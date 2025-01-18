https://ria.ru/20250118/tramp-1994412842.html

"Он обещал": журналистка напомнила о словах Трампа про Украину

"Он обещал": журналистка напомнила о словах Трампа про Украину - РИА Новости, 18.01.2025

"Он обещал": журналистка напомнила о словах Трампа про Украину

Избранный президент США Дональд Трамп первым делом обещал закончить конфликт на Украине, заявила журналистка Диана Панченко в соцсети X. РИА Новости, 18.01.2025

2025-01-18T22:32:00+03:00

2025-01-18T22:32:00+03:00

2025-01-18T22:32:00+03:00

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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Избранный президент США Дональд Трамп первым делом обещал закончить конфликт на Украине, заявила журналистка Диана Панченко в соцсети X.Так она отреагировала на публикацию BRICS News о том, что после вступления в должность политик начнет крупнейшую операцию по депортации нелегальных мигрантов из США."Он пообещал сначала остановить войну на Украине", — напомнила Панченко.Трамп ранее заявлял, что конфликт на Украине никогда бы не начался, если бы тогда он был президентом США вместо Джо Байдена. Он также обещал в случае своего переизбрания добиться урегулирования конфликта между Россией и Украиной всего за 24 часа. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова Трампа, назвал этот конфликт слишком сложной проблемой, чтобы решить ее за один день.

https://ria.ru/20250118/zelenskiy-1994377367.html

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