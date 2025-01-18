https://ria.ru/20250118/tanker-1994368874.html

Утечек мазута при обследовании "Волгонефти-239" не выявили

Утечек мазута при обследовании "Волгонефти-239" не выявили - РИА Новости, 18.01.2025

Утечек мазута при обследовании "Волгонефти-239" не выявили

Утечек мазута при обследовании левой части кормы севшего на мель у порта Тамань танкера "Волгонефть-239" не выявлено, сообщил руководитель пресс-службы ГУМЧС по РИА Новости, 18.01.2025

2025-01-18T14:36:00+03:00

2025-01-18T14:36:00+03:00

2025-01-18T14:36:00+03:00

происшествия

тамань (станица)

краснодарский край

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

крушение двух танкеров в керченском проливе

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КРАСНОДАР, 18 янв - РИА Новости. Утечек мазута при обследовании левой части кормы севшего на мель у порта Тамань танкера "Волгонефть-239" не выявлено, сообщил руководитель пресс-службы ГУМЧС по Краснодарскому краю Александр Субочев. "Водолазы МЧС России проводят обследование танкера "Волгонефть-212", а также затонувшую и севшую на мель части "Волгонефть-239". Привлечено 40 высококвалифицированных специалистов и 10 единиц спецтехники. Уже обследована левая часть кормы танкера "Волгонефть-239" - повреждений и утечек не обнаружено", - приводит краевой оперштаб слова Субочева. В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По данным Минтранса, в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. Из трещины в корме "Волгонефти-239", находящейся на мели в районе порта Тамань, 10 января произошел новый выброс мазута, основную часть нефтепродуктов собрали за три дня.

https://ria.ru/20250118/mazut-1994359809.html

тамань (станица)

краснодарский край

россия

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происшествия, тамань (станица), краснодарский край, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), крушение двух танкеров в керченском проливе