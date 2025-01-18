https://ria.ru/20250118/udar-1994352884.html

Российские войска нанесли удары по одному из крупнейших украинских заводов

Российские войска нанесли удары по одному из крупнейших украинских заводов - РИА Новости, 18.01.2025

Российские войска нанесли удары по одному из крупнейших украинских заводов

В подконтрольном ВСУ городе Запорожье нанесли удар по заводу "Мотор Сич", сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей... РИА Новости, 18.01.2025

2025-01-18T11:57:00+03:00

2025-01-18T11:57:00+03:00

2025-01-18T15:10:00+03:00

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мотор сич

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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. В подконтрольном ВСУ городе Запорожье нанесли удар по заводу "Мотор Сич", сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев."Прилет в "Мотор Сич" хороший. Сообщают, что прилетело в цех с каким-то очень важным оборудованием и специалистами", — рассказал он.По словам собеседника агентства, прогремел также и второй взрыв."Сообщают, что было два взрыва. Вот второй — криворукое украинское ПВО засадило недалеко от завода", — добавил Лебедев.Рано утром украинские СМИ писали, что в Запорожье прогремели взрывы. Местные власти сообщали о частичном разрушении административного здания одного из промышленных объектов.В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.

https://ria.ru/20250118/kiev-1994332769.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Тузова

в мире, запорожье, украина, сергей лебедев, мотор сич