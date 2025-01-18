https://ria.ru/20250118/tayvan-1994352358.html

Тайвань и США подписали соглашение о программе обучения для ВМС, пишут СМИ

Тайвань и США подписали соглашение о программе обучения для ВМС, пишут СМИ - РИА Новости, 18.01.2025

Тайвань и США подписали соглашение о программе обучения для ВМС, пишут СМИ

Тайвань и США подписали соглашение о проведении двухлетней специализированной программе обучения для местных ВМС, сообщила газета Taipei Times со ссылкой на... РИА Новости, 18.01.2025

2025-01-18T11:50:00+03:00

2025-01-18T11:50:00+03:00

2025-01-18T11:50:00+03:00

в мире

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ПЕКИН, 18 янв – РИА Новости. Тайвань и США подписали соглашение о проведении двухлетней специализированной программе обучения для местных ВМС, сообщила газета Taipei Times со ссылкой на оборонное ведомство острова. Как уточняет издание, США ранее уже отправляли на Тайвань инструкторов и группы по специальным операциям для оказания помощи в проведении тренировок, однако это не предавалось огласке и детали были засекречены. По информации издания, нынешнее соглашение предполагает, что правительство США направит персонал на Тайвань для проведения двухлетней программы специализированного обучения ВМС, для чего будет выделен бюджет в 49 887 240 новых тайваньских долларов (1 515 132 доллара США). “Программа, вероятно, связана с обучением амфибийным боям с участием десантных подразделений и корпуса морской пехоты”, - говорится в сообщении издания. Как сообщил изданию анонимный военный источник, это первый случай, когда "специализированная программа обучения" с США была объявлена официально. Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа 2022 года Нэнси Пелоси, занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку Соединенными Штатами тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения. Официальные отношения между центральным правительством Китая и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив. Пекин считает Тайвань неотъемлемой частью КНР, а соблюдение принципа "одного Китая" - обязательным условием для других государств, желающих установить или сохранить дипломатические отношения с КНР. Принцип "одного Китая" и непризнание независимости Тайваня соблюдают в том числе и США, несмотря на то, что они поддерживают с Тайбэем тесные контакты в разных сферах и поставляют острову оружие.

https://ria.ru/20241023/tayvan-1979461418.html

https://ria.ru/20250115/ssha-1993756240.html

https://ria.ru/20250111/tajvan-1993224655.html

https://ria.ru/20241111/f-5e-1983094374.html

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в мире, тайвань, сша, китай, нэнси пелоси