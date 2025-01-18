https://ria.ru/20250118/sumy-1994315087.html

В Сумах прогремел взрыв

В Сумах прогремел взрыв - РИА Новости, 18.01.2025

В Сумах прогремел взрыв

Взрыв прозвучал в Сумах на фоне воздушной тревоги, сообщает украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 18.01.2025

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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Взрыв прозвучал в Сумах на фоне воздушной тревоги, сообщает украинское издание "Страна.ua". "Сообщают о взрыве в Сумах", - говорится в Telegram-канале издания. По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны, в Сумской, а также Черниговской, Полтавкой, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской, Харьковской и Николаевской областях Украины звучит воздушная тревога. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20250117/bpla-1994308951.html

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россия, николаевская область, украина, дмитрий песков, страна.ua, вооруженные силы украины