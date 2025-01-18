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В Вашингтоне проходят протесты против Трампа - РИА Новости, 18.01.2025
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21:45 18.01.2025
https://ria.ru/20250118/tramp-1994411165.html
В Вашингтоне проходят протесты против Трампа
В Вашингтоне проходят протесты против Трампа - РИА Новости, 18.01.2025
В Вашингтоне проходят протесты против Трампа
Тысячи участников протеста против политики будущего президента США Дональда Трампа собрались в субботу в центре американской столицы, передает корреспондент РИА РИА Новости, 18.01.2025
2025-01-18T21:45:00+03:00
2025-01-18T21:45:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 18 янв - РИА Новости. Тысячи участников протеста против политики будущего президента США Дональда Трампа собрались в субботу в центре американской столицы, передает корреспондент РИА Новости с одной из площадок сбора демонстрантов. Участники мероприятия держат в руках антивоенные плакаты и баннеры "остановите Трампа", "свободу Палестине" и "планета выше Пентагона". Предприимчивые торговцы продают значки, а несколько участников соорудили макет танка с надписью "танк мира". Мероприятие в настоящее время проходит мирно и без вмешательства полиции. Согласно опубликованной программе организаторов демонстрации, получившей название "Марш народа", сбор участников проходит на трех отдельных локациях в центре Вашингтона. В 15.00 по местному времени (23.00 мск) ожидается сбор всех демонстрантов у мемориала Линкольна, где акция и должна позднее завершиться. По данным организаторов, участие в акции могут принять до 50 тысяч человек. В воскресенье Трамп, как ожидается, проведет демонстрацию в свою поддержку. Мероприятие состоится на площадке спортивной арены Capital One в центре американской столицы. Там также запланированы выступления миллиардера Илона Маска и музыкантов.
https://ria.ru/20250118/tramp-1994393633.html
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в мире, сша, вашингтон, дональд трамп
В мире, США, Вашингтон, Дональд Трамп
В Вашингтоне проходят протесты против Трампа

В центре Вашингтона собрались тысячи участников протеста против Трампа

© AP Photo / Alex BrandonДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 18.01.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 18 янв - РИА Новости. Тысячи участников протеста против политики будущего президента США Дональда Трампа собрались в субботу в центре американской столицы, передает корреспондент РИА Новости с одной из площадок сбора демонстрантов.
Участники мероприятия держат в руках антивоенные плакаты и баннеры "остановите Трампа", "свободу Палестине" и "планета выше Пентагона". Предприимчивые торговцы продают значки, а несколько участников соорудили макет танка с надписью "танк мира".
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Вчера, 18:09
Мероприятие в настоящее время проходит мирно и без вмешательства полиции.
Согласно опубликованной программе организаторов демонстрации, получившей название "Марш народа", сбор участников проходит на трех отдельных локациях в центре Вашингтона. В 15.00 по местному времени (23.00 мск) ожидается сбор всех демонстрантов у мемориала Линкольна, где акция и должна позднее завершиться. По данным организаторов, участие в акции могут принять до 50 тысяч человек.
В воскресенье Трамп, как ожидается, проведет демонстрацию в свою поддержку. Мероприятие состоится на площадке спортивной арены Capital One в центре американской столицы. Там также запланированы выступления миллиардера Илона Маска и музыкантов.
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В миреСШАВашингтонДональд Трамп
 
 
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