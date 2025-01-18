https://ria.ru/20250118/tramp-1994327092.html
СМИ: программа Трампа по депортации нелегалов начнется с рейда в Чикаго
СМИ: программа Трампа по депортации нелегалов начнется с рейда в Чикаго - РИА Новости, 18.01.2025
СМИ: программа Трампа по депортации нелегалов начнется с рейда в Чикаго
Массовый рейд против нелегалов запланирован будущей администрацией США во главе с избранным президентом Дональдом Трампом на следующую неделю, сообщает газета... РИА Новости, 18.01.2025
2025-01-18T04:44:00+03:00
2025-01-18T04:44:00+03:00
2025-01-18T04:49:00+03:00
в мире
сша
нью-йорк (город)
лос-анджелес
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149131/57/1491315712_0:647:5448:3712_1920x0_80_0_0_24857ff95abbe7955bc387065408743e.jpg
ВАШИНГТОН, 18 янв - РИА Новости. Массовый рейд против нелегалов запланирован будущей администрацией США во главе с избранным президентом Дональдом Трампом на следующую неделю, сообщает газета Wall Street Journal. "Приходящая администрация планирует массовый рейд в Чикаго", - пишет издание со ссылкой на осведомленные источники. Рейд начнется во вторник, на следующий день после инаугурации Трампа, и продлится неделю, говорится в сообщении. Уточняется, что в мероприятии будут участвовать до двух сотен правоохранителей. Ранее Трамп обещал провести самую массовую в историю депортацию нелегалов, количество которых в США при администрации Байдена достигло рекорда. По данным издания, похожие рейды ожидаются в Нью-Йорке, Лос-Анджелесе и Майами.
https://ria.ru/20241125/tramp-1985497314.html
https://ria.ru/20241111/tramp--1983067414.html
сша
нью-йорк (город)
лос-анджелес
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149131/57/1491315712_250:0:5199:3712_1920x0_80_0_0_c73f8eaefb02c176d3395702887d2867.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, нью-йорк (город), лос-анджелес, дональд трамп
В мире, США, Нью-Йорк (город), Лос-Анджелес, Дональд Трамп
СМИ: программа Трампа по депортации нелегалов начнется с рейда в Чикаго
WSJ: программа Трампа по массовой депортации нелегалов начнется рейдом в Чикаго