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В США считают, что Трамп будет вовлекать страну в меньшее количество войн - РИА Новости, 18.01.2025
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15:42 18.01.2025
https://ria.ru/20250118/tramp-1994377934.html
В США считают, что Трамп будет вовлекать страну в меньшее количество войн
В США считают, что Трамп будет вовлекать страну в меньшее количество войн - РИА Новости, 18.01.2025
В США считают, что Трамп будет вовлекать страну в меньшее количество войн
Более половины американцев считают, что избранный президент США Дональд Трамп будет вовлекать страну в меньшее количество войн за рубежом, чем предыдущие... РИА Новости, 18.01.2025
2025-01-18T15:42:00+03:00
2025-01-18T15:42:00+03:00
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Более половины американцев считают, что избранный президент США Дональд Трамп будет вовлекать страну в меньшее количество войн за рубежом, чем предыдущие президенты, следует из опроса, проведённого исследовательской компанией Ipsos совместно с американской газетой New York Times. По результатам опроса, 58% опрошенных американцев назвали вероятным то, что Трамп будет вовлекать США в меньшее количество войн за рубежом, чем предыдущие президенты страны. При этом обратную точку зрения высказали 38% респондентов, ещё 4% отказались ответить на вопрос. Опрос проводился со 2 по 10 января среди более 2,1 тысячи взрослых американцев. Статистическая погрешность опроса составляет около 2,6 процентных пункта. Ранее американский предприниматель Илон Маск заявил, что США должны держаться подальше от войн на территориях других стран, пока это не угрожает миру во всем мире. В МИД РФ ранее неоднократно напоминали, что "Вашингтон никогда не стеснялся применять силу под высосанными из пальца предлогами в любой точке земного шара, используя в оправдание ссылки на необходимость защиты жизни и благополучия американских граждан". В ведомстве также приводили в качестве примера бомбардировки Югославии, которую США и НАТО "пытались вбомбить в демократию", вторжение в Ирак, где "так и не нашли оружие массового уничтожения", о наличии которого у Багдада заявляли представители Вашингтона, и вмешательство НАТО в гражданскую войну в Ливии.
https://ria.ru/20241107/tramp-1982335853.html
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в мире, сша, россия, югославия, дональд трамп, илон маск, нато
В мире, США, Россия, Югославия, Дональд Трамп, Илон Маск, НАТО
В США считают, что Трамп будет вовлекать страну в меньшее количество войн

Ipsos: большинство американцев считают, что войн при Трампе будет меньше

© AP Photo / David ZalubowskiДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 18.01.2025
© AP Photo / David Zalubowski
Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Более половины американцев считают, что избранный президент США Дональд Трамп будет вовлекать страну в меньшее количество войн за рубежом, чем предыдущие президенты, следует из опроса, проведённого исследовательской компанией Ipsos совместно с американской газетой New York Times.
По результатам опроса, 58% опрошенных американцев назвали вероятным то, что Трамп будет вовлекать США в меньшее количество войн за рубежом, чем предыдущие президенты страны. При этом обратную точку зрения высказали 38% респондентов, ещё 4% отказались ответить на вопрос.
Кандидат в президенты от республиканской партии, бывший президент США Дональд Трамп во время выступления в Уэст-Палм-Бич, штат Флорида - РИА Новости, 1920, 07.11.2024
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Опрос проводился со 2 по 10 января среди более 2,1 тысячи взрослых американцев. Статистическая погрешность опроса составляет около 2,6 процентных пункта.
Ранее американский предприниматель Илон Маск заявил, что США должны держаться подальше от войн на территориях других стран, пока это не угрожает миру во всем мире.
В МИД РФ ранее неоднократно напоминали, что "Вашингтон никогда не стеснялся применять силу под высосанными из пальца предлогами в любой точке земного шара, используя в оправдание ссылки на необходимость защиты жизни и благополучия американских граждан". В ведомстве также приводили в качестве примера бомбардировки Югославии, которую США и НАТО "пытались вбомбить в демократию", вторжение в Ирак, где "так и не нашли оружие массового уничтожения", о наличии которого у Багдада заявляли представители Вашингтона, и вмешательство НАТО в гражданскую войну в Ливии.
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