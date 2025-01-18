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Спутниковая связь Starlink стала доступна в 120 странах мира, сообщил Маск - РИА Новости, 18.01.2025
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02:12 18.01.2025
https://ria.ru/20250118/starlink-1994322356.html
Спутниковая связь Starlink стала доступна в 120 странах мира, сообщил Маск
Спутниковая связь Starlink стала доступна в 120 странах мира, сообщил Маск - РИА Новости, 18.01.2025
Спутниковая связь Starlink стала доступна в 120 странах мира, сообщил Маск
Спутниковая связь Starlink компании SpaceX американского предпринимателя Илона Маска появилась в полинезийском государстве Тувалу, таким образом, она теперь... РИА Новости, 18.01.2025
2025-01-18T02:12:00+03:00
2025-01-18T02:12:00+03:00
технологии
тувалу
илон маск
spacex
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Спутниковая связь Starlink компании SpaceX американского предпринимателя Илона Маска появилась в полинезийском государстве Тувалу, таким образом, она теперь доступна в 120 странах мира, сообщается в аккаунтах Starlink и Маска в социальной сети X. "Starlink теперь доступна в 120 странах", - написал Маск в соцсети X, комментируя официальную публикацию о появлении Starlink в Тувалу. Starlink - спутниковая сеть, предназначенная для предоставления широкополосного доступа в интернет в любой точке планеты.
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технологии, тувалу, илон маск, spacex
Технологии, Тувалу, Илон Маск, SpaceX
Спутниковая связь Starlink стала доступна в 120 странах мира, сообщил Маск

Маск: спутниковая связь Starlink стала доступна в 120 странах мира

© AP Photo / Jae C. HongИлон Маск
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 18.01.2025
© AP Photo / Jae C. Hong
Илон Маск. Архивное фото
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Спутниковая связь Starlink компании SpaceX американского предпринимателя Илона Маска появилась в полинезийском государстве Тувалу, таким образом, она теперь доступна в 120 странах мира, сообщается в аккаунтах Starlink и Маска в социальной сети X.
"Starlink теперь доступна в 120 странах", - написал Маск в соцсети X, комментируя официальную публикацию о появлении Starlink в Тувалу.
Starlink - спутниковая сеть, предназначенная для предоставления широкополосного доступа в интернет в любой точке планеты.
Косово - РИА Новости, 1920, 21.12.2024
В Косово запустили спутниковую связь Starlink
21 декабря 2024, 22:53
 
ТехнологииТувалуИлон МаскSpaceX
 
 
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