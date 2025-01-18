https://ria.ru/20250118/tramp-1994351584.html
Болтон заявил, что Трампа не волнует форма урегулирования по Украине
Болтон заявил, что Трампа не волнует форма урегулирования по Украине - РИА Новости, 18.01.2025
Болтон заявил, что Трампа не волнует форма урегулирования по Украине
Бывший советник Дональда Трампа в его первый президентский срок Джон Болтон в интервью японскому телеканалу NHK заявил, что избранного президента "не сильно... РИА Новости, 18.01.2025
2025-01-18T11:42:00+03:00
2025-01-18T11:42:00+03:00
2025-01-18T11:42:00+03:00
в мире
украина
россия
сша
дональд трамп
джо байден
джон болтон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148378/30/1483783069_0:90:1600:990_1920x0_80_0_0_44dad1a16b769a9a1daca9ca3355cc20.jpg
ТОКИО, 18 янв – РИА Новости. Бывший советник Дональда Трампа в его первый президентский срок Джон Болтон в интервью японскому телеканалу NHK заявил, что избранного президента "не сильно волнует" форма урегулирования по Украине и что он просто хочет как можно быстрее завершить конфликт. "Трамп хочет как можно быстрее после вступления в должность закончить войну, и его не сильно волнует, какой будет форма урегулирования. Он просто хочет её завершить, и для Украины это плохая новость", - отметил экс-советник по национальной безопасности. Трамп ранее заявлял, что конфликт на Украине никогда бы не начался, если бы тогда он был президентом США вместо нынешнего главы Белого дома Джо Байдена. Он также подчеркивал, что в случае своего переизбрания намерен добиться урегулирования конфликта между Россией и Украиной всего за 24 часа. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова Трампа, назвал этот конфликт слишком сложной проблемой, чтобы решить её за один день. Инаугурация Трампа состоится 20 января, он станет 47-м президентом Соединенных Штатов и вернется в Белый дом после четырех лет правления демократа Джо Байдена.
https://ria.ru/20250118/katastrofa-1994325032.html
https://ria.ru/20250116/tramp-1994094023.html
украина
россия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148378/30/1483783069_81:0:1520:1079_1920x0_80_0_0_e73b6b8ec440110881fc67d98e4912ba.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, россия, сша, дональд трамп, джо байден, джон болтон
В мире, Украина, Россия, США, Дональд Трамп, Джо Байден, Джон Болтон
Болтон заявил, что Трампа не волнует форма урегулирования по Украине
Болтон: Трамп хочет как можно быстрее завершить конфликт на Украине