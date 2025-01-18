https://ria.ru/20250118/tramp-1994327092.html

СМИ: программа Трампа по депортации нелегалов начнется с рейда в Чикаго

СМИ: программа Трампа по депортации нелегалов начнется с рейда в Чикаго - РИА Новости, 18.01.2025

СМИ: программа Трампа по депортации нелегалов начнется с рейда в Чикаго

Массовый рейд против нелегалов запланирован будущей администрацией США во главе с избранным президентом Дональдом Трампом на следующую неделю, сообщает газета... РИА Новости, 18.01.2025

2025-01-18T04:44:00+03:00

2025-01-18T04:44:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 18 янв - РИА Новости. Массовый рейд против нелегалов запланирован будущей администрацией США во главе с избранным президентом Дональдом Трампом на следующую неделю, сообщает газета Wall Street Journal. "Приходящая администрация планирует массовый рейд в Чикаго", - пишет издание со ссылкой на осведомленные источники. Рейд начнется во вторник, на следующий день после инаугурации Трампа, и продлится неделю, говорится в сообщении. Уточняется, что в мероприятии будут участвовать до двух сотен правоохранителей. Ранее Трамп обещал провести самую массовую в историю депортацию нелегалов, количество которых в США при администрации Байдена достигло рекорда. По данным издания, похожие рейды ожидаются в Нью-Йорке, Лос-Анджелесе и Майами.

https://ria.ru/20241125/tramp-1985497314.html

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в мире, сша, нью-йорк (город), лос-анджелес, дональд трамп