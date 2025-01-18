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В Сочи ограничили доступ на пляжи из-за непогоды - РИА Новости, 18.01.2025
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Туризм
 
14:30 18.01.2025
https://ria.ru/20250118/sochi-1994368271.html
В Сочи ограничили доступ на пляжи из-за непогоды
В Сочи ограничили доступ на пляжи из-за непогоды - РИА Новости, 18.01.2025
В Сочи ограничили доступ на пляжи из-за непогоды
Доступ на сочинские пляжи ограничили из-за прогнозируемого шторма, при котором высота морских волн может достигать 2,5 метра, а также из-за порывов ветра,... РИА Новости, 18.01.2025
2025-01-18T14:30:00+03:00
2025-01-18T14:30:00+03:00
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СОЧИ, 18 янв – РИА Новости. Доступ на сочинские пляжи ограничили из-за прогнозируемого шторма, при котором высота морских волн может достигать 2,5 метра, а также из-за порывов ветра, городские службы перевели на усиленный режим работы, сообщили в пресс-службе администрации города. Накануне чиновники сообщали, что отменят крещенские купания в море из-за шторма. "По сообщению синоптиков, в период с 18 до 19 января на участке моря от Магри до Веселого ожидается усиление волнения моря с высотой волн 1,3-2,5 метра. Усилится северо-восточный ветер, его порывы могут достигать 12-17 метров в секунду", - говорится в Telegram-канале сочинской мэрии.Городские службы перевели на усиленный режим работы. "Доступ на пляжные территории Сочи в целях безопасности органичен", - предупредили власти. Основная часть городских пляжей располагается вдоль Приморской набережной в центральном Сочи. Зимой и летом береговые зоны оборудованы соответствующей погоде инфраструктурой, там же проводятся развлекательные мероприятия, мастер-классы. В непогоду арендаторы пляжей перекрывают вход сигнальными лентами, предупреждающими об опасности нахождения около моря в шторм.
https://ria.ru/20250118/kreschenie-1994227731.html
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сочи, общество, религиозные праздники, новости - туризм
Туризм, Сочи, Общество, Религиозные праздники, Новости - Туризм
В Сочи ограничили доступ на пляжи из-за непогоды

Власти Сочи ограничили доступ на пляжи из-за прогнозируемого шторма

© РИА Новости / Артур Лебедев | Перейти в медиабанкШторм в Сочи
Шторм в Сочи - РИА Новости, 1920, 18.01.2025
© РИА Новости / Артур Лебедев
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Шторм в Сочи. Архивное фото
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СОЧИ, 18 янв – РИА Новости. Доступ на сочинские пляжи ограничили из-за прогнозируемого шторма, при котором высота морских волн может достигать 2,5 метра, а также из-за порывов ветра, городские службы перевели на усиленный режим работы, сообщили в пресс-службе администрации города.
Накануне чиновники сообщали, что отменят крещенские купания в море из-за шторма.
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"По сообщению синоптиков, в период с 18 до 19 января на участке моря от Магри до Веселого ожидается усиление волнения моря с высотой волн 1,3-2,5 метра. Усилится северо-восточный ветер, его порывы могут достигать 12-17 метров в секунду", - говорится в Telegram-канале сочинской мэрии.
Городские службы перевели на усиленный режим работы.
"Доступ на пляжные территории Сочи в целях безопасности органичен", - предупредили власти.
Основная часть городских пляжей располагается вдоль Приморской набережной в центральном Сочи. Зимой и летом береговые зоны оборудованы соответствующей погоде инфраструктурой, там же проводятся развлекательные мероприятия, мастер-классы. В непогоду арендаторы пляжей перекрывают вход сигнальными лентами, предупреждающими об опасности нахождения около моря в шторм.
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