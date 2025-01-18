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Российские войска нанесли удары по одному из крупнейших украинских заводов - РИА Новости, 18.01.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:57 18.01.2025 (обновлено: 15:10 18.01.2025)
https://ria.ru/20250118/udar-1994352884.html
Российские войска нанесли удары по одному из крупнейших украинских заводов
Российские войска нанесли удары по одному из крупнейших украинских заводов - РИА Новости, 18.01.2025
Российские войска нанесли удары по одному из крупнейших украинских заводов
В подконтрольном ВСУ городе Запорожье нанесли удар по заводу "Мотор Сич", сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей... РИА Новости, 18.01.2025
2025-01-18T11:57:00+03:00
2025-01-18T15:10:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
запорожье
украина
сергей лебедев
мотор сич
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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. В подконтрольном ВСУ городе Запорожье нанесли удар по заводу "Мотор Сич", сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев."Прилет в "Мотор Сич" хороший. Сообщают, что прилетело в цех с каким-то очень важным оборудованием и специалистами", — рассказал он.По словам собеседника агентства, прогремел также и второй взрыв."Сообщают, что было два взрыва. Вот второй — криворукое украинское ПВО засадило недалеко от завода", — добавил Лебедев.Рано утром украинские СМИ писали, что в Запорожье прогремели взрывы. Местные власти сообщали о частичном разрушении административного здания одного из промышленных объектов.В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20250118/kiev-1994332769.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, запорожье, украина, сергей лебедев, мотор сич
Специальная военная операция на Украине, В мире, Запорожье, Украина, Сергей Лебедев, Мотор Сич

Российские войска нанесли удары по одному из крупнейших украинских заводов

© Фото из соцсетейПроходная завода "Мотор Сич" в Запорожье
Проходная завода Мотор Сич в Запорожье - РИА Новости, 1920, 18.01.2025
© Фото из соцсетей
Проходная завода "Мотор Сич" в Запорожье. Архивное фото
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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. В подконтрольном ВСУ городе Запорожье нанесли удар по заводу "Мотор Сич", сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев.
"Прилет в "Мотор Сич" хороший. Сообщают, что прилетело в цех с каким-то очень важным оборудованием и специалистами", — рассказал он.
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По словам собеседника агентства, прогремел также и второй взрыв.
"Сообщают, что было два взрыва. Вот второй — криворукое украинское ПВО засадило недалеко от завода", — добавил Лебедев.
Рано утром украинские СМИ писали, что в Запорожье прогремели взрывы. Местные власти сообщали о частичном разрушении административного здания одного из промышленных объектов.

Предприятие "Мотор Сич" разрабатывает, производит, ремонтирует и обслуживает авиационные газотурбинные двигатели, промышленные газотурбинные установки. В ноябре 2022 года перешло в управление государства и сейчас, как сообщалось, контролируется Министерством обороны Украины. Сообщалось, что сейчас там собираются и хранятся авиадвигатели и комплектующие дронов для ВСУ.

В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреЗапорожьеУкраинаСергей ЛебедевМотор Сич
 
 
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