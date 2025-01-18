Рейтинг@Mail.ru
В Норвегии заявили, что не Байден способствовал заключению сделки по Газе - РИА Новости, 18.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:45 18.01.2025
https://ria.ru/20250118/sdelka-1994406108.html
В Норвегии заявили, что не Байден способствовал заключению сделки по Газе
В Норвегии заявили, что не Байден способствовал заключению сделки по Газе - РИА Новости, 18.01.2025
В Норвегии заявили, что не Байден способствовал заключению сделки по Газе
Глава МИД Норвегии Эспен Барт Эйде заявил, что именно избранный президент США Дональд Трамп, а не действующий лидер Соединенных Штатов Джо Байден способствовал... РИА Новости, 18.01.2025
2025-01-18T20:45:00+03:00
2025-01-18T20:45:00+03:00
в мире
израиль
ближний восток
сша
дональд трамп
джо байден
эспен барт эйде
хамас
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152278/37/1522783744_0:0:3019:1699_1920x0_80_0_0_a05e17e4d4f0ac07225b521ae982c116.jpg
МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Глава МИД Норвегии Эспен Барт Эйде заявил, что именно избранный президент США Дональд Трамп, а не действующий лидер Соединенных Штатов Джо Байден способствовал успешному заключению сделки о прекращении огня в секторе Газа и освобождению заложников между Израилем и палестинским движением ХАМАС, сообщает норвежская газета VG. Ранее высокопоставленный чиновник администрации Байдена сообщил, что сделка между Израилем и палестинским движением ХАМАС была достигнута в том числе благодаря конструктивному партнерству с командой Трампа, в частности его спецпосланнику по Ближнему Востоку Стиву Уиткоффу. "По его (Эйде - ред.) словам, не Байден, а Трамп добился прекращения огня (в секторе Газа - ред.)", - говорится в сообщении. Эйде в интервью газете похвалил Трампа и его спецпосланника по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа за заключение сделки на Ближнем Востоке. Он счел не оправдавшимися предположения о том, что премьер Израиля Биньямин Нетаньяху получит при Трампе полную свободу действий. Кроме того, Эйде назвал Трампа "хорошей новостью" для Ближнего Востока. По данным газеты, глава норвежского МИД также рассказал, что думают о подходах Байдена и Трампа представители ряда других стран, заинтересованных в поиске решений на Ближнем Востоке. "Они почувствовали, что Байден сказал ряд правильных вещей, но не приложил никаких усилий. Что касается Трампа, то не секрет, что он умеет заключать сделки, и, как он сам говорит, он любит сделки. У него свои люди, он не бюрократичен. Это означает, что если у вас есть хорошая идея, которая может привести к решению, то может случиться так, что он на самом деле ей воспользуется", - заявил Эйде газете. Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поблагодарил Трампа и Байдена за помощь со сделкой о прекращении огня в секторе Газа. Стороны конфликта в палестинском секторе Газа - Израиль и движение ХАМАС - при посредничестве Катара, Египта и США договорились о прекращении огня с 19 января на 42 дня и объявили о стремлении к окончательному завершению боевых действий, которые за 15 месяцев унесли жизни 46 тысяч палестинцев и порядка полутора тысяч израильтян, перекинулись на Ливан и Йемен, спровоцировали обмен ракетными ударами между Израилем и Ираном. Первый этап сделки предполагает освобождение 33 израильских заложников в обмен на примерно тысячу палестинских заключенных. Израильские войска должны отойти к границам сектора Газа, хотя пока и останутся в их пределах. С первого дня перемирия возрастут поставки гуманитарной помощи – до 600 грузовиков в сутки, включая 50 с топливом. Палестинцы получат 200 тысяч палаток и 60 тысяч мобильных домов. Гарантами соглашения выступают Катар, Египет и США, которые создадут координационный центр в Каире. На 16-й день перемирия Израиль и ХАМАС обязались начать переговоры о втором этапе сделки, который предположительно будет предусматривать освобождение оставшихся заложников, постоянное прекращение огня и полный вывод израильских войск. Гаранты мирного процесса ведут речь и о третьем этапе, который включает обмен останками, восстановление сектора Газа и окончание его блокады. Это второе перемирие за время конфликта: первое было заключено в ноябре 2023 года и продержалось всего шесть дней.
https://ria.ru/20241112/izrail-1983227603.html
https://ria.ru/20241113/erdogan-1983521146.html
https://ria.ru/20250116/gaza-1993985848.html
https://ria.ru/20250116/gaza-1993935046.html
израиль
ближний восток
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152278/37/1522783744_335:0:3019:2013_1920x0_80_0_0_f0737205bf1eab8cb988407b54a796d3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, израиль, ближний восток, сша, дональд трамп, джо байден, эспен барт эйде, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
В мире, Израиль, Ближний Восток, США, Дональд Трамп, Джо Байден, Эспен Барт Эйде, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
В Норвегии заявили, что не Байден способствовал заключению сделки по Газе

Глава МИД Норвегии Эйде: Трамп добился прекращения огня в Газе, а не Байден

© AP Photo / Andrew HarnikНорвежский флаг
Норвежский флаг - РИА Новости, 1920, 18.01.2025
© AP Photo / Andrew Harnik
Норвежский флаг. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Глава МИД Норвегии Эспен Барт Эйде заявил, что именно избранный президент США Дональд Трамп, а не действующий лидер Соединенных Штатов Джо Байден способствовал успешному заключению сделки о прекращении огня в секторе Газа и освобождению заложников между Израилем и палестинским движением ХАМАС, сообщает норвежская газета VG.
Ранее высокопоставленный чиновник администрации Байдена сообщил, что сделка между Израилем и палестинским движением ХАМАС была достигнута в том числе благодаря конструктивному партнерству с командой Трампа, в частности его спецпосланнику по Ближнему Востоку Стиву Уиткоффу.
Кандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 12.11.2024
Трамп может не поддержать аннексию Западного берега Израилем, пишут СМИ
12 ноября 2024, 09:43
"По его (Эйде - ред.) словам, не Байден, а Трамп добился прекращения огня (в секторе Газа - ред.)", - говорится в сообщении.
Эйде в интервью газете похвалил Трампа и его спецпосланника по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа за заключение сделки на Ближнем Востоке. Он счел не оправдавшимися предположения о том, что премьер Израиля Биньямин Нетаньяху получит при Трампе полную свободу действий. Кроме того, Эйде назвал Трампа "хорошей новостью" для Ближнего Востока.
По данным газеты, глава норвежского МИД также рассказал, что думают о подходах Байдена и Трампа представители ряда других стран, заинтересованных в поиске решений на Ближнем Востоке.
«
"Они почувствовали, что Байден сказал ряд правильных вещей, но не приложил никаких усилий. Что касается Трампа, то не секрет, что он умеет заключать сделки, и, как он сам говорит, он любит сделки. У него свои люди, он не бюрократичен. Это означает, что если у вас есть хорошая идея, которая может привести к решению, то может случиться так, что он на самом деле ей воспользуется", - заявил Эйде газете.
Кандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 13.11.2024
Эрдоган прокомментировал планы Трампа по Израилю
13 ноября 2024, 14:07
Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поблагодарил Трампа и Байдена за помощь со сделкой о прекращении огня в секторе Газа.
Стороны конфликта в палестинском секторе Газа - Израиль и движение ХАМАС - при посредничестве Катара, Египта и США договорились о прекращении огня с 19 января на 42 дня и объявили о стремлении к окончательному завершению боевых действий, которые за 15 месяцев унесли жизни 46 тысяч палестинцев и порядка полутора тысяч израильтян, перекинулись на Ливан и Йемен, спровоцировали обмен ракетными ударами между Израилем и Ираном.
Первый этап сделки предполагает освобождение 33 израильских заложников в обмен на примерно тысячу палестинских заключенных. Израильские войска должны отойти к границам сектора Газа, хотя пока и останутся в их пределах. С первого дня перемирия возрастут поставки гуманитарной помощи – до 600 грузовиков в сутки, включая 50 с топливом. Палестинцы получат 200 тысяч палаток и 60 тысяч мобильных домов.
Разрушения в Джебалии после израильского удара - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
Израиль обстрелял сектор Газа после объявления о сделке по прекращению огня
16 января, 12:43
Гарантами соглашения выступают Катар, Египет и США, которые создадут координационный центр в Каире. На 16-й день перемирия Израиль и ХАМАС обязались начать переговоры о втором этапе сделки, который предположительно будет предусматривать освобождение оставшихся заложников, постоянное прекращение огня и полный вывод израильских войск. Гаранты мирного процесса ведут речь и о третьем этапе, который включает обмен останками, восстановление сектора Газа и окончание его блокады.
Это второе перемирие за время конфликта: первое было заключено в ноябре 2023 года и продержалось всего шесть дней.
Здание Белого дома в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
Белый дом оценил роль команды Трампа в достижении сделки по Газе
16 января, 01:56
 
В миреИзраильБлижний ВостокСШАДональд ТрампДжо БайденЭспен Барт ЭйдеХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала