a3f8e0310e69f7349693e.jpg

МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Пожар в торговом центре в Уфе локализован на площади 900 квадратных метров, обрушилась кровля, сообщает МЧС России. Ранее ГУ МЧС по Башкирии информировало, что в 1.39 (мск) субботы в оперативную дежурную смену главного управления МЧС России по Республике Башкортостан поступило сообщение о том, что происходит горение в магазине "Светофор" в Советском районе города Уфы. "В Уфе огонь охватил 900 "квадратов" здания. Произошло обрушение кровли. Распространения огня на соседние строения не допущено. Пожар локализовали более 40 специалистов и 12 единиц техники. На месте работают эксперт испытательной пожарной лаборатории и дознаватели МЧС России", - говорится в сообщении Telegram-канала ведомства.

уфа

россия

республика башкортостан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Тушение пожара в ТЦ в Уфе Крупный пожар произошел в ТЦ в Уфе: огонь охватил 900 "квадратов", в здании обрушилась кровля, сообщает МЧС. Башкирский главк ведомства уточняет, что загорелся магазин "Светофор" в Советском районе. 2025-01-18T04:52 true PT0M18S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, уфа, россия, республика башкортостан, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)