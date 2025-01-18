https://ria.ru/20250118/spetsoperatsiya-1994327915.html
Ремонтники "Востока" ежедневно восстанавливают поврежденную технику
Ремонтники "Востока" ежедневно восстанавливают поврежденную технику - РИА Новости, 18.01.2025
Ремонтники "Востока" ежедневно восстанавливают поврежденную технику
Военнослужащие ремонтной роты из Бурятии группировки войск "Восток" ежедневно выполняют задачи по ремонту, обслуживанию и модернизации вооружения и военной... РИА Новости, 18.01.2025
2025-01-18T05:12:00+03:00
2025-01-18T05:12:00+03:00
2025-01-18T05:12:00+03:00
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ДОНЕЦК, 18 янв - РИА Новости. Военнослужащие ремонтной роты из Бурятии группировки войск "Восток" ежедневно выполняют задачи по ремонту, обслуживанию и модернизации вооружения и военной техники, сообщили в Минобороны РФ. "В полевой мастерской специалисты проводят капитальный ремонт двигателей автомобильной и бронированной техники с заменой неисправных частей. На ремонт двигателя у военнослужащих уходит не более трех суток и по итогу работ техника возвращается в строй. Если же неисправность невозможно устранить на месте, технику отправляют в тыл - в промышленные мастерские. В ремонтной роте не только восстанавливают поврежденную в бою технику, но и устанавливают бронепластины, наваривают дополнительную защиту в виде металлических решеток, цепей", - говорится в сообщении. Кроме того, в ведомстве отметили, что также есть и выездные бригады, которые быстро добираются с необходимым инструментом на передовую, если требуется серьезный ремонт или эвакуация машины. За время спецоперации военные ремонтники накопили огромный опыт и могут устранить почти любую поломку, добавили в Минобороны РФ.
https://ria.ru/20250117/vojska-1994163324.html
https://ria.ru/20250112/spetsoperatsiya-1993307674.html
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безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Ремонтники "Востока" ежедневно восстанавливают поврежденную технику
Ремонтная рота группы "Восток" ежедневно восстанавливает поврежденную технику
ДОНЕЦК, 18 янв - РИА Новости. Военнослужащие ремонтной роты из Бурятии группировки войск "Восток" ежедневно выполняют задачи по ремонту, обслуживанию и модернизации вооружения и военной техники, сообщили в Минобороны РФ.
"В полевой мастерской специалисты проводят капитальный ремонт двигателей автомобильной и бронированной техники с заменой неисправных частей. На ремонт двигателя у военнослужащих уходит не более трех суток и по итогу работ техника возвращается в строй. Если же неисправность невозможно устранить на месте, технику отправляют в тыл - в промышленные мастерские. В ремонтной роте не только восстанавливают поврежденную в бою технику, но и устанавливают бронепластины, наваривают дополнительную защиту в виде металлических решеток, цепей", - говорится в сообщении.
Кроме того, в ведомстве отметили, что также есть и выездные бригады, которые быстро добираются с необходимым инструментом на передовую, если требуется серьезный ремонт или эвакуация машины.
За время спецоперации военные ремонтники накопили огромный опыт и могут устранить почти любую поломку, добавили в Минобороны РФ.