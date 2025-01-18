Российские войска нанесли удары по одному из крупнейших украинских заводов
© Фото из соцсетейПроходная завода "Мотор Сич" в Запорожье
© Фото из соцсетей
Проходная завода "Мотор Сич" в Запорожье. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. В подконтрольном ВСУ городе Запорожье нанесли удар по заводу "Мотор Сич", сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев.
"Прилет в "Мотор Сич" хороший. Сообщают, что прилетело в цех с каким-то очень важным оборудованием и специалистами", — рассказал он.
По словам собеседника агентства, прогремел также и второй взрыв.
"Сообщают, что было два взрыва. Вот второй — криворукое украинское ПВО засадило недалеко от завода", — добавил Лебедев.
Рано утром украинские СМИ писали, что в Запорожье прогремели взрывы. Местные власти сообщали о частичном разрушении административного здания одного из промышленных объектов.
Предприятие "Мотор Сич" разрабатывает, производит, ремонтирует и обслуживает авиационные газотурбинные двигатели, промышленные газотурбинные установки. В ноябре 2022 года перешло в управление государства и сейчас, как сообщалось, контролируется Министерством обороны Украины. Сообщалось, что сейчас там собираются и хранятся авиадвигатели и комплектующие дронов для ВСУ.
В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18