https://ria.ru/20250118/turtsiya-1994394362.html

Турция заявила о готовности к посредничеству между Москвой и Киевом

Турция заявила о готовности к посредничеству между Москвой и Киевом - РИА Новости, 18.01.2025

Турция заявила о готовности к посредничеству между Москвой и Киевом

Турция все еще готова быть посредником между РФ и Украиной, заявил в субботу министр иностранных дел Турции Хакан Фидан. РИА Новости, 18.01.2025

2025-01-18T18:20:00+03:00

2025-01-18T18:20:00+03:00

2025-01-18T18:20:00+03:00

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СТАМБУЛ, 18 янв - РИА Новости. Турция все еще готова быть посредником между РФ и Украиной, заявил в субботу министр иностранных дел Турции Хакан Фидан. Министр сообщил на пресс-конференции в Анкаре, что обсудил урегулирование украинского кризиса с азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым. "Мы поддерживаем все инициативы, направленные на достижение справедливого и устойчивого мира. Хочу еще раз подчеркнуть, что в этих инициативах должны принимать участие обе стороны. Как и ранее, мы готовы взять на себя роль посредников, когда появятся соответствующие условия", - заявил Фидан. Турция предлагает выступить посредником в возможных будущих переговорах по урегулированию на Украине, заявил во вторник глава МИД РФ Сергей Лавров. В июне 2024 года президент РФ Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил российский лидер, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, он должен провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Также Путин упомянул в этом контексте и отмену санкций против РФ.

https://ria.ru/20250115/ukraina-1993762961.html

https://ria.ru/20250113/oskorblenie-1993549870.html

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