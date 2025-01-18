https://ria.ru/20250118/starlink-1994322356.html
Спутниковая связь Starlink стала доступна в 120 странах мира, сообщил Маск
Спутниковая связь Starlink стала доступна в 120 странах мира, сообщил Маск - РИА Новости, 18.01.2025
Спутниковая связь Starlink стала доступна в 120 странах мира, сообщил Маск
Спутниковая связь Starlink компании SpaceX американского предпринимателя Илона Маска появилась в полинезийском государстве Тувалу, таким образом, она теперь... РИА Новости, 18.01.2025
2025-01-18T02:12:00+03:00
2025-01-18T02:12:00+03:00
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Спутниковая связь Starlink компании SpaceX американского предпринимателя Илона Маска появилась в полинезийском государстве Тувалу, таким образом, она теперь доступна в 120 странах мира, сообщается в аккаунтах Starlink и Маска в социальной сети X. "Starlink теперь доступна в 120 странах", - написал Маск в соцсети X, комментируя официальную публикацию о появлении Starlink в Тувалу. Starlink - спутниковая сеть, предназначенная для предоставления широкополосного доступа в интернет в любой точке планеты.
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технологии, тувалу, илон маск, spacex
Технологии, Тувалу, Илон Маск, SpaceX
Спутниковая связь Starlink стала доступна в 120 странах мира, сообщил Маск
Маск: спутниковая связь Starlink стала доступна в 120 странах мира