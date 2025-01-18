https://ria.ru/20250118/telegram-1994375536.html
Россиян предупредили о новой схеме мошенничества в Telegram
Россиян предупредили о новой схеме мошенничества в Telegram - РИА Новости, 18.01.2025
Россиян предупредили о новой схеме мошенничества в Telegram
В мессенджерах распространяется новая схема мошенничества через "голосования", сообщили в Telegram-канале управления по организации борьбы с противоправным... РИА Новости, 18.01.2025
2025-01-18T15:21:00+03:00
2025-01-18T15:21:00+03:00
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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. В мессенджерах распространяется новая схема мошенничества через "голосования", сообщили в Telegram-канале управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД. "Пользователю мессенджера Telegram от знакомого контакта, который давно не был онлайн, приходит сообщение с просьбой проголосовать за кого-либо", — говорится в публикации. Как уточняется, переходя по такой ссылке, жертва попадает на фишинговый ресурс. В результате можно утратить доступ к своей учетной записи.
https://ria.ru/20250117/moshenniki-1994257647.html
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россия, telegram, общество, технологии, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Россия, Telegram, Общество, Технологии, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
Россиян предупредили о новой схеме мошенничества в Telegram
В МВД предупредили о новой схеме мошенничества в Telegram через лжеголосования