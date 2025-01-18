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В Тегеране у здания Верховного суда произошла стрельба, есть погибшие - РИА Новости, 18.01.2025
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12:04 18.01.2025 (обновлено: 13:37 18.01.2025)
https://ria.ru/20250118/tegeran-1994353354.html
В Тегеране у здания Верховного суда произошла стрельба, есть погибшие
В Тегеране у здания Верховного суда произошла стрельба, есть погибшие - РИА Новости, 18.01.2025
В Тегеране у здания Верховного суда произошла стрельба, есть погибшие
Двое судей Верховного суда Ирана стали жертвами стрельбы в Тегеране, передает агентство Fars со ссылкой на пресс-службу судебной власти. РИА Новости, 18.01.2025
2025-01-18T12:04:00+03:00
2025-01-18T13:37:00+03:00
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ТЕГЕРАН, 18 янв — РИА Новости. Двое судей Верховного суда Ирана стали жертвами стрельбы в Тегеране, передает агентство Fars со ссылкой на пресс-службу судебной власти.&quot;Сегодня утром вооруженный человек, проникший в Верховный суд, в ходе запланированной акции убил двух судей, имевших большой опыт в борьбе с преступлениями против национальной безопасности, шпионажем и терроризмом&quot;, — говорится в публикации.По сведениям Fars, нападавший был буфетчиком Верховного суда. Он открыл огонь из кольта и затем покончил с собой.Судьи Али Разини и Мохаммада Могисе погибли, еще один судья и телохранитель получили ранения.
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в мире, тегеран (город), иран
В мире, Тегеран (город), Иран
В Тегеране у здания Верховного суда произошла стрельба, есть погибшие

В Тегеране у здания Верховного суда произошла стрельба, двое судей погибли

© Фото : IRNAЗдание Верховного суда Ирана в Тегеране
Здание Верховного суда Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 18.01.2025
© Фото : IRNA
Здание Верховного суда Ирана в Тегеране
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ТЕГЕРАН, 18 янв — РИА Новости. Двое судей Верховного суда Ирана стали жертвами стрельбы в Тегеране, передает агентство Fars со ссылкой на пресс-службу судебной власти.
«

"Сегодня утром вооруженный человек, проникший в Верховный суд, в ходе запланированной акции убил двух судей, имевших большой опыт в борьбе с преступлениями против национальной безопасности, шпионажем и терроризмом", — говорится в публикации.

По сведениям Fars, нападавший был буфетчиком Верховного суда. Он открыл огонь из кольта и затем покончил с собой.
Судьи Али Разини и Мохаммада Могисе погибли, еще один судья и телохранитель получили ранения.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 04.01.2025
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