https://ria.ru/20250118/ssha-1994384956.html

"Русские выиграли": в США поставили главный вопрос о СВО

"Русские выиграли": в США поставили главный вопрос о СВО - РИА Новости, 18.01.2025

"Русские выиграли": в США поставили главный вопрос о СВО

Главный вопрос окончания конфликта на Украине заключается в том, насколько далеко Россия захочет продвинуться на запад, заявил бывший советник Пентагона... РИА Новости, 18.01.2025

2025-01-18T16:48:00+03:00

2025-01-18T16:48:00+03:00

2025-01-18T17:16:00+03:00

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Главный вопрос окончания конфликта на Украине заключается в том, насколько далеко Россия захочет продвинуться на запад, заявил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в социальной сети X."Русские выиграли эту войну. Вопрос не в том, смогут ли русские продвинуться дальше на запад, а в том, захотят ли они это сделать и как далеко они продвинутся", — считает он.Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. На Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Президент России Владимир Путин отмечал, что если на Украине хотят переговорного процесса, то театральные жесты не нужны, надо отменить декрет, запрещающий вести переговоры.Глава государства в июне прошлого года выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил Путин, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО и провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Президент упомянул также и отмену санкций против России.

https://ria.ru/20250118/zelenskiy-1994377367.html

https://ria.ru/20250118/ukraina-1994372965.html

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