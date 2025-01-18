https://ria.ru/20250118/studenty-1994397568.html
Не прошедших военную подготовку украинских студентов отчислят из вузов
Не прошедших военную подготовку украинских студентов отчислят из вузов - РИА Новости, 18.01.2025
Не прошедших военную подготовку украинских студентов отчислят из вузов
Украинских студентов, не прошедших обязательную военную подготовку, будут отчислять из вузов, лишая также дальнейшей возможности получить высшее образование,... РИА Новости, 18.01.2025
2025-01-18T19:08:00+03:00
2025-01-18T19:08:00+03:00
2025-01-18T19:08:00+03:00
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украина
сергей мельников
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Украинских студентов, не прошедших обязательную военную подготовку, будут отчислять из вузов, лишая также дальнейшей возможности получить высшее образование, заявил заместитель министра обороны Сергей Мельник. "(Базовая военная подготовка - ред.) обязательная для всех, и если студенты по какому-то принципу, например, не могут сдать экзамен, сдали его на "неудовлетворительно", если они отказываются принимать военную присягу, они не смогут в будущем проходить учебу в высших учебных заведениях", - заявил Мельник на брифинге украинского минобороны. Все мужчины в возрасте от 18 до 25 лет на Украине с этого года обязаны будут проходить базовую военную подготовку, что предусмотрено в принятом весной прошлого года законе об ужесточении мобилизации в стране. Базовая военная подготовка введена вместо упраздненной срочной. Первыми базовую военную подготовку должны будут пройти студенты вузов. С этого года она включена в учебные планы высших учебных заведений как отдельная дисциплина. После прохождения подготовки студенты примут присягу и получат военно-учетную специальность.
https://ria.ru/20250116/bunt-1994083550.html
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в мире, украина, сергей мельников
В мире, Украина, Сергей Мельников
Не прошедших военную подготовку украинских студентов отчислят из вузов
Минобороны Украины: не прошедших военную подготовку студентов отчислят из вузов