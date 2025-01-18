https://ria.ru/20250118/tranzit-1994406723.html

СМИ сообщили о транзите через Чехию 300 британских военных на учения НАТО

СМИ сообщили о транзите через Чехию 300 британских военных на учения НАТО - РИА Новости, 18.01.2025

СМИ сообщили о транзите через Чехию 300 британских военных на учения НАТО

В течение недели в ночное время будет происходить транзит через Чехию 300 британских военнослужащих и около 100 единиц боевой техники, направляющихся в Румынию... РИА Новости, 18.01.2025

2025-01-18T20:50:00+03:00

2025-01-18T20:50:00+03:00

2025-01-18T20:51:00+03:00

в мире

чехия

румыния

великобритания

нато

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/12/1973350738_0:242:2977:1917_1920x0_80_0_0_ee8b93c51477acd052ab7a688107563b.jpg

МОСКВА, 18 янв – РИА Новости. В течение недели в ночное время будет происходить транзит через Чехию 300 британских военнослужащих и около 100 единиц боевой техники, направляющихся в Румынию для участия в учениях НАТО Steadfast Dart 2025, сообщило в субботу новостное издание České noviny. "Для участия в учениях НАТО Steadfast Dart 2025 в Румынии, в период с 19 по 26 января через территорию Чехии будет происходить проезд около 100 единиц боевой техники и примерно 300 военнослужащих из Великобритании. Их движение будет осуществляться колоннами в ночное время, чтобы не создавать помех для транспорта на дорогах республики. Конвой вступит на территорию Чехии через переход Красный лес на границе с Германией в ночь на воскресенье 19 января", - говорится в сообщении. Проезд колонн британских военнослужащих будут обеспечивать сотрудники чешской военной полиции. В случае необходимости подготовленные спасательные и эвакуационные бригады чешской армии готовы оказать помощь неисправным транспортным средствам конвоя. Как сообщает издание, международные военные учения Steadfast Dart 2025 призваны отработать оперативное развертывание и укрепить элементы сил быстрого реагирования НАТО в юго-восточной части Европы. В свою очередь, подразделения чешской армии в ходе учений должны проверить свою способность оказывать логистическую поддержку силам альянса.

https://ria.ru/20250118/nato-1994366027.html

https://ria.ru/20250118/nato-1994365394.html

чехия

румыния

великобритания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, чехия, румыния, великобритания, нато