Рейтинг@Mail.ru
В США оценили перехват дрона над Стармером в Киеве словами из Библии - РИА Новости, 18.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:36 18.01.2025
https://ria.ru/20250118/starmer-1994405797.html
В США оценили перехват дрона над Стармером в Киеве словами из Библии
В США оценили перехват дрона над Стармером в Киеве словами из Библии - РИА Новости, 18.01.2025
В США оценили перехват дрона над Стармером в Киеве словами из Библии
Западные кураторы Украины перестанут ездить в Киев, заявил бывший разведчик ВС США и военный аналитик Скотт Риттер в социальной сети X. РИА Новости, 18.01.2025
2025-01-18T20:36:00+03:00
2025-01-18T20:36:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
великобритания
кир стармер
владимир зеленский
киев
вооруженные силы сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/05/1957559489_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_942e0cf3a1784eea5d745f47eb74ea8c.jpg
МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Западные кураторы Украины перестанут ездить в Киев, заявил бывший разведчик ВС США и военный аналитик Скотт Риттер в социальной сети X.Так он отреагировал на опасения историка Йана Гарнера, связанные с перехватом беспилотника над британским премьером Киром Стармером в Киеве и возможностью случайной гибели некоторых представителей западной политической элиты во время их поездок в столицу Украины."В какой-то момент западные кураторы поражения Украины перестанут посещать Киев. А пока, кто посеет ветер… (тот пожнет бурю. — Прим. ред.)" — написал Риттер, ограничившись первой частью выражения из Книги пророка Осии Ветхого Завета.В четверг Стармер прибыл на Украину. По информации ряда СМИ, во время его встречи с Владимиром Зеленским над местом ее проведения в центре Киева был перехвачен БПЛА, который приписывают России.
https://ria.ru/20250118/zelenskiy-1994377367.html
https://ria.ru/20250118/ssha-1994384956.html
украина
великобритания
киев
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/05/1957559489_455:0:3186:2048_1920x0_80_0_0_f3444cdf1b523701f66f6c052d52176b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, великобритания, кир стармер, владимир зеленский, киев, вооруженные силы сша, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Великобритания, Кир Стармер, Владимир Зеленский, Киев, Вооруженные силы США, Россия
В США оценили перехват дрона над Стармером в Киеве словами из Библии

Риттер: западные политики перестанут посещать Киев после инцидента со Стармером

© AP Photo / Kin CheungПремьер-министр Великобритании Кир Стармер
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер - РИА Новости, 1920, 18.01.2025
© AP Photo / Kin Cheung
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Западные кураторы Украины перестанут ездить в Киев, заявил бывший разведчик ВС США и военный аналитик Скотт Риттер в социальной сети X.
Так он отреагировал на опасения историка Йана Гарнера, связанные с перехватом беспилотника над британским премьером Киром Стармером в Киеве и возможностью случайной гибели некоторых представителей западной политической элиты во время их поездок в столицу Украины.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 18.01.2025
"Мне смешно": в Раде раскрыли неудобную правду о Зеленском
Вчера, 15:35
"В какой-то момент западные кураторы поражения Украины перестанут посещать Киев. А пока, кто посеет ветер… (тот пожнет бурю. — Прим. ред.)" — написал Риттер, ограничившись первой частью выражения из Книги пророка Осии Ветхого Завета.
В четверг Стармер прибыл на Украину. По информации ряда СМИ, во время его встречи с Владимиром Зеленским над местом ее проведения в центре Киева был перехвачен БПЛА, который приписывают России.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 18.01.2025
"Русские выиграли": в США поставили главный вопрос об СВО
Вчера, 16:48
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВеликобританияКир СтармерВладимир ЗеленскийКиевВооруженные силы СШАРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала