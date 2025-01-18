Ульянов назвал главную проблему для возобновления СВПД
Ульянов: ситуация по СВПД прояснится, когда станет понятной позиция Белого дома
Михаил Ульянов . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Ситуация по будущему Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД) может проясниться через два-три месяца, когда станет понятной позиция Белого дома, заявил постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульяновв интервью газете Tehran Times, текст интервью публикует постпредствo России при международных организациях в Вене в своем Telegram-канале.
"Пока неясно, какова будет позиция США, признают ли они, что выход из СВПД и навязывание кампании "максимального давления" привели к результатам, прямо противоположным тем, на которые рассчитывали США. Посмотрим, готов ли Белый дом искать политическое решение и разумный баланс интересов, без чего невозможно было бы ожидать положительного результата. Вероятно, можно ожидать, что ситуация прояснится через два-три месяца", - заявил Ульянов.
Посол Ирана раскрыл, как изменятся отношения с Россией при заключении СВПД
19 ноября 2024, 06:25
"Насколько мы понимаем, в последнее время возобновились неформальные контакты представителей Ирана с политическими директорами внешнеполитических ведомств Германии, Франции и Великобритании, а также с представителями Европейской службы внешних связей, которые ранее выступали координаторами переговоров по СВПД. Мы видим, что эти контакты носят предварительный характер, это неформальный диалог, далекий от реальных переговоров. Более того, очевидно, что европейские страны не являются и не могут быть ключевыми игроками на этом поле. Однако сам факт возобновления разговора можно оценить положительно", - заявил он.
Постпред также назвал основной проблемой для возобновления сделки "неготовность западных стран возобновить переговоры" на данном этапе. По словам Ульянова, страны Запада продолжают прибегать к "необоснованной политизации вопроса" и регулярно предпринимают нерелевантные действия против Ирана.
В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку, которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. США при президентстве Дональда Трампа в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.
Страны БРИКС заявили о важности всестороннего выполнения СВПД
23 октября 2024, 16:47