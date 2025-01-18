Рейтинг@Mail.ru
СМИ сообщили о транзите через Чехию 300 британских военных на учения НАТО - РИА Новости, 18.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:50 18.01.2025 (обновлено: 20:51 18.01.2025)
https://ria.ru/20250118/tranzit-1994406723.html
СМИ сообщили о транзите через Чехию 300 британских военных на учения НАТО
СМИ сообщили о транзите через Чехию 300 британских военных на учения НАТО - РИА Новости, 18.01.2025
СМИ сообщили о транзите через Чехию 300 британских военных на учения НАТО
В течение недели в ночное время будет происходить транзит через Чехию 300 британских военнослужащих и около 100 единиц боевой техники, направляющихся в Румынию... РИА Новости, 18.01.2025
2025-01-18T20:50:00+03:00
2025-01-18T20:51:00+03:00
в мире
чехия
румыния
великобритания
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/12/1973350738_0:242:2977:1917_1920x0_80_0_0_ee8b93c51477acd052ab7a688107563b.jpg
МОСКВА, 18 янв – РИА Новости. В течение недели в ночное время будет происходить транзит через Чехию 300 британских военнослужащих и около 100 единиц боевой техники, направляющихся в Румынию для участия в учениях НАТО Steadfast Dart 2025, сообщило в субботу новостное издание České noviny. "Для участия в учениях НАТО Steadfast Dart 2025 в Румынии, в период с 19 по 26 января через территорию Чехии будет происходить проезд около 100 единиц боевой техники и примерно 300 военнослужащих из Великобритании. Их движение будет осуществляться колоннами в ночное время, чтобы не создавать помех для транспорта на дорогах республики. Конвой вступит на территорию Чехии через переход Красный лес на границе с Германией в ночь на воскресенье 19 января", - говорится в сообщении. Проезд колонн британских военнослужащих будут обеспечивать сотрудники чешской военной полиции. В случае необходимости подготовленные спасательные и эвакуационные бригады чешской армии готовы оказать помощь неисправным транспортным средствам конвоя. Как сообщает издание, международные военные учения Steadfast Dart 2025 призваны отработать оперативное развертывание и укрепить элементы сил быстрого реагирования НАТО в юго-восточной части Европы. В свою очередь, подразделения чешской армии в ходе учений должны проверить свою способность оказывать логистическую поддержку силам альянса.
https://ria.ru/20250118/nato-1994366027.html
https://ria.ru/20250118/nato-1994365394.html
чехия
румыния
великобритания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/12/1973350738_155:0:2886:2048_1920x0_80_0_0_0866c78b81ed24274266912beedfe78a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, чехия, румыния, великобритания, нато
В мире, Чехия, Румыния, Великобритания, НАТО
СМИ сообщили о транзите через Чехию 300 британских военных на учения НАТО

České noviny: через Чехию будет происходить транзит 300 британских военных

© AP Photo / Vadim GhirdaБританские военнослужащие
Британские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 18.01.2025
© AP Photo / Vadim Ghirda
Британские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 18 янв – РИА Новости. В течение недели в ночное время будет происходить транзит через Чехию 300 британских военнослужащих и около 100 единиц боевой техники, направляющихся в Румынию для участия в учениях НАТО Steadfast Dart 2025, сообщило в субботу новостное издание České noviny.
«
"Для участия в учениях НАТО Steadfast Dart 2025 в Румынии, в период с 19 по 26 января через территорию Чехии будет происходить проезд около 100 единиц боевой техники и примерно 300 военнослужащих из Великобритании. Их движение будет осуществляться колоннами в ночное время, чтобы не создавать помех для транспорта на дорогах республики. Конвой вступит на территорию Чехии через переход Красный лес на границе с Германией в ночь на воскресенье 19 января", - говорится в сообщении.
Министр обороны Германии Борис Писториус на полигоне немецких вооруженных сил Бундесвера - РИА Новости, 1920, 18.01.2025
Германия может развернуть в НАТО еще пять бригад, заявили в Минобороны ФРГ
Вчера, 14:03
Проезд колонн британских военнослужащих будут обеспечивать сотрудники чешской военной полиции. В случае необходимости подготовленные спасательные и эвакуационные бригады чешской армии готовы оказать помощь неисправным транспортным средствам конвоя.
Как сообщает издание, международные военные учения Steadfast Dart 2025 призваны отработать оперативное развертывание и укрепить элементы сил быстрого реагирования НАТО в юго-восточной части Европы. В свою очередь, подразделения чешской армии в ходе учений должны проверить свою способность оказывать логистическую поддержку силам альянса.
Военнослужащие ВС Швеции - РИА Новости, 1920, 18.01.2025
Шведский батальон прибыл в Латвию в качестве сил НАТО
Вчера, 13:56
 
В миреЧехияРумынияВеликобританияНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала