https://ria.ru/20250118/starmer-1994315434.html

СМИ: Стармер намерен оставаться премьером Британии в течение 10 лет

СМИ: Стармер намерен оставаться премьером Британии в течение 10 лет - РИА Новости, 18.01.2025

СМИ: Стармер намерен оставаться премьером Британии в течение 10 лет

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер на фоне падения рейтингов пресек предположения о досрочных парламентских выборах и заявил в интервью изданию Politico РИА Новости, 18.01.2025

2025-01-18T00:11:00+03:00

2025-01-18T00:11:00+03:00

2025-01-18T00:11:00+03:00

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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер на фоне падения рейтингов пресек предположения о досрочных парламентских выборах и заявил в интервью изданию Politico о намерении оставаться на своем посту 10 лет. Ранее петиция за проведение досрочных парламентских выборов в Великобритании из-за неудовлетворенности политикой правящей Лейбористской партии набрала более 3 миллионов подписей. "Стармер заявил, что лейбористам нужно 10 лет, чтобы вернуть Британию на рельсы. Однако с учетом всего того, что возникло на его пути, намерен ли лично он отслужить полные два срока в качестве премьер-министра? Он ответил: "Да, мы хотим десятилетие национального возобновления. Я всегда говорил, что на это потребуется время", - пишет Politico. Кроме того, заявив, что следующие парламентские выборы пройдут через 4,5 года, он отсек предположения о проведении досрочного голосования. Премьер также заявил, что нужно осознавать "угрозу" в связи с ростом рейтингов британской правопопулистской партии Refrom UK и ее лидера Найджела Фаража. "В конечном счете политика простых ответов не подходит для нашей страны, потому что легкие ответы не изменят ничего к лучшему. Все, что могут предложить правые популисты, это легкие ответы, которые на самом деле не материализуются в перемены", - добавил он. Ранее результаты исследования компании YouGov показали, что партия Фаража Reform UK заняла второе место (25%) после лейбористов (26%) по намерению британцев отдать за нее голос. Кроме того, отдельное исследование YouGov показало, что Фараж получил самый высокий уровень симпатий среди британцев по сравнению с лидерами других политических сил. По итогам состоявшихся в июле выборов в Британии лейбористы получили абсолютное большинство (411 мест) в парламенте, тогда как партия Reform UK - всего пять мест. При этом партия Фаража заняла третье место по числу голосов избирателей, набрав 14,3%. Подобный разрыв между отданными голосами и числом депутатских мандатов объясняется действующей в стране избирательной системой, при которой в парламент проходит кандидат, получивший максимальное число голосов в своем округе.

https://ria.ru/20250117/klochok-1994298991.html

https://ria.ru/20250117/starmer-1994193847.html

https://ria.ru/20250117/plan-1994116180.html

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в мире, великобритания, кир стармер, politico