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США полностью разместили новые ядерные бомбы B61-12 - РИА Новости, 18.01.2025
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21:26 18.01.2025 (обновлено: 22:05 18.01.2025)
https://ria.ru/20250118/ssha-1994410246.html
США полностью разместили новые ядерные бомбы B61-12
США полностью разместили новые ядерные бомбы B61-12 - РИА Новости, 18.01.2025
США полностью разместили новые ядерные бомбы B61-12
США в полном объеме разместили новые гравитационные ядерные бомбы B61-12, заявила глава американского агентства по национальной ядерной безопасности (NNSA)... РИА Новости, 18.01.2025
2025-01-18T21:26:00+03:00
2025-01-18T22:05:00+03:00
в мире
сша
великобритания
нато
b61-12
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ВАШИНГТОН, 18 янв - РИА Новости. США в полном объеме разместили новые гравитационные ядерные бомбы B61-12, заявила глава американского агентства по национальной ядерной безопасности (NNSA) Джилл Хруби. "Наше стратегическое партнерство с Великобританией является очень прочным, как и их приверженность собственному ядерному сдерживанию. Мы вместе продвинулись во взглядах на устойчивость критически важной цепочки поставок. НАТО сильно. Новые гравитационные бомбы B61-12 полностью развернуты, и мы повысили возможность НАТО видеть свои ядерные возможности", - сообщила она во время выступления в вашингтонской организации Hudson Institute. При этом Хруби не сообщила конкретные страны и базы, где размещены новые бомбы. В декабре ведомство Хруби заявляло том, что B61-12 в последней модификации размещались на базах военно-воздушных сил США и НАТО также без указания конкретных мест.
https://ria.ru/20250117/bajden-1994150922.html
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в мире, сша, великобритания, нато, b61-12
В мире, США, Великобритания, НАТО, B61-12
США полностью разместили новые ядерные бомбы B61-12

США завершили размещение модифицированных ядерных авиабомб B61-12

© Фото : NNSAСброс бомбы B61-12 без заряда с истребителя F-15E на полигоне
Сброс бомбы B61-12 без заряда с истребителя F-15E на полигоне - РИА Новости, 1920, 18.01.2025
© Фото : NNSA
Сброс бомбы B61-12 без заряда с истребителя F-15E на полигоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 18 янв - РИА Новости. США в полном объеме разместили новые гравитационные ядерные бомбы B61-12, заявила глава американского агентства по национальной ядерной безопасности (NNSA) Джилл Хруби.
"Наше стратегическое партнерство с Великобританией является очень прочным, как и их приверженность собственному ядерному сдерживанию. Мы вместе продвинулись во взглядах на устойчивость критически важной цепочки поставок. НАТО сильно. Новые гравитационные бомбы B61-12 полностью развернуты, и мы повысили возможность НАТО видеть свои ядерные возможности", - сообщила она во время выступления в вашингтонской организации Hudson Institute.
При этом Хруби не сообщила конкретные страны и базы, где размещены новые бомбы.
В декабре ведомство Хруби заявляло том, что B61-12 в последней модификации размещались на базах военно-воздушных сил США и НАТО также без указания конкретных мест.
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В миреСШАВеликобританияНАТОB61-12
 
 
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