https://ria.ru/20250118/starlink-1994322356.html

Спутниковая связь Starlink стала доступна в 120 странах мира, сообщил Маск

Спутниковая связь Starlink стала доступна в 120 странах мира, сообщил Маск - РИА Новости, 18.01.2025

Спутниковая связь Starlink стала доступна в 120 странах мира, сообщил Маск

Спутниковая связь Starlink компании SpaceX американского предпринимателя Илона Маска появилась в полинезийском государстве Тувалу, таким образом, она теперь... РИА Новости, 18.01.2025

2025-01-18T02:12:00+03:00

2025-01-18T02:12:00+03:00

2025-01-18T02:12:00+03:00

технологии

тувалу

илон маск

spacex

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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Спутниковая связь Starlink компании SpaceX американского предпринимателя Илона Маска появилась в полинезийском государстве Тувалу, таким образом, она теперь доступна в 120 странах мира, сообщается в аккаунтах Starlink и Маска в социальной сети X. "Starlink теперь доступна в 120 странах", - написал Маск в соцсети X, комментируя официальную публикацию о появлении Starlink в Тувалу. Starlink - спутниковая сеть, предназначенная для предоставления широкополосного доступа в интернет в любой точке планеты.

https://ria.ru/20241221/starlink-1990657231.html

тувалу

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2025

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

технологии, тувалу, илон маск, spacex