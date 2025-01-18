https://ria.ru/20250118/spetsoperatsiya-1994355691.html

Российские войска освободили два села в ДНР

Российские войска освободили два села в ДНР - РИА Новости, 18.01.2025

Российские войска освободили два села в ДНР

Российские войска взяли под контроль села Петропавловка и Времевка в ДНР, сообщило Минобороны. РИА Новости, 18.01.2025

2025-01-18T12:36:00+03:00

2025-01-18T12:36:00+03:00

2025-01-18T13:17:00+03:00

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Российские войска взяли под контроль села Петропавловка и Времевка в ДНР, сообщило Минобороны."Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Времевка Донецкой Народной Республики", — говорится в сводке.Министр обороны Андрей Белоусов поздравил командование и личный состав 394-го Краснознаменного мотострелкового полка за успешное выполнение боевых задач при освобождении Времевки.Как отметили в Минобороны, бойцы-дальневосточники зачистили в селе около 600 зданий, разбив подготовленный укрепрайон подразделений 110-й механизированной бригады ВСУ. На одном из зданий на улице Партизанской они подняли российский флаг. "Залогом уверенного продвижения подразделений группировки войск "Восток" в агломерации Нескучное, Времевка стали грамотное управление, самоотверженность, скоординированная и слаженная работа штурмовых групп, расчетов артиллерии, FPV-дронов, беспилотной авиации", — подчеркнули в ведомстве.Кроме того, группировка нанесла поражение механизированной и десантно-штурмовой бригадам ВСУ в районе Константинополя и Великой Новоселки. Украинская армия потеряла в этих боях:Уничтожен также склад боеприпасов.В то же время группировка "Центр" освободила село Петропавловка, добавили в Минобороны.При этом бойцы "Центра" нанесли поражение семи механизированным бригадам ВСУ в районах Петровки, Дзержинска, Соленого, Петропавловки, Песчаного, Нововасилевки и Славянка.Потери ВСУ в зоне ответственности группировки за сутки составили:

https://ria.ru/20250117/ukraina-1994313313.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

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Ольга Тузова

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Российский флаг в освобожденной Времевке Штурмовые подразделения группировки "Восток" зачистили от ВСУ в освобожденной Времевке около 600 зданий, разбив подготовленный укрепрайон противника. Минобороны РФ показало кадры, как на одном из зданий был установлен флаг РФ. 2025-01-18T12:36 true PT2M01S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Тузова

в мире, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)