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В зоне СВО соорудили купель для православных бойцов - РИА Новости, 18.01.2025
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Религия
 
22:05 18.01.2025 (обновлено: 23:38 18.01.2025)
https://ria.ru/20250118/svo-1994411769.html
В зоне СВО соорудили купель для православных бойцов
В зоне СВО соорудили купель для православных бойцов - РИА Новости, 18.01.2025
В зоне СВО соорудили купель для православных бойцов
Военнослужащие группировки "Центр" в преддверии православного праздника Крещения Господня своими силами построили купель для традиционного окунания в освященную РИА Новости, 18.01.2025
2025-01-18T22:05:00+03:00
2025-01-18T23:38:00+03:00
религия
россия
вооруженные силы рф
крещение господне
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ДОНЕЦК, 18 янв — РИА Новости. Военнослужащие группировки "Центр" в преддверии православного праздника Крещения Господня своими силами построили купель для традиционного окунания в освященную воду православных бойцов, находящихся в прифронтовой зоне Красноармейского направления, передает корреспондент РИА Новости.&quot;Мы находимся на Красноармейском направлении. В преддверии праздника Крещения решили сделать для православных бойцов купель&quot;, — рассказал РИА Новости Андрей Транищенков, заместитель командира взвода инженерно-саперного батальона.Купель сделали силами отдельного инженерно-саперного батальона. Возведение заняло три дня. Соорудили ее на основе имеющейся в распоряжении военнослужащих древесины. В качестве самой купели использовали армейский бассейн РДВ-5000. При этом стандартной задачей инженерно-саперного подразделения является сооружение укрытий и блиндажей."Данное мероприятие организовали для поддержания боевого духа наших ребят", — отметил военнослужащий. Праздник Крещения Господня, или Богоявление, связан с одним из ключевых событий евангельской истории — крещением Иисуса Христа Иоанном Предтечей в реке Иордан. Название праздника произошло от греческого слова, означающего "погружение в воду". Наряду с Пасхой Крещение считается самым древним из христианских торжеств. Православные отмечают Крещение Господне, или Богоявление, 19 января. Широко распространен обычай накануне торжества трижды окунуться в прорубь с освященной водой.
https://ria.ru/20250107/kirill-1992733195.html
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Купель для бойцов в прифронтовой зоне на Красноармейском направлении
Военные инженеры 90-й танковой дивизии группировки "Центр" в преддверии Крещения построили купель для православных бойцов, которые находятся в прифронтовой зоне Красноармейского направления
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россия, вооруженные силы рф, крещение господне
Религия, Россия, Вооруженные силы РФ, Крещение Господне
В зоне СВО соорудили купель для православных бойцов

Военные инженеры "Центра" соорудили купель для православных бойцов на передовой

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ДОНЕЦК, 18 янв — РИА Новости. Военнослужащие группировки "Центр" в преддверии православного праздника Крещения Господня своими силами построили купель для традиционного окунания в освященную воду православных бойцов, находящихся в прифронтовой зоне Красноармейского направления, передает корреспондент РИА Новости.
«

"Мы находимся на Красноармейском направлении. В преддверии праздника Крещения решили сделать для православных бойцов купель", — рассказал РИА Новости Андрей Транищенков, заместитель командира взвода инженерно-саперного батальона.

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Купель сделали силами отдельного инженерно-саперного батальона. Возведение заняло три дня. Соорудили ее на основе имеющейся в распоряжении военнослужащих древесины. В качестве самой купели использовали армейский бассейн РДВ-5000. При этом стандартной задачей инженерно-саперного подразделения является сооружение укрытий и блиндажей.
"Данное мероприятие организовали для поддержания боевого духа наших ребят", — отметил военнослужащий.
Праздник Крещения Господня, или Богоявление, связан с одним из ключевых событий евангельской истории — крещением Иисуса Христа Иоанном Предтечей в реке Иордан. Название праздника произошло от греческого слова, означающего "погружение в воду". Наряду с Пасхой Крещение считается самым древним из христианских торжеств.
Православные отмечают Крещение Господне, или Богоявление, 19 января. Широко распространен обычай накануне торжества трижды окунуться в прорубь с освященной водой.
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РелигияРоссияВооруженные силы РФКрещение Господне
 
 
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