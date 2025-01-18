https://ria.ru/20250118/trump-1994335036.html

Смена места инаугурации Трампа застала тысячи людей врасплох, пишет WP

Смена места инаугурации Трампа застала тысячи людей врасплох, пишет WP - РИА Новости, 18.01.2025

Смена места инаугурации Трампа застала тысячи людей врасплох, пишет WP

Тысячи человек были застигнуты врасплох заявлением избранного президента США Дональда Трампа о переносе места инаугурации из-за погодных условий, в том числе... РИА Новости, 18.01.2025

2025-01-18T08:42:00+03:00

2025-01-18T08:42:00+03:00

2025-01-18T15:33:00+03:00

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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Тысячи человек были застигнуты врасплох заявлением избранного президента США Дональда Трампа о переносе места инаугурации из-за погодных условий, в том числе правоохранители и ряд госслужащих, участвующих в организации мероприятия, которые узнали об изменениях из СМИ, пишет издание Washington Post. Ранее Трамп подтвердил, что распорядился перенести инаугурацию в помещение из-за холодов, основная часть мероприятия пройдет в ротонде Капитолия. Согласно открытым источникам, 20 января в Вашингтоне ожидается примерно от минус двух до минус семи градусов Цельсия, в вечерние часы — до минус 12. "Сотрудники правоохранительных органов созвали экстренные заседания. Члены конгресса узнали об изменениях из СМИ, а затем ответили на сотни звонков от растерянных избирателей, у которых были билеты на празднество", — пишет издание. Отмечается, что рабочие внутри ротонды Капитолия, где Трамп примет присягу, быстро приступили к сборке новой трибуны. А тысячи людей со всей страны, которые купили билеты на самолет и забронировали отели в Вашингтоне, пересмотрели свои планы поездки в столицу. Издание сообщает, что после объявления о переносе места люди начали обсуждать в Сети вопрос, стоит ли отказываться от поездок в Вашингтон или извлечь максимум пользы из мероприятия, которое теперь больше рассчитано на телевизионную аудиторию. Некоторые говорили, что планируют использовать свои ныне недействительные билеты на инаугурацию для рукоделия. Другие предлагали встречи в вестибюлях отелей и в близлежащих барах с большими экранами для просмотра церемонии.

https://ria.ru/20250118/inauguratsiya-1994323870.html

https://ria.ru/20250117/ushakov-1994241968.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, сша, дональд трамп, вашингтон, выборы президента сша — 2024