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Немецкий политолог рассказал, что в Германии боятся диалога Путина и Трампа - РИА Новости, 18.01.2025
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12:58 18.01.2025
https://ria.ru/20250118/tramp-1994360395.html
Немецкий политолог рассказал, что в Германии боятся диалога Путина и Трампа
Немецкий политолог рассказал, что в Германии боятся диалога Путина и Трампа - РИА Новости, 18.01.2025
Немецкий политолог рассказал, что в Германии боятся диалога Путина и Трампа
Европейцы в ужасе от того, что президент России Владимир Путин и избранный президент США Дональд Трамп могут договориться по Украине при условии, что Киев... РИА Новости, 18.01.2025
2025-01-18T12:58:00+03:00
2025-01-18T12:58:00+03:00
в мире
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Европейцы в ужасе от того, что президент России Владимир Путин и избранный президент США Дональд Трамп могут договориться по Украине при условии, что Киев откажется от территориальных претензий, заявил немецкий политолог Александр Рар. "Больше всего немецких элит пугает, что Трамп и Путин могут договориться о мирном урегулировании на Украине. Европейцы в ужасе от одной идеи, что Украина лишится 20% своей территории, после того как НАТО и ЕС столь много помогали и вооружали Украину", - написал Рар в твоем Telegram-канале. Политолог обратил внимание на открытую поддержку американским миллиардером и предпринимателем Илоном Маском правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) и его выпады в сторону политического истеблишмента ФРГ. "Немцы жалуются. Элитам не понятно, что их ждет в будущем. Пока они думают, что им удастся усмирить Трампа, с одной стороны, выполняя его требования, с другой стороны, надеясь, что глубинное государство в США не позволит новоизбранному президенту так распоясаться", - пишет Рар. Ранее Трамп выразил надежду на то, что переговоры с российским президентом по Украине могут состояться в течение менее чем полугода. При этом ранее он обещал, что сможет добиться урегулирования украинского конфликта путем переговоров. Трамп не раз заявлял, что сможет урегулировать конфликт на Украине за один день. В РФ считают, что это слишком сложная проблема для такого простого решения. 14 января агентство Блумберг со ссылкой на источники сообщало, что Трамп не заинтересован в судьбе Украины и не считает конфликт стратегически важным для интересов США. В июне 2024 года Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил российский лидер, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, он должен провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Также Путин упомянул в этом контексте и отмену санкций против РФ. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
https://ria.ru/20250118/tramp-1994351584.html
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в мире, россия, украина, сша, дональд трамп, владимир путин, александр рар, нато, евросоюз
В мире, Россия, Украина, США, Дональд Трамп, Владимир Путин, Александр Рар, НАТО, Евросоюз
Немецкий политолог рассказал, что в Германии боятся диалога Путина и Трампа

Политолог Рар: немцев пугает, что Путин и Трамп могут договориться по Украине

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп
Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 18.01.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Европейцы в ужасе от того, что президент России Владимир Путин и избранный президент США Дональд Трамп могут договориться по Украине при условии, что Киев откажется от территориальных претензий, заявил немецкий политолог Александр Рар.
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"Больше всего немецких элит пугает, что Трамп и Путин могут договориться о мирном урегулировании на Украине. Европейцы в ужасе от одной идеи, что Украина лишится 20% своей территории, после того как НАТО и ЕС столь много помогали и вооружали Украину", - написал Рар в твоем Telegram-канале.
Избранный президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 18.01.2025
Болтон заявил, что Трампа не волнует форма урегулирования по Украине
11:42
Политолог обратил внимание на открытую поддержку американским миллиардером и предпринимателем Илоном Маском правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) и его выпады в сторону политического истеблишмента ФРГ.
"Немцы жалуются. Элитам не понятно, что их ждет в будущем. Пока они думают, что им удастся усмирить Трампа, с одной стороны, выполняя его требования, с другой стороны, надеясь, что глубинное государство в США не позволит новоизбранному президенту так распоясаться", - пишет Рар.
Ранее Трамп выразил надежду на то, что переговоры с российским президентом по Украине могут состояться в течение менее чем полугода. При этом ранее он обещал, что сможет добиться урегулирования украинского конфликта путем переговоров. Трамп не раз заявлял, что сможет урегулировать конфликт на Украине за один день. В РФ считают, что это слишком сложная проблема для такого простого решения. 14 января агентство Блумберг со ссылкой на источники сообщало, что Трамп не заинтересован в судьбе Украины и не считает конфликт стратегически важным для интересов США.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 12.11.2024
Германия оказалась между Трампом и Украиной
12 ноября 2024, 08:00
В июне 2024 года Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил российский лидер, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, он должен провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Также Путин упомянул в этом контексте и отмену санкций против РФ.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
Дональд Трамп и Джей-Ди Вэнс во время выступления в Уэст-Палм-Бич, штат Флорида - РИА Новости, 1920, 11.11.2024
В Германии опасаются, что Трамп может пойти на сделку с Путиным по Украине
11 ноября 2024, 19:24
 
В миреРоссияУкраинаСШАДональд ТрампВладимир ПутинАлександр РарНАТОЕвросоюз
 
 
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