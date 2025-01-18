https://ria.ru/20250118/tramp-1994411165.html

В Вашингтоне проходят протесты против Трампа

В Вашингтоне проходят протесты против Трампа - РИА Новости, 18.01.2025

В Вашингтоне проходят протесты против Трампа

Тысячи участников протеста против политики будущего президента США Дональда Трампа собрались в субботу в центре американской столицы, передает корреспондент РИА РИА Новости, 18.01.2025

2025-01-18T21:45:00+03:00

2025-01-18T21:45:00+03:00

2025-01-18T21:45:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 18 янв - РИА Новости. Тысячи участников протеста против политики будущего президента США Дональда Трампа собрались в субботу в центре американской столицы, передает корреспондент РИА Новости с одной из площадок сбора демонстрантов. Участники мероприятия держат в руках антивоенные плакаты и баннеры "остановите Трампа", "свободу Палестине" и "планета выше Пентагона". Предприимчивые торговцы продают значки, а несколько участников соорудили макет танка с надписью "танк мира". Мероприятие в настоящее время проходит мирно и без вмешательства полиции. Согласно опубликованной программе организаторов демонстрации, получившей название "Марш народа", сбор участников проходит на трех отдельных локациях в центре Вашингтона. В 15.00 по местному времени (23.00 мск) ожидается сбор всех демонстрантов у мемориала Линкольна, где акция и должна позднее завершиться. По данным организаторов, участие в акции могут принять до 50 тысяч человек. В воскресенье Трамп, как ожидается, проведет демонстрацию в свою поддержку. Мероприятие состоится на площадке спортивной арены Capital One в центре американской столицы. Там также запланированы выступления миллиардера Илона Маска и музыкантов.

https://ria.ru/20250118/tramp-1994393633.html

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в мире, сша, вашингтон, дональд трамп