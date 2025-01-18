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В Тегеране у здания Верховного суда произошла стрельба, есть погибшие
В Тегеране у здания Верховного суда произошла стрельба, есть погибшие - РИА Новости, 18.01.2025
В Тегеране у здания Верховного суда произошла стрельба, есть погибшие
Двое судей Верховного суда Ирана стали жертвами стрельбы в Тегеране, передает агентство Fars со ссылкой на пресс-службу судебной власти. РИА Новости, 18.01.2025
2025-01-18T12:04:00+03:00
2025-01-18T12:04:00+03:00
2025-01-18T13:37:00+03:00
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ТЕГЕРАН, 18 янв — РИА Новости. Двое судей Верховного суда Ирана стали жертвами стрельбы в Тегеране, передает агентство Fars со ссылкой на пресс-службу судебной власти."Сегодня утром вооруженный человек, проникший в Верховный суд, в ходе запланированной акции убил двух судей, имевших большой опыт в борьбе с преступлениями против национальной безопасности, шпионажем и терроризмом", — говорится в публикации.По сведениям Fars, нападавший был буфетчиком Верховного суда. Он открыл огонь из кольта и затем покончил с собой.Судьи Али Разини и Мохаммада Могисе погибли, еще один судья и телохранитель получили ранения.
https://ria.ru/20250104/mir-1992444371.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, тегеран (город), иран
В мире, Тегеран (город), Иран
В Тегеране у здания Верховного суда произошла стрельба, есть погибшие
В Тегеране у здания Верховного суда произошла стрельба, двое судей погибли