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Болтон заявил, что Трампа не волнует форма урегулирования по Украине - РИА Новости, 18.01.2025
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11:42 18.01.2025
https://ria.ru/20250118/tramp-1994351584.html
Болтон заявил, что Трампа не волнует форма урегулирования по Украине
Болтон заявил, что Трампа не волнует форма урегулирования по Украине - РИА Новости, 18.01.2025
Болтон заявил, что Трампа не волнует форма урегулирования по Украине
Бывший советник Дональда Трампа в его первый президентский срок Джон Болтон в интервью японскому телеканалу NHK заявил, что избранного президента "не сильно... РИА Новости, 18.01.2025
2025-01-18T11:42:00+03:00
2025-01-18T11:42:00+03:00
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ТОКИО, 18 янв – РИА Новости. Бывший советник Дональда Трампа в его первый президентский срок Джон Болтон в интервью японскому телеканалу NHK заявил, что избранного президента "не сильно волнует" форма урегулирования по Украине и что он просто хочет как можно быстрее завершить конфликт. "Трамп хочет как можно быстрее после вступления в должность закончить войну, и его не сильно волнует, какой будет форма урегулирования. Он просто хочет её завершить, и для Украины это плохая новость", - отметил экс-советник по национальной безопасности. Трамп ранее заявлял, что конфликт на Украине никогда бы не начался, если бы тогда он был президентом США вместо нынешнего главы Белого дома Джо Байдена. Он также подчеркивал, что в случае своего переизбрания намерен добиться урегулирования конфликта между Россией и Украиной всего за 24 часа. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова Трампа, назвал этот конфликт слишком сложной проблемой, чтобы решить её за один день. Инаугурация Трампа состоится 20 января, он станет 47-м президентом Соединенных Штатов и вернется в Белый дом после четырех лет правления демократа Джо Байдена.
https://ria.ru/20250118/katastrofa-1994325032.html
https://ria.ru/20250116/tramp-1994094023.html
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в мире, украина, россия, сша, дональд трамп, джо байден, джон болтон
В мире, Украина, Россия, США, Дональд Трамп, Джо Байден, Джон Болтон
Болтон заявил, что Трампа не волнует форма урегулирования по Украине

Болтон: Трамп хочет как можно быстрее завершить конфликт на Украине

© РИА Новости / Кейтлин Оукс | Перейти в медиабанкИзбранный президент США Дональд Трамп
Избранный президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 18.01.2025
© РИА Новости / Кейтлин Оукс
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Избранный президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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ТОКИО, 18 янв – РИА Новости. Бывший советник Дональда Трампа в его первый президентский срок Джон Болтон в интервью японскому телеканалу NHK заявил, что избранного президента "не сильно волнует" форма урегулирования по Украине и что он просто хочет как можно быстрее завершить конфликт.
«
"Трамп хочет как можно быстрее после вступления в должность закончить войну, и его не сильно волнует, какой будет форма урегулирования. Он просто хочет её завершить, и для Украины это плохая новость", - отметил экс-советник по национальной безопасности.
Официальный портрет избранного президента Дональда Трампа - РИА Новости, 1920, 18.01.2025
"Обернется катастрофой": Трампу послали тревожный сигнал по Украине
03:25
Трамп ранее заявлял, что конфликт на Украине никогда бы не начался, если бы тогда он был президентом США вместо нынешнего главы Белого дома Джо Байдена. Он также подчеркивал, что в случае своего переизбрания намерен добиться урегулирования конфликта между Россией и Украиной всего за 24 часа. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова Трампа, назвал этот конфликт слишком сложной проблемой, чтобы решить её за один день.
Инаугурация Трампа состоится 20 января, он станет 47-м президентом Соединенных Штатов и вернется в Белый дом после четырех лет правления демократа Джо Байдена.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
Букмекеры оценили шансы Трампа на завершение конфликта на Украине
16 января, 22:57
 
В миреУкраинаРоссияСШАДональд ТрампДжо БайденДжон Болтон
 
 
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