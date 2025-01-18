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Смена места инаугурации Трампа застала тысячи людей врасплох, пишет WP - РИА Новости, 18.01.2025
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08:42 18.01.2025 (обновлено: 15:33 18.01.2025)
https://ria.ru/20250118/trump-1994335036.html
Смена места инаугурации Трампа застала тысячи людей врасплох, пишет WP
Смена места инаугурации Трампа застала тысячи людей врасплох, пишет WP - РИА Новости, 18.01.2025
Смена места инаугурации Трампа застала тысячи людей врасплох, пишет WP
Тысячи человек были застигнуты врасплох заявлением избранного президента США Дональда Трампа о переносе места инаугурации из-за погодных условий, в том числе... РИА Новости, 18.01.2025
2025-01-18T08:42:00+03:00
2025-01-18T15:33:00+03:00
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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Тысячи человек были застигнуты врасплох заявлением избранного президента США Дональда Трампа о переносе места инаугурации из-за погодных условий, в том числе правоохранители и ряд госслужащих, участвующих в организации мероприятия, которые узнали об изменениях из СМИ, пишет издание Washington Post. Ранее Трамп подтвердил, что распорядился перенести инаугурацию в помещение из-за холодов, основная часть мероприятия пройдет в ротонде Капитолия. Согласно открытым источникам, 20 января в Вашингтоне ожидается примерно от минус двух до минус семи градусов Цельсия, в вечерние часы — до минус 12. "Сотрудники правоохранительных органов созвали экстренные заседания. Члены конгресса узнали об изменениях из СМИ, а затем ответили на сотни звонков от растерянных избирателей, у которых были билеты на празднество", — пишет издание. Отмечается, что рабочие внутри ротонды Капитолия, где Трамп примет присягу, быстро приступили к сборке новой трибуны. А тысячи людей со всей страны, которые купили билеты на самолет и забронировали отели в Вашингтоне, пересмотрели свои планы поездки в столицу. Издание сообщает, что после объявления о переносе места люди начали обсуждать в Сети вопрос, стоит ли отказываться от поездок в Вашингтон или извлечь максимум пользы из мероприятия, которое теперь больше рассчитано на телевизионную аудиторию. Некоторые говорили, что планируют использовать свои ныне недействительные билеты на инаугурацию для рукоделия. Другие предлагали встречи в вестибюлях отелей и в близлежащих барах с большими экранами для просмотра церемонии.
https://ria.ru/20250118/inauguratsiya-1994323870.html
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в мире, сша, дональд трамп, вашингтон, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Дональд Трамп, Вашингтон, Выборы президента США — 2024
Смена места инаугурации Трампа застала тысячи людей врасплох, пишет WP

WP: перенос места инаугурации Трампа застиг чиновников в США врасплох

© РИА Новости / Григорий Дубовиций | Перейти в медиабанкРотонда Капитолия в Вашингтоне
Ротонда Капитолия в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 18.01.2025
© РИА Новости / Григорий Дубовиций
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Ротонда Капитолия в Вашингтоне. Архивное фото
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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Тысячи человек были застигнуты врасплох заявлением избранного президента США Дональда Трампа о переносе места инаугурации из-за погодных условий, в том числе правоохранители и ряд госслужащих, участвующих в организации мероприятия, которые узнали об изменениях из СМИ, пишет издание Washington Post.
Ранее Трамп подтвердил, что распорядился перенести инаугурацию в помещение из-за холодов, основная часть мероприятия пройдет в ротонде Капитолия. Согласно открытым источникам, 20 января в Вашингтоне ожидается примерно от минус двух до минус семи градусов Цельсия, в вечерние часы — до минус 12.
Здание конгресса США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 18.01.2025
СМИ: зрители не попадут на инаугурацию Трампа после ее переноса в помещение
02:43
"Сотрудники правоохранительных органов созвали экстренные заседания. Члены конгресса узнали об изменениях из СМИ, а затем ответили на сотни звонков от растерянных избирателей, у которых были билеты на празднество", — пишет издание.
Отмечается, что рабочие внутри ротонды Капитолия, где Трамп примет присягу, быстро приступили к сборке новой трибуны. А тысячи людей со всей страны, которые купили билеты на самолет и забронировали отели в Вашингтоне, пересмотрели свои планы поездки в столицу.
Издание сообщает, что после объявления о переносе места люди начали обсуждать в Сети вопрос, стоит ли отказываться от поездок в Вашингтон или извлечь максимум пользы из мероприятия, которое теперь больше рассчитано на телевизионную аудиторию. Некоторые говорили, что планируют использовать свои ныне недействительные билеты на инаугурацию для рукоделия. Другие предлагали встречи в вестибюлях отелей и в близлежащих барах с большими экранами для просмотра церемонии.
Официальный портрет избранного президента Дональда Трампа - РИА Новости, 1920, 17.01.2025
На инаугурации Трампа представлять Россию никто не будет
Вчера, 17:18
 
В миреСШАДональд ТрампВашингтонВыборы президента США — 2024
 
 
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