https://ria.ru/20250118/starmer-1994405797.html

В США оценили перехват дрона над Стармером в Киеве словами из Библии

В США оценили перехват дрона над Стармером в Киеве словами из Библии - РИА Новости, 18.01.2025

В США оценили перехват дрона над Стармером в Киеве словами из Библии

Западные кураторы Украины перестанут ездить в Киев, заявил бывший разведчик ВС США и военный аналитик Скотт Риттер в социальной сети X. РИА Новости, 18.01.2025

2025-01-18T20:36:00+03:00

2025-01-18T20:36:00+03:00

2025-01-18T20:36:00+03:00

специальная военная операция на украине

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киев

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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Западные кураторы Украины перестанут ездить в Киев, заявил бывший разведчик ВС США и военный аналитик Скотт Риттер в социальной сети X.Так он отреагировал на опасения историка Йана Гарнера, связанные с перехватом беспилотника над британским премьером Киром Стармером в Киеве и возможностью случайной гибели некоторых представителей западной политической элиты во время их поездок в столицу Украины."В какой-то момент западные кураторы поражения Украины перестанут посещать Киев. А пока, кто посеет ветер… (тот пожнет бурю. — Прим. ред.)" — написал Риттер, ограничившись первой частью выражения из Книги пророка Осии Ветхого Завета.В четверг Стармер прибыл на Украину. По информации ряда СМИ, во время его встречи с Владимиром Зеленским над местом ее проведения в центре Киева был перехвачен БПЛА, который приписывают России.

https://ria.ru/20250118/zelenskiy-1994377367.html

https://ria.ru/20250118/ssha-1994384956.html

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в мире, украина, великобритания, кир стармер, владимир зеленский, киев, вооруженные силы сша, россия