Тайвань и США подписали соглашение о программе обучения для ВМС, пишут СМИ
Taipei Times: Тайвань и США подписали соглашение о программе обучения для ВМС
© AP Photo / Daniel CengВоеннослужащие с флагом Тайваня
© AP Photo / Daniel Ceng
Военнослужащие с флагом Тайваня. Архивное фото
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ПЕКИН, 18 янв – РИА Новости. Тайвань и США подписали соглашение о проведении двухлетней специализированной программе обучения для местных ВМС, сообщила газета Taipei Times со ссылкой на оборонное ведомство острова.
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По информации издания, нынешнее соглашение предполагает, что правительство США направит персонал на Тайвань для проведения двухлетней программы специализированного обучения ВМС, для чего будет выделен бюджет в 49 887 240 новых тайваньских долларов (1 515 132 доллара США).
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“Программа, вероятно, связана с обучением амфибийным боям с участием десантных подразделений и корпуса морской пехоты”, - говорится в сообщении издания.
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Как сообщил изданию анонимный военный источник, это первый случай, когда "специализированная программа обучения" с США была объявлена официально.
Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа 2022 года Нэнси Пелоси, занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку Соединенными Штатами тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения.
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Официальные отношения между центральным правительством Китая и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
Пекин считает Тайвань неотъемлемой частью КНР, а соблюдение принципа "одного Китая" - обязательным условием для других государств, желающих установить или сохранить дипломатические отношения с КНР. Принцип "одного Китая" и непризнание независимости Тайваня соблюдают в том числе и США, несмотря на то, что они поддерживают с Тайбэем тесные контакты в разных сферах и поставляют острову оружие.
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