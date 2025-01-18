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СМИ: программа Трампа по депортации нелегалов начнется с рейда в Чикаго - РИА Новости, 18.01.2025
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04:44 18.01.2025 (обновлено: 04:49 18.01.2025)
https://ria.ru/20250118/tramp-1994327092.html
СМИ: программа Трампа по депортации нелегалов начнется с рейда в Чикаго
СМИ: программа Трампа по депортации нелегалов начнется с рейда в Чикаго - РИА Новости, 18.01.2025
СМИ: программа Трампа по депортации нелегалов начнется с рейда в Чикаго
Массовый рейд против нелегалов запланирован будущей администрацией США во главе с избранным президентом Дональдом Трампом на следующую неделю, сообщает газета... РИА Новости, 18.01.2025
2025-01-18T04:44:00+03:00
2025-01-18T04:49:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 18 янв - РИА Новости. Массовый рейд против нелегалов запланирован будущей администрацией США во главе с избранным президентом Дональдом Трампом на следующую неделю, сообщает газета Wall Street Journal. "Приходящая администрация планирует массовый рейд в Чикаго", - пишет издание со ссылкой на осведомленные источники. Рейд начнется во вторник, на следующий день после инаугурации Трампа, и продлится неделю, говорится в сообщении. Уточняется, что в мероприятии будут участвовать до двух сотен правоохранителей. Ранее Трамп обещал провести самую массовую в историю депортацию нелегалов, количество которых в США при администрации Байдена достигло рекорда. По данным издания, похожие рейды ожидаются в Нью-Йорке, Лос-Анджелесе и Майами.
https://ria.ru/20241125/tramp-1985497314.html
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в мире, сша, нью-йорк (город), лос-анджелес, дональд трамп
В мире, США, Нью-Йорк (город), Лос-Анджелес, Дональд Трамп
СМИ: программа Трампа по депортации нелегалов начнется с рейда в Чикаго

WSJ: программа Трампа по массовой депортации нелегалов начнется рейдом в Чикаго

© AP Photo / M. Spencer GreenАвтомобиль полиции Чикаго, США
Автомобиль полиции Чикаго, США - РИА Новости, 1920, 18.01.2025
© AP Photo / M. Spencer Green
Автомобиль полиции Чикаго, США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 18 янв - РИА Новости. Массовый рейд против нелегалов запланирован будущей администрацией США во главе с избранным президентом Дональдом Трампом на следующую неделю, сообщает газета Wall Street Journal.
"Приходящая администрация планирует массовый рейд в Чикаго", - пишет издание со ссылкой на осведомленные источники.
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Рейд начнется во вторник, на следующий день после инаугурации Трампа, и продлится неделю, говорится в сообщении.
Уточняется, что в мероприятии будут участвовать до двух сотен правоохранителей.
Ранее Трамп обещал провести самую массовую в историю депортацию нелегалов, количество которых в США при администрации Байдена достигло рекорда.
По данным издания, похожие рейды ожидаются в Нью-Йорке, Лос-Анджелесе и Майами.
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В миреСШАНью-Йорк (город)Лос-АнджелесДональд Трамп
 
 
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