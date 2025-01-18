Рейтинг@Mail.ru
"Он обещал": журналистка напомнила о словах Трампа про Украину - РИА Новости, 18.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:32 18.01.2025
https://ria.ru/20250118/tramp-1994412842.html
"Он обещал": журналистка напомнила о словах Трампа про Украину
"Он обещал": журналистка напомнила о словах Трампа про Украину - РИА Новости, 18.01.2025
"Он обещал": журналистка напомнила о словах Трампа про Украину
Избранный президент США Дональд Трамп первым делом обещал закончить конфликт на Украине, заявила журналистка Диана Панченко в соцсети X. РИА Новости, 18.01.2025
2025-01-18T22:32:00+03:00
2025-01-18T22:32:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
сша
дональд трамп
россия
владимир путин
украина
владимир зеленский
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/12/1994375396_0:6:3000:1694_1920x0_80_0_0_8272ab22e9c02629a6c115471362b695.jpg
МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Избранный президент США Дональд Трамп первым делом обещал закончить конфликт на Украине, заявила журналистка Диана Панченко в соцсети X.Так она отреагировала на публикацию BRICS News о том, что после вступления в должность политик начнет крупнейшую операцию по депортации нелегальных мигрантов из США."Он пообещал сначала остановить войну на Украине", — напомнила Панченко.Трамп ранее заявлял, что конфликт на Украине никогда бы не начался, если бы тогда он был президентом США вместо Джо Байдена. Он также обещал в случае своего переизбрания добиться урегулирования конфликта между Россией и Украиной всего за 24 часа. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова Трампа, назвал этот конфликт слишком сложной проблемой, чтобы решить ее за один день.
https://ria.ru/20250118/zelenskiy-1994377367.html
https://ria.ru/20250118/ssha-1994384956.html
сша
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/12/1994375396_175:0:2842:2000_1920x0_80_0_0_0205fcdf041c94b1b0f99f60b22c5398.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, дональд трамп, россия, владимир путин, украина, владимир зеленский, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, вооруженные силы сша
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Дональд Трамп, Россия, Владимир Путин, Украина, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы США
"Он обещал": журналистка напомнила о словах Трампа про Украину

Журналистка Панченко: первое обещание Трампа касалось Украины

© AP Photo / Alex BrandonИзбранный президент США Дональд Трамп
Избранный президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 18.01.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Избранный президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Избранный президент США Дональд Трамп первым делом обещал закончить конфликт на Украине, заявила журналистка Диана Панченко в соцсети X.
Так она отреагировала на публикацию BRICS News о том, что после вступления в должность политик начнет крупнейшую операцию по депортации нелегальных мигрантов из США.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 18.01.2025
"Мне смешно": в Раде раскрыли неудобную правду о Зеленском
Вчера, 15:35
"Он пообещал сначала остановить войну на Украине", — напомнила Панченко.
Трамп ранее заявлял, что конфликт на Украине никогда бы не начался, если бы тогда он был президентом США вместо Джо Байдена. Он также обещал в случае своего переизбрания добиться урегулирования конфликта между Россией и Украиной всего за 24 часа. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова Трампа, назвал этот конфликт слишком сложной проблемой, чтобы решить ее за один день.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 18.01.2025
"Русские выиграли": в США поставили главный вопрос об СВО
Вчера, 16:48
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАДональд ТрампРоссияВладимир ПутинУкраинаВладимир ЗеленскийВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФВооруженные силы США
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала