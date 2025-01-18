Рейтинг@Mail.ru
Российские войска освободили два села в ДНР - РИА Новости, 18.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:36 18.01.2025 (обновлено: 13:17 18.01.2025)
https://ria.ru/20250118/spetsoperatsiya-1994355691.html
Российские войска освободили два села в ДНР
Российские войска освободили два села в ДНР - РИА Новости, 18.01.2025
Российские войска освободили два села в ДНР
Российские войска взяли под контроль села Петропавловка и Времевка в ДНР, сообщило Минобороны. РИА Новости, 18.01.2025
2025-01-18T12:36:00+03:00
2025-01-18T13:17:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/12/1994360261_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_3304a4b54ed84efece89649acf5447c8.jpg
МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Российские войска взяли под контроль села Петропавловка и Времевка в ДНР, сообщило Минобороны."Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Времевка Донецкой Народной Республики", — говорится в сводке.Министр обороны Андрей Белоусов поздравил командование и личный состав 394-го Краснознаменного мотострелкового полка за успешное выполнение боевых задач при освобождении Времевки.Как отметили в Минобороны, бойцы-дальневосточники зачистили в селе около 600 зданий, разбив подготовленный укрепрайон подразделений 110-й механизированной бригады ВСУ. На одном из зданий на улице Партизанской они подняли российский флаг. "Залогом уверенного продвижения подразделений группировки войск "Восток" в агломерации Нескучное, Времевка стали грамотное управление, самоотверженность, скоординированная и слаженная работа штурмовых групп, расчетов артиллерии, FPV-дронов, беспилотной авиации", — подчеркнули в ведомстве.Кроме того, группировка нанесла поражение механизированной и десантно-штурмовой бригадам ВСУ в районе Константинополя и Великой Новоселки. Украинская армия потеряла в этих боях:Уничтожен также склад боеприпасов.В то же время группировка "Центр" освободила село Петропавловка, добавили в Минобороны.При этом бойцы "Центра" нанесли поражение семи механизированным бригадам ВСУ в районах Петровки, Дзержинска, Соленого, Петропавловки, Песчаного, Нововасилевки и Славянка.Потери ВСУ в зоне ответственности группировки за сутки составили:
https://ria.ru/20250117/ukraina-1994313313.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Тузова
Ольга Тузова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Российский флаг в освобожденной Времевке
Штурмовые подразделения группировки "Восток" зачистили от ВСУ в освобожденной Времевке около 600 зданий, разбив подготовленный укрепрайон противника. Минобороны РФ показало кадры, как на одном из зданий был установлен флаг РФ.
2025-01-18T12:36
true
PT2M01S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/12/1994360261_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_6a2114ad8b820ac4116e671a3eeae639.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)

Российские войска освободили два села в ДНР

Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Российские войска взяли под контроль села Петропавловка и Времевка в ДНР, сообщило Минобороны.
«
"Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Времевка Донецкой Народной Республики", — говорится в сводке.
© ИнфографикаГруппировка войск "Восток" освободила село Времевка в ДНР
Группировка войск Восток освободила село Времевка в ДНР
© Инфографика
Группировка войск "Восток" освободила село Времевка в ДНР
Министр обороны Андрей Белоусов поздравил командование и личный состав 394-го Краснознаменного мотострелкового полка за успешное выполнение боевых задач при освобождении Времевки.
Как отметили в Минобороны, бойцы-дальневосточники зачистили в селе около 600 зданий, разбив подготовленный укрепрайон подразделений 110-й механизированной бригады ВСУ. На одном из зданий на улице Партизанской они подняли российский флаг.
«
"Залогом уверенного продвижения подразделений группировки войск "Восток" в агломерации Нескучное, Времевка стали грамотное управление, самоотверженность, скоординированная и слаженная работа штурмовых групп, расчетов артиллерии, FPV-дронов, беспилотной авиации", — подчеркнули в ведомстве.
Кроме того, группировка нанесла поражение механизированной и десантно-штурмовой бригадам ВСУ в районе Константинополя и Великой Новоселки.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 17.01.2025
В ВСУ сказали Раде, что хотят закончить воевать
Вчера, 23:39
Украинская армия потеряла в этих боях:
  • около 135 солдат;
  • две боевые бронемашины;
  • три автомобиля;
  • пять орудий полевой артиллерии западного производства.
Уничтожен также склад боеприпасов.
В то же время группировка "Центр" освободила село Петропавловка, добавили в Минобороны.
© ИнфографикаГруппировка войск "Центр" освободила село Петропавловка в ДНР
Группировка войск Центр освободила село Петропавловка в ДНР
© Инфографика
Группировка войск "Центр" освободила село Петропавловка в ДНР
При этом бойцы "Центра" нанесли поражение семи механизированным бригадам ВСУ в районах Петровки, Дзержинска, Соленого, Петропавловки, Песчаного, Нововасилевки и Славянка.
Потери ВСУ в зоне ответственности группировки за сутки составили:
  • примерно 585 человек убитыми и ранеными;
  • три боевые бронемашины;
  • четыре автомобиля;
  • четыре артиллерийских орудия.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала