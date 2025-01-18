СМИ сообщили о транзите через Чехию 300 британских военных на учения НАТО
České noviny: через Чехию будет происходить транзит 300 британских военных
© AP Photo / Vadim GhirdaБританские военнослужащие
© AP Photo / Vadim Ghirda
Британские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 18 янв – РИА Новости. В течение недели в ночное время будет происходить транзит через Чехию 300 британских военнослужащих и около 100 единиц боевой техники, направляющихся в Румынию для участия в учениях НАТО Steadfast Dart 2025, сообщило в субботу новостное издание České noviny.
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"Для участия в учениях НАТО Steadfast Dart 2025 в Румынии, в период с 19 по 26 января через территорию Чехии будет происходить проезд около 100 единиц боевой техники и примерно 300 военнослужащих из Великобритании. Их движение будет осуществляться колоннами в ночное время, чтобы не создавать помех для транспорта на дорогах республики. Конвой вступит на территорию Чехии через переход Красный лес на границе с Германией в ночь на воскресенье 19 января", - говорится в сообщении.
Проезд колонн британских военнослужащих будут обеспечивать сотрудники чешской военной полиции. В случае необходимости подготовленные спасательные и эвакуационные бригады чешской армии готовы оказать помощь неисправным транспортным средствам конвоя.
Как сообщает издание, международные военные учения Steadfast Dart 2025 призваны отработать оперативное развертывание и укрепить элементы сил быстрого реагирования НАТО в юго-восточной части Европы. В свою очередь, подразделения чешской армии в ходе учений должны проверить свою способность оказывать логистическую поддержку силам альянса.