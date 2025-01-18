https://ria.ru/20250118/tramp-1994402252.html

Трампа предупредили об экологической дилемме из-за базы США в Гренландии

Трампа предупредили об экологической дилемме из-за базы США в Гренландии - РИА Новости, 18.01.2025

Трампа предупредили об экологической дилемме из-за базы США в Гренландии

Избранный президент США Дональд Трамп в случае присоединения к стране Гренландии может столкнуться с "экологической дилеммой" из-за находящейся подо льдами... РИА Новости, 18.01.2025

2025-01-18T19:54:00+03:00

2025-01-18T19:54:00+03:00

2025-01-18T19:54:00+03:00

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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Избранный президент США Дональд Трамп в случае присоединения к стране Гренландии может столкнуться с "экологической дилеммой" из-за находящейся подо льдами острова заброшенной американской военной базы, работавшей на ядерном реакторе, пишет издание Politico. В ноябре газета New York Post со ссылкой на данные НАСА сообщала, что ученые американского космического агентства обнаружили подо льдами Гренландии на глубине 30 метров заброшенную военную базу США времен холодной войны, которая работала на ядерном реакторе. "США унаследуют экологическую дилемму, которую они сами и создали, если они заявят права на этот крупный арктический остров. Глубоко в ледяных пустынях Гренландии подо льдом спит радиоактивная тайна, и это может стать головной болью для Дональда Трампа, если избранный президент США выполнит свою угрозу и возьмет под контроль этот огромный арктический остров... Camp Century - американская военная база, построенная в 1959 году во время холодной войны в попытке разработать ядерные пусковые установки, которые могли бы выдержать российский удар", - говорится в сообщении. По данным издания, база Camp Century может загрязнить окружающую среду разными способами. Например, тающие лед и снег могут вынести токсичные отходы - 200 тысяч литров дизельного топлива - в океан, или лед, в котором погребена база, может отколоться и образовать айсберг. Politico пишет, что оба этих варианта вряд ли произойдут в текущем столетии, однако прогнозы могут меняться из-за глобального потепления. Кроме того, как заявила изданию депутат от крупнейшей партии Гренландии Inuit Ataqatigiit ("Народное сообщество") и председатель парламентского комитета по внешней политике Пипалук Линге, гренландцы обеспокоены тем, что Camp Century и другие заброшенные американские военные базы будут загрязнять окружающую среду по мере таяния льда. "Есть много мест, где США оставили тонны мусора... У США есть военные отходы по всей Арктике", - заявила Линге изданию. Ранее издание USA Today со ссылкой на данные Объединенного института исследований в области наук об окружающей среде в штате Колорадо (CIRES) сообщало, что база Camp Century была построена США в 1959 году. Согласно изданию, официальным назначением базы было испытание строительных технологий и проведение научных исследований в Арктике, однако база также служила "сверхсекретным объектом" для проверки возможности запуска ядерных ракет из Арктики во время холодной войны. По данным издания, база, работающая на ядерном реакторе, вмещала до 200 солдат, а в 1967 году она была заброшена после того, как программа запуска ракет была отклонена Объединенным комитетом начальников штабов. Как отмечало USA Today, США вывезли с объекта камеру ядерной реакции, но оставили всю остальную инфраструктуру и отходы. Трамп 7 января заявил, что Гренландия должна стать частью Соединенных Штатов, и подчеркнул ее стратегическую важность для национальной безопасности и защиты "свободного мира", в том числе от Китая и России. Эгеде, со своей стороны, заявил, что остров не продается и никогда не будет продаваться. При этом Трамп отказался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией. В конце 2024 года Трамп назвал "абсолютной необходимостью" для США владеть Гренландией, так он прокомментировал свое решение назначить новым американским послом в Дании экс-посла США в Швеции и предпринимателя Кена Хауэри. Гренландия до 1953 года была колонией Дании. Она остается частью королевства, но в 2009 году получила автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора во внутренней политике. В 2019 году в СМИ появилась серия публикаций о том, что Трамп рассматривает возможность покупки Гренландии.

https://ria.ru/20250110/grenlandiya-1993101223.html

https://ria.ru/20250117/ssha-1994120697.html

https://ria.ru/20241225/grenlandiya-1991119838.html

https://ria.ru/20250117/grenlandiya-1994105135.html

https://ria.ru/20250109/ssha-1992899035.html

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в мире, космос - риа наука, сша, гренландия, арктика, дональд трамп, politico, наса