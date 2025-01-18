https://ria.ru/20250118/telegram-1994375536.html

Россиян предупредили о новой схеме мошенничества в Telegram

Россиян предупредили о новой схеме мошенничества в Telegram - РИА Новости, 18.01.2025

Россиян предупредили о новой схеме мошенничества в Telegram

В мессенджерах распространяется новая схема мошенничества через "голосования", сообщили в Telegram-канале управления по организации борьбы с противоправным... РИА Новости, 18.01.2025

2025-01-18T15:21:00+03:00

2025-01-18T15:21:00+03:00

2025-01-18T16:21:00+03:00

россия

telegram

общество

технологии

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152736/17/1527361756_0:129:3132:1891_1920x0_80_0_0_d1250bdb94486ab1f6eb6da8a0984d3d.jpg

МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. В мессенджерах распространяется новая схема мошенничества через "голосования", сообщили в Telegram-канале управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД. "Пользователю мессенджера Telegram от знакомого контакта, который давно не был онлайн, приходит сообщение с просьбой проголосовать за кого-либо", — говорится в публикации. Как уточняется, переходя по такой ссылке, жертва попадает на фишинговый ресурс. В результате можно утратить доступ к своей учетной записи.

https://ria.ru/20250117/moshenniki-1994257647.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, telegram, общество, технологии, министерство внутренних дел рф (мвд россии)