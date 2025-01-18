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Турция заявила о готовности к посредничеству между Москвой и Киевом - РИА Новости, 18.01.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:20 18.01.2025
https://ria.ru/20250118/turtsiya-1994394362.html
Турция заявила о готовности к посредничеству между Москвой и Киевом
Турция заявила о готовности к посредничеству между Москвой и Киевом - РИА Новости, 18.01.2025
Турция заявила о готовности к посредничеству между Москвой и Киевом
Турция все еще готова быть посредником между РФ и Украиной, заявил в субботу министр иностранных дел Турции Хакан Фидан. РИА Новости, 18.01.2025
2025-01-18T18:20:00+03:00
2025-01-18T18:20:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
турция
мид турции
хакан фидан
россия
украина
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СТАМБУЛ, 18 янв - РИА Новости. Турция все еще готова быть посредником между РФ и Украиной, заявил в субботу министр иностранных дел Турции Хакан Фидан. Министр сообщил на пресс-конференции в Анкаре, что обсудил урегулирование украинского кризиса с азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым. "Мы поддерживаем все инициативы, направленные на достижение справедливого и устойчивого мира. Хочу еще раз подчеркнуть, что в этих инициативах должны принимать участие обе стороны. Как и ранее, мы готовы взять на себя роль посредников, когда появятся соответствующие условия", - заявил Фидан. Турция предлагает выступить посредником в возможных будущих переговорах по урегулированию на Украине, заявил во вторник глава МИД РФ Сергей Лавров. В июне 2024 года президент РФ Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил российский лидер, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, он должен провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Также Путин упомянул в этом контексте и отмену санкций против РФ.
https://ria.ru/20250115/ukraina-1993762961.html
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в мире, турция, мид турции, хакан фидан, россия, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Турция, МИД Турции, Хакан Фидан, Россия, Украина
Турция заявила о готовности к посредничеству между Москвой и Киевом

МИД Турции заявил, что Анкара готова к посредничеству между Москвой и Киевом

© Fotolia / badahosФлаг Турции на фоне Стамбула
Флаг Турции на фоне Стамбула - РИА Новости, 1920, 18.01.2025
© Fotolia / badahos
Флаг Турции на фоне Стамбула. Архивное фото
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СТАМБУЛ, 18 янв - РИА Новости. Турция все еще готова быть посредником между РФ и Украиной, заявил в субботу министр иностранных дел Турции Хакан Фидан.
Министр сообщил на пресс-конференции в Анкаре, что обсудил урегулирование украинского кризиса с азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым.
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"Мы поддерживаем все инициативы, направленные на достижение справедливого и устойчивого мира. Хочу еще раз подчеркнуть, что в этих инициативах должны принимать участие обе стороны. Как и ранее, мы готовы взять на себя роль посредников, когда появятся соответствующие условия", - заявил Фидан.
Турция предлагает выступить посредником в возможных будущих переговорах по урегулированию на Украине, заявил во вторник глава МИД РФ Сергей Лавров.
В июне 2024 года президент РФ Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил российский лидер, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, он должен провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Также Путин упомянул в этом контексте и отмену санкций против РФ.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреТурцияМИД ТурцииХакан ФиданРоссияУкраина
 
 
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