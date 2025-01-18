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Утечек мазута при обследовании "Волгонефти-239" не выявили - РИА Новости, 18.01.2025
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14:36 18.01.2025
https://ria.ru/20250118/tanker-1994368874.html
Утечек мазута при обследовании "Волгонефти-239" не выявили
Утечек мазута при обследовании "Волгонефти-239" не выявили - РИА Новости, 18.01.2025
Утечек мазута при обследовании "Волгонефти-239" не выявили
Утечек мазута при обследовании левой части кормы севшего на мель у порта Тамань танкера "Волгонефть-239" не выявлено, сообщил руководитель пресс-службы ГУМЧС по РИА Новости, 18.01.2025
2025-01-18T14:36:00+03:00
2025-01-18T14:36:00+03:00
происшествия
тамань (станица)
краснодарский край
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
крушение двух танкеров в керченском проливе
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КРАСНОДАР, 18 янв - РИА Новости. Утечек мазута при обследовании левой части кормы севшего на мель у порта Тамань танкера "Волгонефть-239" не выявлено, сообщил руководитель пресс-службы ГУМЧС по Краснодарскому краю Александр Субочев. "Водолазы МЧС России проводят обследование танкера "Волгонефть-212", а также затонувшую и севшую на мель части "Волгонефть-239". Привлечено 40 высококвалифицированных специалистов и 10 единиц спецтехники. Уже обследована левая часть кормы танкера "Волгонефть-239" - повреждений и утечек не обнаружено", - приводит краевой оперштаб слова Субочева. В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По данным Минтранса, в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. Из трещины в корме "Волгонефти-239", находящейся на мели в районе порта Тамань, 10 января произошел новый выброс мазута, основную часть нефтепродуктов собрали за три дня.
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происшествия, тамань (станица), краснодарский край, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), крушение двух танкеров в керченском проливе
Происшествия, Тамань (станица), Краснодарский край, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Крушение двух танкеров в Керченском проливе
Утечек мазута при обследовании "Волгонефти-239" не выявили

Утечек мазута при обследовании кормы танкера "Волгонефть-239" не выявили

© Фото : Оперативный штаб - Краснодарский крайТанкер "Волгонефть-239", потерпевший крушение в районе Керченского пролива
Танкер Волгонефть-239, потерпевший крушение в районе Керченского пролива - РИА Новости, 1920, 18.01.2025
© Фото : Оперативный штаб - Краснодарский край
Танкер "Волгонефть-239", потерпевший крушение в районе Керченского пролива. Архивное фото
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КРАСНОДАР, 18 янв - РИА Новости. Утечек мазута при обследовании левой части кормы севшего на мель у порта Тамань танкера "Волгонефть-239" не выявлено, сообщил руководитель пресс-службы ГУМЧС по Краснодарскому краю Александр Субочев.
«
"Водолазы МЧС России проводят обследование танкера "Волгонефть-212", а также затонувшую и севшую на мель части "Волгонефть-239". Привлечено 40 высококвалифицированных специалистов и 10 единиц спецтехники. Уже обследована левая часть кормы танкера "Волгонефть-239" - повреждений и утечек не обнаружено", - приводит краевой оперштаб слова Субочева.
В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По данным Минтранса, в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. Из трещины в корме "Волгонефти-239", находящейся на мели в районе порта Тамань, 10 января произошел новый выброс мазута, основную часть нефтепродуктов собрали за три дня.
Танкер Волгонефть-239, потерпевший крушение в районе Керченского пролива - РИА Новости, 1920, 18.01.2025
Температура мазута на танкере "Волгонефть-239" начала расти
12:54
 
ПроисшествияТамань (станица)Краснодарский крайРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Крушение двух танкеров в Керченском проливе
 
 
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