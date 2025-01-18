В Норвегии заявили, что не Байден способствовал заключению сделки по Газе
Глава МИД Норвегии Эйде: Трамп добился прекращения огня в Газе, а не Байден
© AP Photo / Andrew HarnikНорвежский флаг
© AP Photo / Andrew Harnik
Норвежский флаг. Архивное фото
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Глава МИД Норвегии Эспен Барт Эйде заявил, что именно избранный президент США Дональд Трамп, а не действующий лидер Соединенных Штатов Джо Байден способствовал успешному заключению сделки о прекращении огня в секторе Газа и освобождению заложников между Израилем и палестинским движением ХАМАС, сообщает норвежская газета VG.
Ранее высокопоставленный чиновник администрации Байдена сообщил, что сделка между Израилем и палестинским движением ХАМАС была достигнута в том числе благодаря конструктивному партнерству с командой Трампа, в частности его спецпосланнику по Ближнему Востоку Стиву Уиткоффу.
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"По его (Эйде - ред.) словам, не Байден, а Трамп добился прекращения огня (в секторе Газа - ред.)", - говорится в сообщении.
Эйде в интервью газете похвалил Трампа и его спецпосланника по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа за заключение сделки на Ближнем Востоке. Он счел не оправдавшимися предположения о том, что премьер Израиля Биньямин Нетаньяху получит при Трампе полную свободу действий. Кроме того, Эйде назвал Трампа "хорошей новостью" для Ближнего Востока.
По данным газеты, глава норвежского МИД также рассказал, что думают о подходах Байдена и Трампа представители ряда других стран, заинтересованных в поиске решений на Ближнем Востоке.
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"Они почувствовали, что Байден сказал ряд правильных вещей, но не приложил никаких усилий. Что касается Трампа, то не секрет, что он умеет заключать сделки, и, как он сам говорит, он любит сделки. У него свои люди, он не бюрократичен. Это означает, что если у вас есть хорошая идея, которая может привести к решению, то может случиться так, что он на самом деле ей воспользуется", - заявил Эйде газете.
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Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поблагодарил Трампа и Байдена за помощь со сделкой о прекращении огня в секторе Газа.
Стороны конфликта в палестинском секторе Газа - Израиль и движение ХАМАС - при посредничестве Катара, Египта и США договорились о прекращении огня с 19 января на 42 дня и объявили о стремлении к окончательному завершению боевых действий, которые за 15 месяцев унесли жизни 46 тысяч палестинцев и порядка полутора тысяч израильтян, перекинулись на Ливан и Йемен, спровоцировали обмен ракетными ударами между Израилем и Ираном.
Первый этап сделки предполагает освобождение 33 израильских заложников в обмен на примерно тысячу палестинских заключенных. Израильские войска должны отойти к границам сектора Газа, хотя пока и останутся в их пределах. С первого дня перемирия возрастут поставки гуманитарной помощи – до 600 грузовиков в сутки, включая 50 с топливом. Палестинцы получат 200 тысяч палаток и 60 тысяч мобильных домов.
Гарантами соглашения выступают Катар, Египет и США, которые создадут координационный центр в Каире. На 16-й день перемирия Израиль и ХАМАС обязались начать переговоры о втором этапе сделки, который предположительно будет предусматривать освобождение оставшихся заложников, постоянное прекращение огня и полный вывод израильских войск. Гаранты мирного процесса ведут речь и о третьем этапе, который включает обмен останками, восстановление сектора Газа и окончание его блокады.
Это второе перемирие за время конфликта: первое было заключено в ноябре 2023 года и продержалось всего шесть дней.
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