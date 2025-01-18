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Ремонтники "Востока" ежедневно восстанавливают поврежденную технику - РИА Новости, 18.01.2025
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https://ria.ru/20250118/spetsoperatsiya-1994327915.html
Ремонтники "Востока" ежедневно восстанавливают поврежденную технику
Ремонтники "Востока" ежедневно восстанавливают поврежденную технику - РИА Новости, 18.01.2025
Ремонтники "Востока" ежедневно восстанавливают поврежденную технику
Военнослужащие ремонтной роты из Бурятии группировки войск "Восток" ежедневно выполняют задачи по ремонту, обслуживанию и модернизации вооружения и военной... РИА Новости, 18.01.2025
2025-01-18T05:12:00+03:00
2025-01-18T05:12:00+03:00
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безопасность
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ДОНЕЦК, 18 янв - РИА Новости. Военнослужащие ремонтной роты из Бурятии группировки войск "Восток" ежедневно выполняют задачи по ремонту, обслуживанию и модернизации вооружения и военной техники, сообщили в Минобороны РФ. "В полевой мастерской специалисты проводят капитальный ремонт двигателей автомобильной и бронированной техники с заменой неисправных частей. На ремонт двигателя у военнослужащих уходит не более трех суток и по итогу работ техника возвращается в строй. Если же неисправность невозможно устранить на месте, технику отправляют в тыл - в промышленные мастерские. В ремонтной роте не только восстанавливают поврежденную в бою технику, но и устанавливают бронепластины, наваривают дополнительную защиту в виде металлических решеток, цепей", - говорится в сообщении. Кроме того, в ведомстве отметили, что также есть и выездные бригады, которые быстро добираются с необходимым инструментом на передовую, если требуется серьезный ремонт или эвакуация машины. За время спецоперации военные ремонтники накопили огромный опыт и могут устранить почти любую поломку, добавили в Минобороны РФ.
https://ria.ru/20250117/vojska-1994163324.html
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безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Ремонтники "Востока" ежедневно восстанавливают поврежденную технику

Ремонтная рота группы "Восток" ежедневно восстанавливает поврежденную технику

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкШтурмовики на бронетранспортёре БТР-82А
Штурмовики на бронетранспортёре БТР-82А - РИА Новости, 1920, 18.01.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Штурмовики на бронетранспортёре БТР-82А . Архивное фото
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ДОНЕЦК, 18 янв - РИА Новости. Военнослужащие ремонтной роты из Бурятии группировки войск "Восток" ежедневно выполняют задачи по ремонту, обслуживанию и модернизации вооружения и военной техники, сообщили в Минобороны РФ.
"В полевой мастерской специалисты проводят капитальный ремонт двигателей автомобильной и бронированной техники с заменой неисправных частей. На ремонт двигателя у военнослужащих уходит не более трех суток и по итогу работ техника возвращается в строй. Если же неисправность невозможно устранить на месте, технику отправляют в тыл - в промышленные мастерские. В ремонтной роте не только восстанавливают поврежденную в бою технику, но и устанавливают бронепластины, наваривают дополнительную защиту в виде металлических решеток, цепей", - говорится в сообщении.
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Кроме того, в ведомстве отметили, что также есть и выездные бригады, которые быстро добираются с необходимым инструментом на передовую, если требуется серьезный ремонт или эвакуация машины.
За время спецоперации военные ремонтники накопили огромный опыт и могут устранить почти любую поломку, добавили в Минобороны РФ.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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