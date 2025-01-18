https://ria.ru/20250118/ssha-1994410246.html

США полностью разместили новые ядерные бомбы B61-12

США полностью разместили новые ядерные бомбы B61-12 - РИА Новости, 18.01.2025

США полностью разместили новые ядерные бомбы B61-12

США в полном объеме разместили новые гравитационные ядерные бомбы B61-12, заявила глава американского агентства по национальной ядерной безопасности (NNSA)... РИА Новости, 18.01.2025

2025-01-18T21:26:00+03:00

2025-01-18T21:26:00+03:00

2025-01-18T22:05:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 18 янв - РИА Новости. США в полном объеме разместили новые гравитационные ядерные бомбы B61-12, заявила глава американского агентства по национальной ядерной безопасности (NNSA) Джилл Хруби. "Наше стратегическое партнерство с Великобританией является очень прочным, как и их приверженность собственному ядерному сдерживанию. Мы вместе продвинулись во взглядах на устойчивость критически важной цепочки поставок. НАТО сильно. Новые гравитационные бомбы B61-12 полностью развернуты, и мы повысили возможность НАТО видеть свои ядерные возможности", - сообщила она во время выступления в вашингтонской организации Hudson Institute. При этом Хруби не сообщила конкретные страны и базы, где размещены новые бомбы. В декабре ведомство Хруби заявляло том, что B61-12 в последней модификации размещались на базах военно-воздушных сил США и НАТО также без указания конкретных мест.

https://ria.ru/20250117/bajden-1994150922.html

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в мире, сша, великобритания, нато, b61-12