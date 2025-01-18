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В США оценили перехват дрона над Стармером в Киеве словами из Библии
В США оценили перехват дрона над Стармером в Киеве словами из Библии - РИА Новости, 18.01.2025
В США оценили перехват дрона над Стармером в Киеве словами из Библии
Западные кураторы Украины перестанут ездить в Киев, заявил бывший разведчик ВС США и военный аналитик Скотт Риттер в социальной сети X. РИА Новости, 18.01.2025
2025-01-18T20:36:00+03:00
2025-01-18T20:36:00+03:00
2025-01-18T20:36:00+03:00
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Западные кураторы Украины перестанут ездить в Киев, заявил бывший разведчик ВС США и военный аналитик Скотт Риттер в социальной сети X.Так он отреагировал на опасения историка Йана Гарнера, связанные с перехватом беспилотника над британским премьером Киром Стармером в Киеве и возможностью случайной гибели некоторых представителей западной политической элиты во время их поездок в столицу Украины."В какой-то момент западные кураторы поражения Украины перестанут посещать Киев. А пока, кто посеет ветер… (тот пожнет бурю. — Прим. ред.)" — написал Риттер, ограничившись первой частью выражения из Книги пророка Осии Ветхого Завета.В четверг Стармер прибыл на Украину. По информации ряда СМИ, во время его встречи с Владимиром Зеленским над местом ее проведения в центре Киева был перехвачен БПЛА, который приписывают России.
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Великобритания, Кир Стармер, Владимир Зеленский, Киев, Вооруженные силы США, Россия
В США оценили перехват дрона над Стармером в Киеве словами из Библии
Риттер: западные политики перестанут посещать Киев после инцидента со Стармером