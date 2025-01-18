Российские войска освободили два села в ДНР
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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Российские войска взяли под контроль села Петропавловка и Времевка в ДНР, сообщило Минобороны.
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"Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Времевка Донецкой Народной Республики", — говорится в сводке.
© ИнфографикаГруппировка войск "Восток" освободила село Времевка в ДНР
© Инфографика
Группировка войск "Восток" освободила село Времевка в ДНР
Министр обороны Андрей Белоусов поздравил командование и личный состав 394-го Краснознаменного мотострелкового полка за успешное выполнение боевых задач при освобождении Времевки.
Как отметили в Минобороны, бойцы-дальневосточники зачистили в селе около 600 зданий, разбив подготовленный укрепрайон подразделений 110-й механизированной бригады ВСУ. На одном из зданий на улице Партизанской они подняли российский флаг.
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"Залогом уверенного продвижения подразделений группировки войск "Восток" в агломерации Нескучное, Времевка стали грамотное управление, самоотверженность, скоординированная и слаженная работа штурмовых групп, расчетов артиллерии, FPV-дронов, беспилотной авиации", — подчеркнули в ведомстве.
Кроме того, группировка нанесла поражение механизированной и десантно-штурмовой бригадам ВСУ в районе Константинополя и Великой Новоселки.
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Украинская армия потеряла в этих боях:
- около 135 солдат;
- две боевые бронемашины;
- три автомобиля;
- пять орудий полевой артиллерии западного производства.
Уничтожен также склад боеприпасов.
В то же время группировка "Центр" освободила село Петропавловка, добавили в Минобороны.
© ИнфографикаГруппировка войск "Центр" освободила село Петропавловка в ДНР
© Инфографика
Группировка войск "Центр" освободила село Петропавловка в ДНР
При этом бойцы "Центра" нанесли поражение семи механизированным бригадам ВСУ в районах Петровки, Дзержинска, Соленого, Петропавловки, Песчаного, Нововасилевки и Славянка.
Потери ВСУ в зоне ответственности группировки за сутки составили:
- примерно 585 человек убитыми и ранеными;
- три боевые бронемашины;
- четыре автомобиля;
- четыре артиллерийских орудия.
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