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В сенате США рассказали о последствиях переноса инаугурации Трампа - РИА Новости, 19.01.2025
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18:09 18.01.2025 (обновлено: 08:33 19.01.2025)
https://ria.ru/20250118/tramp-1994393633.html
В сенате США рассказали о последствиях переноса инаугурации Трампа
В сенате США рассказали о последствиях переноса инаугурации Трампа - РИА Новости, 19.01.2025
В сенате США рассказали о последствиях переноса инаугурации Трампа
Перенос инаугурации будущего президента США Дональда Трампа с открытой площадки западного фасада Капитолия в закрытую ротонду привел к потере большинства... РИА Новости, 19.01.2025
2025-01-18T18:09:00+03:00
2025-01-19T08:33:00+03:00
в мире
сша
вашингтон (штат)
дональд трамп
капитолий
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ВАШИНГТОН, 18 янв - РИА Новости. Перенос инаугурации будущего президента США Дональда Трампа с открытой площадки западного фасада Капитолия в закрытую ротонду привел к потере большинства пригласительных билетов, в том числе, для журналистов, которые не смогут присутствовать на церемонии, говорится в письме пресс-офиса сената, имеющемся в распоряжении РИА Новости. “Корреспонденты, как вам теперь известно, по просьбе избранного президента и инаугурационного комитета президента, 60-я церемония инаугурации пройдет в ротонде Капитолия США. Мы искренне сожалеем, что из-за неблагоприятных погодных условий большинство гостей с билетами не смогут лично присутствовать на церемонии”, - говорится в письме. Как следует из уведомления, доступ в ротонду из представителей СМИ получат только журналисты пресс-пула, которые и будут освещать церемонию приведения Трампа к присяге. Ранее Трамп подтвердил, что распорядился перенести инаугурацию в помещение из-за холодов, основная часть мероприятия пройдет в ротонде Капитолия. Согласно открытым источникам, 20 января в Вашингтоне ожидается примерно от минус двух до минус семи градусов Цельсия, в вечерние часы ожидается до минус 12.
https://ria.ru/20250117/ushakov-1994241968.html
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в мире, сша, вашингтон (штат), дональд трамп, капитолий
В мире, США, Вашингтон (штат), Дональд Трамп, Капитолий
В сенате США рассказали о последствиях переноса инаугурации Трампа

Сенат США: перенос инаугурации Трампа в закрытую ротонду привел к потере билетов

© AP Photo / John LocherДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 18.01.2025
© AP Photo / John Locher
Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 18 янв - РИА Новости. Перенос инаугурации будущего президента США Дональда Трампа с открытой площадки западного фасада Капитолия в закрытую ротонду привел к потере большинства пригласительных билетов, в том числе, для журналистов, которые не смогут присутствовать на церемонии, говорится в письме пресс-офиса сената, имеющемся в распоряжении РИА Новости.
«
“Корреспонденты, как вам теперь известно, по просьбе избранного президента и инаугурационного комитета президента, 60-я церемония инаугурации пройдет в ротонде Капитолия США. Мы искренне сожалеем, что из-за неблагоприятных погодных условий большинство гостей с билетами не смогут лично присутствовать на церемонии”, - говорится в письме.
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На инаугурации Трампа представлять Россию никто не будет
17 января, 17:18
Как следует из уведомления, доступ в ротонду из представителей СМИ получат только журналисты пресс-пула, которые и будут освещать церемонию приведения Трампа к присяге.
Ранее Трамп подтвердил, что распорядился перенести инаугурацию в помещение из-за холодов, основная часть мероприятия пройдет в ротонде Капитолия. Согласно открытым источникам, 20 января в Вашингтоне ожидается примерно от минус двух до минус семи градусов Цельсия, в вечерние часы ожидается до минус 12.
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