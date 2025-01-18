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В Тегеране у здания Верховного суда произошла стрельба, есть погибшие

В Тегеране у здания Верховного суда произошла стрельба, есть погибшие - РИА Новости, 18.01.2025

В Тегеране у здания Верховного суда произошла стрельба, есть погибшие

Двое судей Верховного суда Ирана стали жертвами стрельбы в Тегеране, передает агентство Fars со ссылкой на пресс-службу судебной власти. РИА Новости, 18.01.2025

2025-01-18T12:04:00+03:00

2025-01-18T12:04:00+03:00

2025-01-18T13:37:00+03:00

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ТЕГЕРАН, 18 янв — РИА Новости. Двое судей Верховного суда Ирана стали жертвами стрельбы в Тегеране, передает агентство Fars со ссылкой на пресс-службу судебной власти."Сегодня утром вооруженный человек, проникший в Верховный суд, в ходе запланированной акции убил двух судей, имевших большой опыт в борьбе с преступлениями против национальной безопасности, шпионажем и терроризмом", — говорится в публикации.По сведениям Fars, нападавший был буфетчиком Верховного суда. Он открыл огонь из кольта и затем покончил с собой.Судьи Али Разини и Мохаммада Могисе погибли, еще один судья и телохранитель получили ранения.

https://ria.ru/20250104/mir-1992444371.html

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Ольга Фомченкова

в мире, тегеран (город), иран