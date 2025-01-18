https://ria.ru/20250118/tramp-1994393633.html

В сенате США рассказали о последствиях переноса инаугурации Трампа

В сенате США рассказали о последствиях переноса инаугурации Трампа - РИА Новости, 19.01.2025

В сенате США рассказали о последствиях переноса инаугурации Трампа

Перенос инаугурации будущего президента США Дональда Трампа с открытой площадки западного фасада Капитолия в закрытую ротонду привел к потере большинства... РИА Новости, 19.01.2025

2025-01-18T18:09:00+03:00

2025-01-18T18:09:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 18 янв - РИА Новости. Перенос инаугурации будущего президента США Дональда Трампа с открытой площадки западного фасада Капитолия в закрытую ротонду привел к потере большинства пригласительных билетов, в том числе, для журналистов, которые не смогут присутствовать на церемонии, говорится в письме пресс-офиса сената, имеющемся в распоряжении РИА Новости. “Корреспонденты, как вам теперь известно, по просьбе избранного президента и инаугурационного комитета президента, 60-я церемония инаугурации пройдет в ротонде Капитолия США. Мы искренне сожалеем, что из-за неблагоприятных погодных условий большинство гостей с билетами не смогут лично присутствовать на церемонии”, - говорится в письме. Как следует из уведомления, доступ в ротонду из представителей СМИ получат только журналисты пресс-пула, которые и будут освещать церемонию приведения Трампа к присяге. Ранее Трамп подтвердил, что распорядился перенести инаугурацию в помещение из-за холодов, основная часть мероприятия пройдет в ротонде Капитолия. Согласно открытым источникам, 20 января в Вашингтоне ожидается примерно от минус двух до минус семи градусов Цельсия, в вечерние часы ожидается до минус 12.

https://ria.ru/20250117/ushakov-1994241968.html

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