https://ria.ru/20250118/svo-1994411769.html

В зоне СВО соорудили купель для православных бойцов

В зоне СВО соорудили купель для православных бойцов - РИА Новости, 18.01.2025

В зоне СВО соорудили купель для православных бойцов

Военнослужащие группировки "Центр" в преддверии православного праздника Крещения Господня своими силами построили купель для традиционного окунания в освященную РИА Новости, 18.01.2025

2025-01-18T22:05:00+03:00

2025-01-18T22:05:00+03:00

2025-01-18T23:38:00+03:00

религия

россия

вооруженные силы рф

крещение господне

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ДОНЕЦК, 18 янв — РИА Новости. Военнослужащие группировки "Центр" в преддверии православного праздника Крещения Господня своими силами построили купель для традиционного окунания в освященную воду православных бойцов, находящихся в прифронтовой зоне Красноармейского направления, передает корреспондент РИА Новости."Мы находимся на Красноармейском направлении. В преддверии праздника Крещения решили сделать для православных бойцов купель", — рассказал РИА Новости Андрей Транищенков, заместитель командира взвода инженерно-саперного батальона.Купель сделали силами отдельного инженерно-саперного батальона. Возведение заняло три дня. Соорудили ее на основе имеющейся в распоряжении военнослужащих древесины. В качестве самой купели использовали армейский бассейн РДВ-5000. При этом стандартной задачей инженерно-саперного подразделения является сооружение укрытий и блиндажей."Данное мероприятие организовали для поддержания боевого духа наших ребят", — отметил военнослужащий. Праздник Крещения Господня, или Богоявление, связан с одним из ключевых событий евангельской истории — крещением Иисуса Христа Иоанном Предтечей в реке Иордан. Название праздника произошло от греческого слова, означающего "погружение в воду". Наряду с Пасхой Крещение считается самым древним из христианских торжеств. Православные отмечают Крещение Господне, или Богоявление, 19 января. Широко распространен обычай накануне торжества трижды окунуться в прорубь с освященной водой.

https://ria.ru/20250107/kirill-1992733195.html

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Купель для бойцов в прифронтовой зоне на Красноармейском направлении Военные инженеры 90-й танковой дивизии группировки "Центр" в преддверии Крещения построили купель для православных бойцов, которые находятся в прифронтовой зоне Красноармейского направления 2025-01-18T22:05 true PT0M13S

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россия, вооруженные силы рф, крещение господне