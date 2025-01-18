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Россия поставила Венгрии рекордный объем газа в 2024 году - РИА Новости, 18.01.2025
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15:42 18.01.2025 (обновлено: 15:55 18.01.2025)
https://ria.ru/20250118/siyyarto-1994377838.html
Россия поставила Венгрии рекордный объем газа в 2024 году
Россия поставила Венгрии рекордный объем газа в 2024 году - РИА Новости, 18.01.2025
Россия поставила Венгрии рекордный объем газа в 2024 году
В Венгрию за 2024 год поступили рекордные 7,6 миллиарда кубометров газа из РФ по газопроводу "Турецкий поток", заявил венгерский министр иностранных дел и... РИА Новости, 18.01.2025
2025-01-18T15:42:00+03:00
2025-01-18T15:55:00+03:00
россия
венгрия
в мире
петер сийярто
экономика
энергетика
природный газ
турецкий поток
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БУДАПЕШТ, 18 янв - РИА Новости. В Венгрию за 2024 год поступили рекордные 7,6 миллиарда кубометров газа из РФ по газопроводу "Турецкий поток", заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто."В прошлом году прибыло 7,6 миллиарда кубометров газа через "Турецкий поток" в Венгрию, это абсолютный рекорд. Этим мы смогли гарантировать постоянное наличие у Венгрии достаточного количества газа... и обеспечить в Венгрии одну из самых низких цен на газ", - сказал Сийярто в видеообращении, которое транслировалось в соцсети Facebook*.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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россия, венгрия, в мире, петер сийярто, экономика, энергетика, природный газ, турецкий поток
Россия, Венгрия, В мире, Петер Сийярто, Экономика, Энергетика, Природный газ, Турецкий поток
Россия поставила Венгрии рекордный объем газа в 2024 году

Сийярто заявил о рекордных поставках газа РФ по "Турецкому потоку" в 2024 году

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкКомпрессорная станция "Казачья", входящая в систему газопроводов для обеспечения поставок газа для "Турецкого потока"
Компрессорная станция Казачья, входящая в систему газопроводов для обеспечения поставок газа для Турецкого потока - РИА Новости, 1920, 18.01.2025
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Компрессорная станция "Казачья", входящая в систему газопроводов для обеспечения поставок газа для "Турецкого потока". Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 18 янв - РИА Новости. В Венгрию за 2024 год поступили рекордные 7,6 миллиарда кубометров газа из РФ по газопроводу "Турецкий поток", заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.
"В прошлом году прибыло 7,6 миллиарда кубометров газа через "Турецкий поток" в Венгрию, это абсолютный рекорд. Этим мы смогли гарантировать постоянное наличие у Венгрии достаточного количества газа... и обеспечить в Венгрии одну из самых низких цен на газ", - сказал Сийярто в видеообращении, которое транслировалось в соцсети Facebook*.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 17.01.2025
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РоссияВенгрияВ миреПетер СийяртоЭкономикаЭнергетикаПриродный газТурецкий поток
 
 
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